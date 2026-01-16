Pagelle Sampdoria-Virtus Entella 1-1: Cherubini sprint, Parodi cuore di capitano. Coda e Franzoni, polveri bagnate

Sfuma nelle battute finali la quarta vittoria casalinga consecutiva per la Sampdoria, che pareggia 1-1 nel derby al Ferraris contro la Virtus Entella riscattando solo parzialmente la sconfitta ad Avellino: apre Cherubini al 34′, pareggia Parodi al 74′.
L’anticipo della ventesima giornata di Serie B regala un punto prezioso agli ospiti, che salgono a quota 20 punti dando continuità al successo interno sul Monza e confermandosi momentaneamente fuori dalla zona calda della classifica. La Samp non riesce a regalarsi almeno una notte fuori dai playout: quintultima a 18 punti.
- Sampdoria-Virtus Entella, la chiave della partita
- Sampdoria, top e flop
- Virtus Entella, top e flop
- Sampdoria-Virtus Entella, la pagella dell'arbitro
Sampdoria-Virtus Entella, la chiave della partita
La capacità della Virtus Entella di non disunirsi dopo un vantaggio immeritato e l’ormai cronica mancanza di capacità della Samp di imporre il valore dei suoi giocatori, che resta puntualmente sulla carta. Tanti calciatori dagli illustri precedenti che non riescono ancora a essere squadra lasciandosi alle spalle quei bassifondi della classifica dove sono ormai tristemente abituati a soggiornare. Questione di ferocia agonistica.
Sampdoria, top e flop
- Cherubini 7: Un peperino. Ruba palla, salta Nichetti e Marconi e supera Colombi: palo, gol. Scatenato anche nella ripresa. L’argentino vivo addosso.
- S. Esposito 6.5: Parte timidino, sbaglia qualche passaggio di troppo. Esce fuori alla distanza vincendo tanti duelli e diventando determinante in tutte le fasi di gioco.
- Brunori 6: Prova ad accendersi, ci riesce a sprazzi. Apprezzabile per la generosità con cui prova a rendersi pericoloso non appena ne ha l’occasione.
- Pafundi (75′ st) 6: Un solo quarto d’ora gli basta per rendersi pericoloso. Colombi cala la saracinesca.
- Ghidotti 5.5: Salva la Samp in avvio di secondo tempo sulla rasoiata di Nichetti, ma non trasmette sempre sicurezza al reparto anche quando gioca la palla coi piedi. Incolpevole sul gol di Parodi.
- L. Henderson 5.5: Non riesce a incidere. Lotta con fortune alterne in mezzo al campo. Ammonito.
- Coda 5: Traccheggia alla ricerca di un pallone giocabile. I rifornimenti mancano e neppure per il miglior marcatore della storia della Serie B è possibile far gol in loro assenza.
Virtus Entella, top e flop
- Parodi 7: O capitano! Mio capitano! Decolla sulla testa di Depaoli trovando il colpo di testa perfetto per pareggiare i conti. Esperienza al servizio della causa. Il migliore della difesa dell’Entella.
- Colombi 6.5: Due parate decisive nella ripresa. Riflessi felini.
- Karic 6.5: Parte bene, pericoloso al 6′ con un tiro murato da Iannou. Propositivo. Pennella su Parodi il cross al bacio tramutato in oro dal suo capitano.
- Di Mario 6.5: Uno dei più vivaci nella Virtus Entella. Si dà un gran da fare, spesso la Samp fatica a contenerlo.
- Guiu 5: Impalpabile. Mai pericoloso.
- Marconi 5: Con Nichetti male nella copertura di Cherubini che va a segnare dopo uno slalom speciale.
- Franzoni 5: Quarantacinque minuti anonimi. Naturale conseguenza il cambio con Dalla Vecchia all’intervallo.
Sampdoria-Virtus Entella, la pagella dell’arbitro
Sampdoria-Virtus Entella è stata diretta dall’arbitro: Sacchi di Macerata. Assistenti: Vecchi di Lamezia Terme e El Filali di Alessandria. Quarto ufficiale: Tremolada di Monza. VAR: Giua di Olbia. AVAR: Cosso di Reggio Calabria. Arbitraggio all’inglese nei limiti del possibile data la spigolosità del match. Nessun episodio da vivisezionare al VAR. Voto 6.