Pagelle Sampdoria-Palermo 3-3: Inzaghi salvato da Ceccaroni al 93', stavolta Begic non basta a Gregucci

Grande intensità a Marassi, tra autogol ed episodi rivisti al monitor da Di Marco: a segno anche Pierini e Cherubini, ma nel finale c'è gioia per Augello e il neo difensore rosanero.

La Sampdoria del duo Foti-Gregucci viene beffata in extremis dal Palermo di Filippo Inzaghi, nonostante le reti di Begic, Pierini e Cherubini nella ripresa. Annullato inizialmente il vantaggio siciliano, figlio dell’autogol di Abildgaard, mentre nel finale il classico gol dell’ex di Tommaso Augello e la zampata di Ceccaroni regalano almeno un punto ai rosanero. Var grande protagonista nei primi 45 minuti. Qui di seguito le pagelle dell’anticipo della 24esima giornata di Serie B, in programma in questo turno infrasettimanale.

Sampdoria-Palermo, Var protagonista a Marassi: gol annullati a Brunori e Pierozzi

Proprio a Marassi, sempre a Marassi. Stavolta non è Genoa-Napoli, bensì Sampdoria-Palermo. Non si tratta di un calcio di rigore da assegnare, ma di due gol da annullare a Brunori e Pierozzi. Var protagonista al “Ferraris”, prima sponda blucerchiata e poi lato rosanero. Pochi dubbi sulla posizione di offside del grande ex di serata, pescato oltre la linea dei difensori rosanero al 7′ del primo tempo.

A far discutere sarà l’on field review a cui viene richiamato l’arbitro Di Marco, dopo la rete realizzata da Pierozzi su assist di Pohjanpalo: l’episodio incriminato vede coinvolto capitan Bani, che si era portato in avanti nei 16 metri dei padroni di casa. Saltando, il centrale difensivo di Filippo Inzaghi allarga troppo il braccio sinistro, abbattendo un avversario e spingendo il direttore di gara ad annullare il gol del possibile vantaggio ospite. Per proteste, ammoniti in maniera salomonica anche Inzaghi e Gregucci. Alta tensione.

Palermo in vantaggio, poi il ribaltone Samp: tris targato Begic, Pierini e Cherubini

Dal tramonto del primo tempo all’alba della ripresa. Palermo in vantaggio con l’autorete di Abildgaard, che paga a caro prezzo la deviazione di testa di Augello sulla punizione calciata da Palumbo. Solo un’illusione per i siciliani, ribaltati dalla Sampdoria nel giro di pochi minuti con una serie di ripartenze letali: Di Pardo approfitta della dormita di Augello e consegna a Begic il pallone che vale il suo secondo gol consecutivo, a pochi giorni dalla perla di Modena. Poi, c’è gioia anche per il neo arrivato Pierini e Cherubini, glaciali a tu per tu con Joronen.

Nell’ultimo terzo di gara, succede di tutto: Palermo mai domo e rivoluzionato dalle sostituzioni di Inzaghi. Augello sigla il gol dell’ex, punendo Martinelli da pochi passi. Ma al 93′ l’impossibile: sugli sviluppi di palla inattiva, una deviazione porta Ceccaroni a depositare in fondo al sacco la palla del 3-3. Pari che vale doppio per i rosanero, pienamente in corsa per la zona promozione diretta.

Top e Flop della Sampdoria

TOP

Pierini voto 7: Prestazione superlativa del fantasista blucerchiato, che timbra subito il cartellino davanti ai suoi nuovi tifosi. Instancabile.

Brunori voto 6,5: Gli viene annullato un gol in avvio di partita, ma i suoi movimenti spianano la strada ai compagni e fanno impazzire Bani nell'arco dei 90 minuti.

Cherubini voto 6,5: Entra e segna il gol che chiude la partita a Marassi. Talento cristallino, resta freddissimo al limite dell'area piccola del Palermo. Sempre prezioso.

FLOP

Abildgaard voto 5,5: L’autogol di giornata è tanto sfortunato quanto goffo. Qualche errore tecnico di troppo per il giocatore ex Como

Conti voto 5,5: Soffre la pressione del Palermo nei primi 45 minuti, commettendo tanti errori in uscita. Gregucci se ne accorge e lo sostituisce all'intervallo.

Cicconi voto 5,5: L'esterno arrivato dalla Carrarese non si mette particolarmente in mostra sulla sua corsia di competenza. Tanto lavoro in fase difensiva, meno propositivo nella metà campo del Palermo.

Top e Flop del Palermo

TOP

Pierozzi voto 7: Giocatore ovunque del Palermo di Inzaghi, autentica spina nel fianco per la retroguardia doriana. Gli viene annullato un gol nella prima frazione, poi tante giocate positive al servizio della squadra. Al 90′, va vicinissimo alla rete del 3-3.

Palumbo voto 6,5: Personalità da vendere per l'ex calciatore del Modena, ultimo a mollare. Il campo non permette giocate di alto livello, ma lui ci mette del suo e partecipa sempre attivamente alla manovra.

Ceccaroni voto 6,5: Serata da sogno per il difensore rosanero, che entra e segna il gol del clamoroso 3-3, facendo esplodere il settore ospiti di Marassi.

FLOP