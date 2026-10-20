Serata perfetta per la Roma di Gasperini, che ha dominato dal primo all’ultimo minuto di gioco contro lo Slovan Bratislava. I giallorossi hanno subito dimenticato l’incredibile sconfitta contro il Real Madrid, vincendo 4-0 grazie alle reti di Hermoso, Molina, Pisilli e Malen, e salgono a quota 4 punti nella League Phase della Champions League.
Pagelle Roma-Slovan Bratislava 4-0: Malen da sogno (8,5), soldato Pisilli (8), disastro Barseghyan (4)
Serata da incorniciare per i giallorossi, che convincono su tutti i fronti o quasi. Marea di voti positivi per la squadra di Gasperini anche in Champions League.
Roma, i top e flop
Mario Hermoso 8 - Perfetto in fase difensiva e fondamentale in quella offensiva. Sua la rete che ha aperto le marcature: cosa chiedere di più a un centrale? Gasperini se lo coccola.
Daniele Ghilardi 7 - In questa prima parte di stagione non ha giocato moltissimo ma si è dimostrato un'ottima alternativa per Gasperini. Tante letture difensive, un assist e un gran gol annullato per fuorigioco. Promosso.
Nahuel Molina 7 - Tantissima corsa sulla fascia destra. L'argentino ha giocato una prestazione di alto livello e la ciliegina sulla torta è il gol del 2-0.
Wesley - Ha fatto venire il mal di testa al terzino avversario, che non l'ha fermato neanche una volta. Il brasiliano si è rivelato una spina nel fianco per lo Slovan Bratislava. Infermabile.
Lorenzo Pellegrini 7 - Grandissima partita del trequartista italiano. Tanti, tantissimi filtranti geniali per i suoi compagni di squadra, tunnel e giocate di classe. Suo il cross su punizione che porta al gol dell'1-0. Peccato per l'infortunio.
Niccolò Pisilli 8 - Qualità e quantità. Il centrocampista italiano è il prototipo ideale del giocatore che piace a Gasperini. Il gol del 3-0, con la fascia da capitano sul braccio, è la giusta ricompensa per una partita di altissimo livello.
Rodrigo Mora 5,5 - In una serata perfetta come questa per la Roma, è l'unico a non brillare. Il portoghese ha provato a rendersi pericoloso ma senza riuscirci. Come se non bastasse, spreca l'occasione migliore della partita quando, a porta vuota, l'ha sparata incredibilmente fuori. Malen era in fuorigioco e l'azione è stata annullata, ma l'erroraccio resta.
Slovan Bratislava, i top e flop
Dominik Takac 4,5 - La difesa dello Slovan è un colabrodo e il portiere è costretto a fare diverse parate. Nonostante questo Takac ha comunque subito 4 gol e, come se non bastasse, ha respinto malissimo la palla in occasione del gol di Molina. Erroraccio.
Svetozar Markovic 5,5 - Nella disastrosa difesa dello Slovan, lui è il migliore. A inizio primo tempo marca stretto Malen e lo ferma in diverse occasioni. Poi cala, così come il resto della squadra.
Sandro Cruz 4 - Il terzino dello Slovan Bratislava probabilmente non è mai riuscito a fermare Wesley. Da quella parte la Roma ha fatto il bello e il cattivo tempo.
Suleiman Camara 5,5 - Forse uno dei migliori (o forse dei meno peggio) di tutto lo Slovan Bratislava. L'esterno gambiano ha fatto vedere alcune belle giocate in velocità ma non è mai riuscito a impensierire gli avversari.
Nino Marcelli 4 - Si sarebbe quasi potuto meritare un 'senza voto', visto che in realtà di palloni ne ha giocati pochissimi. La punta dello Slovan è stata totalmente annullata dalla difesa della Roma.
Tigran Barseghyan 4 - L'attaccante armeno avrebbe dovuto portare esperienza e qualità alla squadra di Yaya Toure, ma al contrario ha commesso un errore gravissimo in fase di impostazione dentro la propria area. Dal suo errore è arrivato il gol di Pisilli e non a caso subito dopo è stato immediatamente sostituito. Serataccia.
Il migliore in campo
Donyell Malen 8,5 - Inizia la partita sottotono, marcato stretto dalla difesa dello Slovan Bratislava. Poi con il passare dei minuti fa vedere tutta la sua qualità nello stretto, a partire da un colpo di tacco bellissimo al minuto 30. Da quel momento in poi l'olandese diventa l'incubo dei suoi avversari. Da una sua giocata nasce il gol di Molina, poi fornisce l'assist per Pisilli e poi chiude la serata segnando un rigore. Esce tra gli applausi, meritati, dell'Olimpico.
Il giudizio sull'arbitro
Sandro Scharer 6 - Partita totalmente a senso unico, dominata in lungo e in largo dalla Roma, con poco nervosismo in campo. Tre i cartellini gialli, tutti per giocatori dello Slovan Bratislava. In questo senso, l'arbitro è stato particolarmente bravo nell'ammonire nel primo tempo Barseghyan, autore di una palese per simulazione. Per il resto, la sua direzione di gara è stata pulita, anche se restano dubbi in occasione del rigore non concesso ai giallorossi a inizio secondo tempo. Su un tiro di Wesley, infatti, un difensore dello Slovan Bratislava ha toccato la palla in area con il braccio. L'arto era molto largo ma il movimento è stato letto come congruo e il VAR non è intervenuto. Scelta che farà discutere.