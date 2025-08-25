Virgilio Sport
Pagelle Sampdoria-Modena 0-2: i blucerchiati partono con una sconfitta, Santoro e Zanimacchia decisivi

Serie B, il campionato dei liguri riprende nel peggiore dei modi: vincono gli emiliani con due gol nella ripresa, finisce tra i fischi del Ferraris. Tanto lavoro da fare per Donati

Il rocambolesco finale dello scorso campionato sembra un incubo che continua ad attanagliare la Sampdoria. Perché dopo la salvezza arrivata per il rotto della cuffia nell’ultima stagione, i blucerchiati hanno ripreso il cammino con una sconfitta interna contro il Modena.

Samp-Modena, vince la noia

Una partita brutta, è l’unica definizione più adatta. Subito gli ospiti in avanti con la frustata di Tonoli dai 30 metri, l’incrocio dei pali non è così lontano. Poi la Samp ispirata da Cherubini si proietta in avanti con la girata al volo da buona posizione di Coda che termina lontano dallo specchio della porta avversaria. Bis poco dopo con Benedetti ma Chichizola para.

Il Modena prende il largo nella ripresa

Nella ripresa immediata tentativo al 3′ di Santoro di poco sul fondo. Ma è ancora il centrocampista protagonista con un tiro che finisce all’incrocio dei pali e regala il vantaggio. E poi quasi al 90′ il bis col tocco ravvicinato di Zanimacchia col petto dopo il cross di Magnino. La squadra di Donati ci ha provato, senza nemmeno troppa convinzione e senza costruire delle vere occasioni da gol.

Le pagelle

I top

  • Santoro 8 – Ci aveva provato in precedenza con poca fortuna, poi con un gran tiro porta in vantaggio il Modena da fuori area. Sempre bravo in tutto ciò che fa, avvia anche l’azione del secondo gol. Decisivo.
  • Zanimacchia 7 – Appena entra si capisce subito che ha voglia: sfiora subito il gol, che trova poi nel finale quando appoggia di petto in porta il cross di Magnino dalla destra.
  • Magnino 7 – Entra nella fase cruciale del match ed è subito decisivo. Appoggia il pallone a Santoro per il gol del vantaggio, poi serve l’assist nel finale per il raddoppio di Zanimacchia. Ingresso decisivo

I flop

  • Coda 5 – fallisce una clamorosa occasione nel cuore dell’area, sembra lento e svogliato. Tira fuori dal cilindro qualche bella giocata, ma predica nel deserto e diventa tutto fine a se stesso.
  • Bellemo 5 – prova a mettere in campo l’esperienza, ma questa sera non basta. Concede troppo spazio a Santoro che ne approfitta, facendogli fare brutta figura.
  • Ferri 5 – è uno dei giocatori più attesi, ma sembra ancora molto indietro di condizione fisica. Troppo lento, anche quando è in vantaggio si fa spesso rimontare. Da rivedere.

