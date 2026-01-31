Virgilio Sport
Pagelle Sampdoria-Spezia 1-0: decide Ricci, deludono Pafundi e Brunori, Cherubini e Beruatto con personalità

La Doria vince il derby ligure valido per la ventiduesima giornata di Serie B: poche emozioni, partita maschia. I talenti non riescono ad accendersi sotto le luci del Ferraris

Sampdoria-Spezia, vince la Doria all’ultimo respiro: 1-0 al Ferraris nel derby ligure valido per la ventiduesima giornata di Serie B. Decide Ricci al 90′. I blucerchiati salgono momentaneamente al quattordicesimo posto (quota 22 punti)

Gli uomini di Donadoni restano a quota 20, nel gruppone in lotta per non retrocedere, con Reggiana (una partita in meno), Mantova e Bari, davanti al fanalino di coda Pescara (15 punti). Nel finale espulsi Palma e Vlahovic.

Sampdoria-Spezia, la chiave della partita

La lotta per non retrocedere che condiziona inevitabilmente la leggerezza mentale e la qualità delle giocate. Il pallone scotta, gli spazi sono stretti, ne viene fuori una partita combattuta su ogni pallone ma di certo non piacevole per gli amanti del bel calcio. A sottolinearlo i fischi che piovono dalle gradinate da parte dei tifosi della Doria. Almeno fino al boato per il gol decisivo di Ricci.

Rivivi le emozioni di Sampdoria-Spezia

Sampdoria, top e flop

  • Ricci 7: Il suo gol, il primo in maglia Samp, vale molto più di 3 punti.
  • Cherubini 6.5: Il più attivo. Il più vivace. Prova caricarsi addosso la Samp fino a strafare, a tratti. Apprezzabile per il costante movimento e l’intraprendenza.
  • Di Pardo 6.5: La Samp sfrutta poco la sua fascia, ne risente eclissandosi col passare dei minuti. Il suo salvataggio sulla linea su Artistico, nella ripresa, vale come un gol.
  • Henderson 6: Partita spigolosa, un invito a nozze per il carattere capitano scozzese della Samp che si fa valere in interdizione pur non riuscendo a incidere nello sviluppo della manovra offensiva.
  • Brunori 5.5: Si guadagna un rigore, ma parte in posizione di fuorigioco. Prova a sbloccarsi ma le proverbiali polveri restano bagnate.
  • Hadzikadunic 5.5: Qualche affanno in copertura su Artistico.
  • Pafundi 5: Fluttua tra le linee alla ricerca dello spazio per accendersi. Non ci riesce quasi mai, ben imbrigliato dalla difesa dello Spezia.

Spezia, top e flop

  • Beruatto 6.5: Prende la linea di fondo e mette dentro il pallone del possibile 1-0 per Sernicola. Si fa valere nell’uno contro uno. Mette dentro tanti palloni pericolosi.
  • Artistico 6: Non si vede molto in attacco, ma è prezioso per la capacità di guadagnare falli e aiutare la squadra. Nella seconda frazione di gioco va a un passo dal gol, ma Di Pardo salva sulla linea.
  • Ruggero 6: Subito in campo, rompe il ghiaccio con il mondo Spezia facendo la sua parte.
  • Valoti 5.5: Smarcato in area di rigore temporeggia troppo e si fa murare una conclusione in piena area di rigore. Non incide come potrebbe.
  • Sernicola 5.5: Centra il palo a porta spalancata, tradito da un rimbalzo beffardo del pallone messo in mezzo da Beruatto. Qualche difficoltà in marcatura su Brunori.
  • Adamo 5: Non riesce a sfondare sulla corsia di competenza.
  • Di Serio 5: Non punge. La difesa della Samp trova subito le giuste contromisure per limitarlo.

Sampdoria-Spezia, la pagella dell’arbitro

Sampdoria-Spezia è stata diretta da Di Bello della sezione di Brindisi. Assistenti: Scatragli di Arezzo e Fontani di Siena. Quarto ufficiale: Ayroldi di Molfetta. VAR: Serra di Torino. AVAR: Marini di Roma 1. Partita maschia, tenuta in pugno con una equilibrata gestione dei cartellini. Ineccepibili le espulsioni di Palma e Vlahovic. Voto 6.5.

Pagelle Sampdoria-Spezia 1-0: decide Ricci, deludono Pafundi e Brunori, Cherubini e Beruatto con personalità Serie B 2025-2026, tutto quello che c’è da sapere: squadre, calendario, infrasettimanali, pause nazionale, playoff e playout Getty Images

