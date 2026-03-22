Pagelle di Roma-Lecce 1-0: Robinio Vaz cancella i fischi dell'Olimpico. Applausi per Hermoso e Tiago Gabriel

Ecco i top e flop del match dell'Olimpico, valevole per la 30a giornata di Serie A. Decide il giovane francese nella ripresa: agganciata la Juve in classifica.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Una Roma non brillante batte di misura il Lecce e agguanta la Juventus al quinto posto in classifica. Dopo un primo tempo anonimo, l’Olimpico inizia a fischiare i ragazzi di Gasperini. Il tecnico di Grugliasco pesca dalla panchina il jolly per ribaltare la gara: si tratta di Robinio Vaz che dà vivacità all’attacco capitolino e trova il gol decisivo su assist di Hermoso. Prestazione onesta da parte dei salentini, poco efficaci però in zona gol. Menzione finale per Angelino, al rientro in campo con tanto di ovazione dell’Olimpico.

Le scelte di Gasperini e Di Francesco

La Roma può agganciare la Juventus al quinto posto e riportarsi a tre punti dal Como. La squadra di Gasperini affronta però un Lecce che deve salvarsi e i cui piani si sono complicati a causa della vittoria della Cremonese. I padroni di casa non vincono da 3 gare e hanno emergenza sugli esterni: tocca a Rensch e Tsimikas occupare le corsie laterali. Alle spalle di Malen agiscono Pellegrini e Pisilli. Classico 4-2-3-1 per i salentini che optano per Stulic centravanti con Banda, Gandelman e Pierotti a supporto.

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Roma poco concreta e piovono fischi dall’Olimpico

Primo tempo a reti bianche allo Stadio Olimpico, con la Roma più propositiva ma poco concreta sotto porta contro un Lecce ordinato e compatto. I giallorossi costruiscono diverse occasioni, soprattutto con Malen e Pellegrini, ma trovano sulla loro strada un attento Falcone e qualche imprecisione di troppo.

Episodio chiave al 24’, con il gol di Pisilli annullato per fuorigioco che spegne l’entusiasmo del tifo capitolino. La squadra di Di Francesco si difende con attenzione e prova a ripartire, creando qualche brivido alla difesa di casa. Nonostante il predominio territoriale, la Roma rientra negli spogliatoi tra qualche fischio.

Robinio Vaz segna un gol per la Champions

Ad inizio ripresa non rientra Mancini, out per infortunio. Ma è l’ingresso di Robinio Vaz che cambia la partita. Il francese dà profondità alla squadra e soprattutto la porta in vantaggio con un colpo di testa su perfetto assist di Hermoso.

A quel punto il Lecce è costretto a lasciare spazi alle sue spalle non sfruttati appieno dagli stanchi capitolini. L’Olimpico si accende per l’ingresso in campo di Angelino, out da fine gennaio e complessivamente poco impiegato.

I top e flop della Roma

Robinio Vaz 7 Entra e spacca la partita.

Entra e spacca la partita. Hermoso 7 Difesa e attacco: fa tutto. Suo l’assist per il gol che sblocca la gara.

Difesa e attacco: fa tutto. Suo l’assist per il gol che sblocca la gara. Malen 6,5 Vivace ma stanco. Resta comunque fonte di preoccupazione per la difesa ospite.

Vivace ma stanco. Resta comunque fonte di preoccupazione per la difesa ospite. Pellegrini 6 Ci prova guidando le azioni offensive della squadra.

Ci prova guidando le azioni offensive della squadra. Pisilli 6 Segna ma è in fuorigioco, poi fa una prestazione generosa di corsa e sostanza.

Segna ma è in fuorigioco, poi fa una prestazione generosa di corsa e sostanza. Tsimikas 5,5 Impreciso.

Impreciso. El Aynaoui 5,5 Ritmo basso, fatica a costruire.

I top e flop del Lecce

Tiago Gabriel 6,5 Interventi importanti, soprattutto su Malen.

Interventi importanti, soprattutto su Malen. Falcone 6,5 Para il parabile, facendosi sempre trovare pronto quando chiamato in causa.

Para il parabile, facendosi sempre trovare pronto quando chiamato in causa. Ngom 6 Partita solida, ordinata e di buona personalità.

Partita solida, ordinata e di buona personalità. Banda 5,5 Qualche spunto ma è troppo isolato. Esce per infortunio.

Qualche spunto ma è troppo isolato. Esce per infortunio. Gandelman 5 Non trova spazi tra le linee.