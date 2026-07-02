Le Furie Rosse dominano a Los Angeles e chiudono sul 2-0 una gara controllata dall'inizio alla fine. Yamal dà spettacolo con le sue giocate, ma il primo gol nel Mondiale continua a sfuggirgli.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Spagna supera 3-0 l’Austria e conquista gli ottavi di finale del Mondiale. Oyarzabal sblocca la sfida nel primo tempo, Pedro Porro la chiude nella ripresa prima del tris ancora una volta dell’attaccante della Real Sociedad . Dominio totale della Roja che ora troverà nel turno successivo la vincente del confronto tra Portogallo e Croazia.

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Una partita già scritta

La qualificazione arriva al termine di una prestazione autorevole, nella quale gli uomini di De la Fuente hanno imposto ritmo e qualità per larghi tratti dell’incontro. L’Austria ha provato a restare in partita con ordine e intensità, ma alla lunga ha ceduto al maggiore tasso tecnico delle Furie Rosse, che agli ottavi confermano di poter recitare un ruolo da protagoniste.

Oyarzabal decisivo

Il migliore in campo è Oyarzabal (7,5). Segna il gol che indirizza la partita con un sinistro preciso al 36′, dialoga bene con i compagni e centra anche la doppietta nel finale. Prestazione da leader offensivo.

Il peggiore: Posch soffre tutta la gara

Posch (5) vive una serata complicata. Dani Olmo e soprattutto Yamal lo mettono costantemente in difficoltà, poi nel finale arriva anche il primo cartellino giallo del match per un fallo su Cucurella. Non riesce mai a prendere le misure.

Spagna, qualità e controllo

La squadra di De la Fuente domina il possesso e concede pochissimo. Gol annullato a Cucurella, traversa di Baena, raddoppio di Pedro Porro e un’altra porta inviolata: le Furie Rosse confermano di essere tra le grandi favorite del torneo.

Austria, troppo poco per impensierire

L’Austria prova a restare in partita, sfiora il pareggio con il colpo di testa di Kalajdzic terminato alto, ma produce troppo poco. Rangnick cambia uomini nella ripresa senza riuscire a invertire l’inerzia della sfida.

Yamal show: il gol può aspettare

Ancora una volta Lamine Yamal è lo spettacolo della partita. Tunnel, accelerazioni e dribbling continui mandano in crisi la difesa austriaca, costretta spesso al raddoppio. Gli manca soltanto il gol: prima spreca una grande occasione dopo la traversa di Baena, poi continua a creare superiorità numerica senza trovare la rete. Un paradosso per chi, pur restando ancora a secco in questo Mondiale, è tra i giocatori più determinanti della competizione.

Simon entra nella storia

Unai Simon (6,5) vive una serata relativamente tranquilla ma entra comunque nella storia della nazionale spagnola. Con i minuti accumulati supera il record di imbattibilità di Iker Casillas, confermando la solidità difensiva costruita dalla squadra di De la Fuente.

Arbitro Nyberg: gestione convincente

Voto 6,5. Tiene sempre in mano una partita corretta, anche durante un accenno di rissa nel secondo tempo, preferendo il dialogo ai cartellini. Giusta la decisione sul gol annullato a Cucurella e corretta la gestione disciplinare, con il primo giallo arrivato solo nel finale a Posch.