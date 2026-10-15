Il Milan riscatta il pesante ko all’esordio col Benfica e batte il Salisburgo: 3-0 in Austria nel secondo impegno di Europa League. Amorim mantiene le “promesse”: tanto turnover, confermati i soli Maignan, Pavlovic e Rabiot. Prima da titolare per Tomori e Camarda. Venti minuti di grande Milan, il gol di Cissè chiude il cerchio: ci mette la testa sul cross di Hutchinson. Boma evita il raddoppio di Hutchinson sulla linea di porta. Dopo la mezzora il secondo acuto: lancio di Rabiot, appoggio al volo di Bartesaghi e Cisse fa doppietta sottomisura. Nella ripresa i rossoneri completano l’opera: segna ancora Cisse in contropiede sull’assist di Rabiot, confermando l’ottimo momento di forma dopo le buone cose mostrate con l’Under 21 azzurra e il subentrato Gonçalo Ramos cala il poker sull’ennesimo errore della difesa austriaca. Rosso a Terracciano per fallo su chiara occasione da rete (sullo 0-4).
Salisburgo-Milan pagelle: Amorim indovina tutto (7), Cisse al posto giusto (9), Camarda prova fallita (5,5)
Il Milan divora il Salisburgo con un Cisse formidabile: tripletta per l'attaccante dell'Under 21 e gol di Goncalo Ramos. Rabiot e Hutchinson sugli scudi, Camarda stecca ancora.
Milan, le pagelle
Maignan 6 - Non deve sporcare i guanti, un'uscita con i piedi fuori dall'area nella ripresa. L'unica parata all'88'.
Tomori 6,5 - Rispolverato da Amorim, primo gettone della stagione, sembra non soffrire l'inattività. (22' st F. Terracciano 4,5 - Ingenuo, Schmid gli sgasa davanti, lo vede andar via nonostante 60' nelle gambe in più e deve spingerlo alle spalle, rimediando il rosso).
De Winter 6,5 - Tiene a bada Tabakovic e gli avanti del Salisburgo che non creano mai pericoli alla difesa rossonera.
Pavlovic 6,5 - Festeggia il rinnovo appena firmato con una prestazione impeccabile. (36' st Diawara sv).
Hutchinson 7 - Spina nel fianco del Salisburgo, serve l'assist a Cisse e sfiora due volte il raddoppio
Jashari 6,5 - Rompe la manovra offensiva e fa ripartire l'azione, qualche volta si assenta, si prende un rischio a inizio ripresa, ma scippa palla a Mazurek e manda in porta Gonçalo Ramos.
Rabiot 7 - Elegante negli scambi con i compagni, da un suo lancio nasce il gol del raddoppio, poi è lui ad assistere Cisse per il 3-0. (15' st Modric 6 - Qualche sprazzo dei suoi, a risultato già acquisito).
Bartesaghi 6,5 - Ha spazio per affondare il colpo, intelligente nel lavorare di sponda per il 2-0 di Cisse. Ottima prestazione.
Loftus-Cheek 6,5 - Tra le linee punta l'uomo e crea pericoli, quando mette il turbo son dolori per il Salisburgo.
Cisse 9 - Al posto giusto nel momento giusto, apre le marcature di testa, raddoppia di piede, triplica a due passi dalla porta. Un'ira di Dio, non lo fermi neppure con le cannonate. (15' st Pulisic 6 - Prova la giocata, ci riesce a intermittenza).
Camarda 5,5 - Molto mobile in avvio, buoni i movimenti, ma contro Boma soffre la fisicità del difensore. E finisce per sparire dalla partita. (15' st Gonçalo Ramos 7 - Il Salisburgo gli dà la scossa, approfitta dell'errore di Mazurek per arrotondare il punteggio).
Salisburgo, top e flop
Zawieschitzky 6,5 - Nulla può sulle tre reti di Cisse, ma prima e dopo il primo gol ferma l'ex Catanzaro e Loftus Cheek e sul 3-0 respinge la conclusione di Hutchinson.
Boma 6,5 - Regge l'urto sulle folate del Milan, evita il raddoppio di Hutchinson. Ferma Camarda e pure Gonçalo Ramos.
Lindstrom 5 - Lo svedese in prestito dal Napoli dimostra perché gli azzurri non hanno puntato mai seriamente su di lui. Evanescente.
Schmid 5 - Balla tremendamente, dalle sue parti il Milan va come un treno. Cambia subito posizione con Morgalla. Almeno provoca il rosso di Terracciano.
Morgalla 5 - Si perde Cissé sul gol, si perde pure Bartesaghi sul lancio di Rabiot.
Zabransky 4,5 - Leggerino in marcatura, fuori posizione sul secondo gol di Cisse, lo tiene in gioco con la punta del piede sulla terza rete del rossonero e rimedia anche un'ammonizione nel primo tempo.
Il migliore in campo
Cisse 9 - Conferma il magic moment tra Under 21 e Milan. Segna non uno, non due, ma tre gol, i primi in Europa della sua giovane carriera. Attacca l'area come un veterano e fa secco tre volte il Salisburgo mandando in tilt la difesa avversaria.
La pagella dell'arbitro Fesnic
Un'ammonizione evitabile ad Hutchinson, un giallo giusto a Zabransky per un fallo sull'inglese. Sorvola sulla spinta di Zabransky su Hutchinson in area austriaca, poteva starci il rigore. Il rosso a Terracciano è la scelta corretta. Voto: 6.