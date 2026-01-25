Pagelle Roma-Milan 1-1: Pellegrini risponde a De Winter, Modric sontuoso. Gasperini evita la beffa con Allegri

L'esito del posticipo domenicale della ventiduesima giornata di Serie A: fallo di mano di Bartesaghi nel finale, Gasperini limita i danni contro Allegri all'Olimpico.

Roma-Milan finisce 1-1. Il calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini risponde al gol di De Winter, consentendo a Gasperini di limitare i danni all’Olimpico contro la formazione di Massimiliano Allegri. Giallorossi che restano a -4 dai rossoneri, con la Juve di Spalletti che accorcia grazie al successo sul Napoli. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match andato in scena stasera nella capitale.

Roma-Milan: muro Maignan nel primo tempo

Primo tempo di marca giallorossa all’Olimpico, dove la Roma di Gian Piero Gasperini costringe il Milan di Allegri a difendersi in blocco basso per gran parte della frazione, sprecando tantissime occasioni per andare in vantaggio. Super Maignan in almeno tre circostanze, sui tentativi ravvicinati di Malen e Celik, con Soulé e Dybala sempre pronti ad inventare sulla trequarti offensiva. Fenomenale il portiere francese a rispondere d’istinto soprattutto sull’esterno turco all’alba dell’intervallo. I primi 45 minuti si chiudono con un dato clamoroso: 11 tiri a 1, ma il punteggio è sempre bloccato sullo 0-0.

Nella ripresa il lampo di De Winter e il pari di Pellegrini

La ripresa si apre con la più classica delle “beffe” per la Roma: errore di N’Dicka sulla pressione di Bartesaghi e corner per il Milan. Modric scambia corto e mette dentro per De Winter, che punisce Svilar di testa. 0-1, dura legge del calcio. La Roma non si dà per vinta, nonostante un Milan in crescita grazie a Modric e Rabiot, e pesca il jolly con Pellegrini, che trasforma il penalty procurato da Celik, furbo nel centrare il braccio di Bartesaghi in area di rigore. Dagli 11 metri non sbaglia il 7 della Roma. È 1-1 all’Olimpico.

Le Pagelle della Roma

Svilar voto 6: Totalmente inoperoso nei primi 45 minuti, attento nel leggere un paio di lanci lunghi per Nkunku e Leao. Incolpevole sul gol di De Winter: viene tagliato fuori dal cross di Luka Modric.

voto 6: Totalmente inoperoso nei primi 45 minuti, attento nel leggere un paio di lanci lunghi per Nkunku e Leao. Incolpevole sul gol di De Winter: viene tagliato fuori dal cross di Luka Modric. Mancini voto 6: Non si fa sorprendere dalla velocità di Leao e Nkunku, avvalendosi della valida collaborazione di N’Dicka e Ghilardi.

voto 6: Non si fa sorprendere dalla velocità di Leao e Nkunku, avvalendosi della valida collaborazione di N’Dicka e Ghilardi. N’Dicka voto 6,5: È rientrato dalla Coppa d’Africa e si vede. Si sente. Non perde di vista i due attaccanti del Milan, staccandosi quando è necessario e reggendo il confronto in velocità con il tandem Nkunku-Leao.

voto 6,5: È rientrato dalla Coppa d’Africa e si vede. Si sente. Non perde di vista i due attaccanti del Milan, staccandosi quando è necessario e reggendo il confronto in velocità con il tandem Nkunku-Leao. Ghilardi voto 6,5: Primo tempo di assoluto spessore dell’ex difensore del Verona, che conferma i passi avanti registrati nelle ultime uscite.

voto 6,5: Primo tempo di assoluto spessore dell’ex difensore del Verona, che conferma i passi avanti registrati nelle ultime uscite. Celik voto 6,5: Propositivo, sempre presente nella metà campo avversaria. Sfiora il gol due volte nei primi 45 minuti, poi nella ripresa si guadagna il calcio di rigore che vale l’1-1, costringendo Bartesaghi al fallo di mano.

