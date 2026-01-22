Pagelle Roma-Stoccarda 2-0: Soulé e Dybala inventano, Pisilli si prende la scena, Svilar blinda la vittoria

La Roma stende lo Stoccarda. Pisilli fa doppietta sugli assist di Soulé nel primo tempo e Dybala nella ripresa. Undav e Demirovic fermati da un super Svilar nel secondo tempo

Quarta vittoria di fila in Europa League per la Roma, che batte lo Stoccarda e ipoteca la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Soulé pericoloso in avvio, lo Stoccarda sfiora il gol con Leveling, ma è la Roma a passare sull’asse Soulé-Pisilli. Nella ripresa Svilar evita il pareggio, Soulé spreca l’occasione per il 2-0, che arriva nel finale ancora grazie a Pisilli. Giovedì, ad Atene, contro il Panathinaikos l’atto conclusivo della fase a girone unico: con una vittoria giallorossi agli ottavi, senza fare calcoli.

Roma-Stoccarda, le chiavi del match

Davanti a Francesco Totti seduto in Tribuna, Gasperini mischia le carte rispetto al 2-0 al Torino in campionato. Quattro confermati: Svilar, Rensch, Pellegrini e Koné, poi sette novità con Soulé che torna titolare sulla trequarti alle spalle di Ferguson. Dybala dalla panchina, in difesa Celik braccetto di destra. Inutilizzabili a termini di regolamento Robinio Vaz e Malen.

Il sinistro forte, ma impreciso di Mittelstadt stappa l’incontro. La Roma fatica a uscire dal pressing dello Stoccarda, ma al 19’ arriva alla conclusione: Pisilli in verticale per Soulé, che da posizione centrale spara sopra la traversa. L’argentino ci riprova in volée un minuto dopo, con il medesimo risultato. L’occasione buona ce l’ha lo Stoccarda al 34’: Leveling raccoglie la sfera in area e di sinistro chiama Svilar alla prima parata della partita.

La Roma spunta fuori al momento giusto, sul tramonto del primo tempo. Si vede Ferguson, al 40′, con un destro centrale neutralizzato da Nubel. Poi i giallorossi la sbloccano: imbucata sontuosa di Soulé per Pisilli, che taglia in due lo Stoccarda e dentro l’area incrocia col destro, imparabile per Nubel, che si riscatta al 43′ sul destro a giro di Pellegrini.

La ripresa si apre col brivido per la Roma: lancio per Undav, che brucia sullo scatto Ziolkowski e resiste al suo ritorno, entra in area e calcia, trovando un ottimo Svilar sulla sua strada. La Roma risponde con una ripartenza che conduce Soulé in area, ma l’argentino allarga troppo il sinistro e spreca. Al 14′, occasionissima per lo Stoccarda: Undav si ritrova il pallone sul piede, in area, dopo la respinta della barriera della Roma, ma spara alle stelle.

Gasperini interviene in difesa con N’Dicka, a centrocampo con Wesley e Cristante e poi inserisce Dybala a metà ripresa facendo rifiatare Koné e Pellegrini. Ma la Roma non chiude la partita e al 34′, serve ancora il migliore Svilar per murare Demirovic a due metri dalla porta. Gasperini decide di proteggere il risultato: dentro Mancini per Soulé, nel finale c’è possibilità per Wesley di segnare il 2-0, ma la mira è imprecisa. Allora ci pensa Pisilli a chiuderla: da Rensch a Dybala, che con una piroetta in area vede Pisilli, bravo a fulminare Nubel con un altro destro sotto la traversa.

Top e flop Roma

Pisilli 8 – Sempre nel vivo dell’azione, lavora per i compagni, poi si mette in proprio e a fine primo tempo non perdona davanti a Nubel. Nel finale decide di chiuderla con un altro destro mortifero.

