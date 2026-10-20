Dominik Takac 4,5 - La difesa dello Slovan è un colabrodo e il portiere è costretto a fare diverse parate. Nonostante questo Takac ha comunque subito 4 gol e, come se non bastasse, ha respinto malissimo la palla in occasione del gol di Molina. Erroraccio.

Svetozar Markovic 5,5 - Nella disastrosa difesa dello Slovan, lui è il migliore. A inizio primo tempo marca stretto Malen e lo ferma in diverse occasioni. Poi cala, così come il resto della squadra.

Sandro Cruz 4 - Il terzino dello Slovan Bratislava probabilmente non è mai riuscito a fermare Wesley. Da quella parte la Roma ha fatto il bello e il cattivo tempo.

Suleiman Camara 5,5 - Forse uno dei migliori (o forse dei meno peggio) di tutto lo Slovan Bratislava. L'esterno gambiano ha fatto vedere alcune belle giocate in velocità ma non è mai riuscito a impensierire gli avversari.

Nino Marcelli 4 - Si sarebbe quasi potuto meritare un 'senza voto', visto che in realtà di palloni ne ha giocati pochissimi. La punta dello Slovan è stata totalmente annullata dalla difesa della Roma.

Tigran Barseghyan 4 - L'attaccante armeno avrebbe dovuto portare esperienza e qualità alla squadra di Yaya Toure, ma al contrario ha commesso un errore gravissimo in fase di impostazione dentro la propria area. Dal suo errore è arrivato il gol di Pisilli e non a caso subito dopo è stato immediatamente sostituito. Serataccia.