voto 6,5: Propositivo, sempre presente nella metà campo avversaria. Sfiora il gol due volte nei primi 45 minuti, poi nella ripresa si guadagna il calcio di rigore che vale l’1-1, costringendo Bartesaghi al fallo di mano. Cristante voto 6: Cervello del centrocampo giallorosso, fa il suo. Recupera tantissimi palloni sulla trequarti offensiva.

voto 6: Cervello del centrocampo giallorosso, fa il suo. Recupera tantissimi palloni sulla trequarti offensiva. Koné voto 6: Primo tempo positivo del centrocampista francese, chiamato a schermare Modric in fase di non possesso e ad alimentare la manovra offensiva in riaggressione. In avvio di ripresa è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare; dal 59′ Pisilli voto 6: Gamba e polmoni al servizio dei compagni, non

voto 6: Primo tempo positivo del centrocampista francese, chiamato a schermare Modric in fase di non possesso e ad alimentare la manovra offensiva in riaggressione. In avvio di ripresa è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare; dal 59′ voto 6: Gamba e polmoni al servizio dei compagni, non Wesley voto 6: Disputa una buona partita nel complesso, facendo il solco sulla corsia mancina. Perde, però, il duello aereo con De Winter, che realizza il gol del vantaggio rossonero. Suo il cross per Celik in occasione dell’azione che porta al fallo di mano di Bartesaghi e al rigore di Pellegrini.

voto 6: Disputa una buona partita nel complesso, facendo il solco sulla corsia mancina. Perde, però, il duello aereo con De Winter, che realizza il gol del vantaggio rossonero. Suo il cross per Celik in occasione dell’azione che porta al fallo di mano di Bartesaghi e al rigore di Pellegrini. Dybala voto 6: Si accende a sprazzi, ma quando lo fa illumina l’Olimpico. Buon primo tempo della Joya, che poi cala alla distanza; dal 68′ Pellegrini voto 7: Entra e non sbaglia dagli 11 metri. Decisivo a modo suo, regala un punto alla Roma.

voto 6: Si accende a sprazzi, ma quando lo fa illumina l’Olimpico. Buon primo tempo della Joya, che poi cala alla distanza; dal 68′ voto 7: Entra e non sbaglia dagli 11 metri. Decisivo a modo suo, regala un punto alla Roma. Soulé voto 6,5: Schierato a sinistra da Gasperini, crea superiorità numerica con Wesley e mette in crisi Saelemaekers nei primi 45 minuti. Spreca tante energie e va più volte vicino all’assist vincente; dall’85’ Venturino sv: Da segnalare solo l’esordio in maglia giallorossa dopo lo scambio con Baldanzi.

voto 6,5: Schierato a sinistra da Gasperini, crea superiorità numerica con Wesley e mette in crisi Saelemaekers nei primi 45 minuti. Spreca tante energie e va più volte vicino all’assist vincente; dall’85’ sv: Da segnalare solo l’esordio in maglia giallorossa dopo lo scambio con Baldanzi. Malen voto 5,5: Sempre nel vivo del gioco della Roma, si dimostra già pienamente inserito negli schemi di Gasperini. Stasera, però, ha sulla coscienza almeno due palle gol importantissime a pochi passi da Maignan; dal 68′ Robinio Vaz voto 6: Ancora spaesato, ma molto mobile sul fronte offensivo.

voto 5,5: Sempre nel vivo del gioco della Roma, si dimostra già pienamente inserito negli schemi di Gasperini. Stasera, però, ha sulla coscienza almeno due palle gol importantissime a pochi passi da Maignan; dal 68′ voto 6: Ancora spaesato, ma molto mobile sul fronte offensivo. All. Gasperini voto 6: Prepara benissimo la partita, stimolando i suoi in avvio e dominando il primo tempo all’Olimpico. Nel calcio, però, è necessario far gol. Creare non basta. Il Milan beffa la sua Roma in avvio di secondo tempo, poi Pellegrini limita i danni. Bene i cambi.