Sempre nel vivo dell’azione, lavora per i compagni, poi si mette in proprio e a fine primo tempo non perdona davanti a Nubel. Nel finale decide di chiuderla con un altro destro mortifero. Svilar 7 – Blinda il risultato. Risponde presente sul sinistro di Leveling nel primo tempo e sulla conclusione di Undav a inizio ripresa. Poi sbarra la strada a Demirovic.

– Blinda il risultato. Risponde presente sul sinistro di Leveling nel primo tempo e sulla conclusione di Undav a inizio ripresa. Poi sbarra la strada a Demirovic. Soulé 6,5 – Due conclusioni alte per prendere confidenza con la partita, poi l’assist al bacio per Pisilli, che ringrazia e porta avanti la Roma. Spreca la chance del 2-0 in apertura di ripresa.

– Due conclusioni alte per prendere confidenza con la partita, poi l’assist al bacio per Pisilli, che ringrazia e porta avanti la Roma. Spreca la chance del 2-0 in apertura di ripresa. Dybala 6,5 – Gli basta un pallone per illuminare l’Olimpico, suo l’assist a Pisilli con una giocata delle sue.

– Gli basta un pallone per illuminare l’Olimpico, suo l’assist a Pisilli con una giocata delle sue. Rensch 6,5 – Con la Roma bloccata nei primi minuti galoppa palla al piede sospinto dai tifosi giallorossi. Soulé trova in lui un compagno di scorribande. Innesca l’azione del 2-0.

– Con la Roma bloccata nei primi minuti galoppa palla al piede sospinto dai tifosi giallorossi. Soulé trova in lui un compagno di scorribande. Innesca l’azione del 2-0. Ziolkowski 5,5 – Dopo un primo tempo positivo, si fa fregare da Undav, che arriva alla conclusione e impegna Svilar. Gasperini capisce l’andazzo e lo tira via preferendogli N’Dicka.

– Dopo un primo tempo positivo, si fa fregare da Undav, che arriva alla conclusione e impegna Svilar. Gasperini capisce l’andazzo e lo tira via preferendogli N’Dicka. Ferguson 5,5 – Movimenti discreti, ma troppo spesso si ritrova da solo contro l’intera retroguardia avversaria e finisce per perdere il pallone, anche a causa dello scarso aiuto dei compagni.

Top e flop Stoccarda

Leveling 6,5 – Ha qualità e un buon tiro, se ne accorge Svilar che deve impegnarsi per evitare il gol al 33’ del primo tempo.

– Ha qualità e un buon tiro, se ne accorge Svilar che deve impegnarsi per evitare il gol al 33’ del primo tempo. Fuhrich 6 – Prova a impensierire la difesa giallorossa, da un suo calcio di punizione nasce l’occasione per Undav.

– Prova a impensierire la difesa giallorossa, da un suo calcio di punizione nasce l’occasione per Undav. Mittelstadt 5 – Parte benone, con un sinistro improvviso, poi rimedia un giallo e si addormenta nell’azione del gol di Pisilli, che si lascia scappare.

– Parte benone, con un sinistro improvviso, poi rimedia un giallo e si addormenta nell’azione del gol di Pisilli, che si lascia scappare. Andres 5 – Pure lui in ritardo nel chiudere su Pisilli, che sblocca l’incontro.

– Pure lui in ritardo nel chiudere su Pisilli, che sblocca l’incontro. Undav 5 – Si divora non uno, ma due occasioni d’oro per pareggiare. La prima la scarica addosso a Svilar, la seconda la sparacchia in Curva.

La pagella dell’arbitro Brooks (Inghilterra)

Il primo fallo grave lo sanziona col giallo (a Mittelstadt), fa correre e ferma il gioco solo quando serve. La partita scivola via tranquilla, deve sventolare solo un’ammonizione a Chabot in chiusura di partita, pure questo meritato. Un solo giallo contro la Roma, quello rimediato da Celik. Ammonisce pure Hoenes per proteste nel recupero. Voto: 6,5.