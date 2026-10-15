Il Milan divora il Salisburgo con un Cisse formidabile: tripletta per l'attaccante dell'Under 21 e gol di Goncalo Ramos. Rabiot e Hutchinson sugli scudi, Camarda stecca ancora.

Il Milan riscatta il pesante ko all’esordio col Benfica e batte il Salisburgo: 3-0 in Austria nel secondo impegno di Europa League. Amorim mantiene le “promesse”: tanto turnover, confermati i soli Maignan, Pavlovic e Rabiot. Prima da titolare per Tomori e Camarda. Venti minuti di grande Milan, il gol di Cissè chiude il cerchio: ci mette la testa sul cross di Hutchinson. Boma evita il raddoppio di Hutchinson sulla linea di porta. Dopo la mezzora il secondo acuto: lancio di Rabiot, appoggio al volo di Bartesaghi e Cisse fa doppietta sottomisura. Nella ripresa i rossoneri completano l’opera: segna ancora Cisse in contropiede sull’assist di Rabiot, confermando l’ottimo momento di forma dopo le buone cose mostrate con l’Under 21 azzurra e il subentrato Gonçalo Ramos cala il poker sull’ennesimo errore della difesa austriaca. Rosso a Terracciano per fallo su chiara occasione da rete (sullo 0-4).