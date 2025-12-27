Sampdoria-Reggiana 2-1: Portanova spiritato, Conti e Ghidotti super, la decide Barak, esorcizzato il 2025

Portanova sblocca su assist di Rover, pari di Conti con la deviazione di Magnani. Ghidotti super su Charlys, Barak entra e risolve a un soffio dal 90'

La Sampdoria ribalta la Reggiana e chiude un 2025 complicato con una vittoria pesantissima. La Reggiana la sblocca alla prima occasione con la zampata di Portanova, la Samp pareggia con un sinistro di Conti deviato da Magnani alle spalle di Motta. Ghidotti salva su Charlys, Motta su Coda nella ripresa. Il gol vittoria arriva all’89’ e lo segna Barak con un sinistro a fil di palo. Grave infortunio per Venuti: ginocchio destro ko, esce in lacrime.

Sampdoria-Reggiana, la chiave del match

La Reggiana approccia bene, con grinta e il risultato non può che sbloccarlo un ex Genoa, Manolo Portanova: al 13’, Venuti sbaglia l’appoggio per Giordano e fa partire il break dei granata; Rover crossa teso in area, Novakovich non arriva sul pallone, ma a rimorchio Portanova insacca il suo 4° gol stagionale.

Confusionaria la Sampdoria, che rischia ancora al 23’, sul retropassaggio errato di Abildgaard, sul quale mette una pezza Ghidotti in uscita. Ma sfruttando un episodio, arriva il pareggio di Conti, che raccoglie il pallone al limite dell’area e calcia in porta: traiettoria centrale, ma la deviazione di Magnani spiazza Motta. Il centrocampista ci riprova al 35’, quando si accentra palla al piede e scarica un sinistro angolato, che si spegne d’un soffio al lato della porta di Motta.

La parata più bella della partita la compie Ghidotti al 38’, quando a mano aperta e di puro istinto alza in angolo il colpo di testa di Charlys. Prima dell’intervallo brutto infortunio per Venuti, che cade male sul ginocchio destro ed esce in lacrime in barella. La ripresa vede subito una Sampdoria propositiva, ma di occasioni vere non ne arrivano per buona parte della frazione. Al 26′, Ghidotti è costretto a uscire sulla trequarti per anticipare Tavsan, lanciato a rete.

L’occasione d’oro per la Samp matura al 27′: Coda sfonda in area e calcia, Motta non trattiene, ma si salva sul tap-in di De Paoli. Un flipper in area è l’unica vera palla-gol della Reggiana nella seconda frazione, con il colpo di testa di Charlys che quasi premia Portanova, che da terra non riesce a battere Ghidotti. Il gol è nell’aria e arriva a un minuto dal 90′: punizione in area, Quaranta non riesce ad allontanare la sfera e Barak insacca col sinistro.

Top e flop Sampdoria

Conti 7 – Ci crede e dal suo sinistro, seppure non irresistibile, nasce il pareggio con la complicità della deviazione di Magnani. Quasi sfiora il raddoppio.

– Ci crede e dal suo sinistro, seppure non irresistibile, nasce il pareggio con la complicità della deviazione di Magnani. Quasi sfiora il raddoppio. Barak 7 – Entra nella ripresa e decide l’incontro con un sinistro chirurgico in corsa.

– Entra nella ripresa e decide l’incontro con un sinistro chirurgico in corsa. Ghidotti 6,5 – Non ha colpe sul gol di Portanova, ne evita un altro volando a mano aperta sull’inzuccata ravvicinata di Charlys. Forse un po’ troppo timido nell’uscita dai pali.

– Non ha colpe sul gol di Portanova, ne evita un altro volando a mano aperta sull’inzuccata ravvicinata di Charlys. Forse un po’ troppo timido nell’uscita dai pali. Pafundi 6,5 – Qualche buona idea ce l’ha e si vede nel primo tempo. Chiede palla e non si nasconde, dal suo corner nasce il pareggio. Rimane in partita pure nella ripresa.

– Qualche buona idea ce l’ha e si vede nel primo tempo. Chiede palla e non si nasconde, dal suo corner nasce il pareggio. Rimane in partita pure nella ripresa. Coda 5,5 – Incide poco o nulla, sorvegliato dai centrali della Reggiana. Si vede solo a metà ripresa, quando sfonda in area ma calcia debolmente.

– Incide poco o nulla, sorvegliato dai centrali della Reggiana. Si vede solo a metà ripresa, quando sfonda in area ma calcia debolmente. De Paoli 5,5 – Il coraggio non gli manca, ma è farraginoso nello scaricare palla e un po’ troppo irruento nel giocarla. Non convince.

– Il coraggio non gli manca, ma è farraginoso nello scaricare palla e un po’ troppo irruento nel giocarla. Non convince. Venuti 5 – Sbaglia a impostare e scatena il contropiede della Reggiana: Portanova ringrazia. La sua partita termina a fine primo tempo, quando rimedia un probabilissimo grave infortunio al ginocchio destro.

Top e flop Reggiana

Portanova 7 – Sente la partita, lui che è un ex grifone. Si fa trovare pronto sul secondo palo e fulmina Ghidotti.

– Sente la partita, lui che è un ex grifone. Si fa trovare pronto sul secondo palo e fulmina Ghidotti. Rover 6,5 – Si inserisce nella linea di passaggio tra Venuti e Giordano e serve l’assist a Portanova.

– Si inserisce nella linea di passaggio tra Venuti e Giordano e serve l’assist a Portanova. Novakovich 5,5 – Tocca pochi palloni, lotta, ma è fumoso e non si vede praticamente mai.

La pagella dell’arbitro di Collu di Cagliari

Buona la gestione dei cartellini in un match particolarmente vibrante. Il primo giallo al 20’, a De Paoli, che strattona e tira giù Novakovich partito verso la metà campo doriana. Un giallo giusto anche per Reinhart, che entra col piede a martello su Henderson. Ammonisce Portanova per eccesso di foga, facendolo beccare dai tifosi blucerchiati. Il quarto giallo per Hadzikadunic per una trattenuta sullo scatenato Portanova, il quinto a Rover a inizio ripresa.

Buonissima la chiamata sul contatto in area emiliana tra Novakovich e De Paoli, che commette fallo: niente rigore. L’unico giallo evitabile a Lambourde per eccesso di foga. Ne espelle tre della panchina, riportando l’ordine e chiude con il giallo a Ferrari, pure questo giusto. Voto: 6,5.