Pagelle Spagna-Capo Verde 0-0, top e flop: male le Furie Rosse, solo 24 minuti per Lamine Yamal

Le Furie Rosse deludono all'esordio contro la Cenerentola del girone H, che non concede spazi alla formazione di Luis De La Fuente. Prima nel torneo per il gioiello del Barcellona.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Spagna-Capo Verde passerà alla storia per l’impresa della nazionale capoverdiana e per l’esordio Mondiale di Lamine Yamal, anche se solo per 19 minuti più recupero. Le Furie Rosse si infrangono sul muro eretto dai diretti avversari, non andando oltre lo 0-0, nonostante il grande potenziale offensivo e il grado di campioni d’Europa in carica. Qui di seguito top e flop della sfida andata in scena all’Atlanta Stadium.

Mondiali 2026, Spagna a valanga contro Capo Verde

Primo tempo complicato per le Furie Rosse. Nella prima mezzora di gioco, la grande organizzazione difensiva di Capo Verde contiene il possesso palla e le sortite offensive della Spagna, che fatica a trovare spazi negli ultimi 20 metri. 4-5-1 per la Cenerentola del gruppo H, brava a mettere la museruola a Rodri e compagni, approfittando di un giro palla troppo macchinoso dell’undici iberico.

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Appena la Spagna accelera, però, arrivano le occasioni da gol: la più clamorosa arriva sul sinistro di Ferran Torres, che da pochi passi colpisce in pieno la traversa, non finalizzando la splendida torre di Cucurella, fresco di firma con il Real Madrid di Mourinho. Passano una manciata di minuti e il numero 7 spagnolo ha ancora la palla dell’1-0, ma colpisce con scarsa cattiveria e grazia un attento Vozinha. L’estremo difensore di Capo Verde, poi, è lesto nel deviare in angolo un colpo di testa insidioso di Laporte, sugli sviluppi di un corner. 0-0 all’intervallo.

Nella ripresa, il canovaccio della partita non cambia, come ampiamente prevedibile. Fabian Ruiz e Pedri ci provano, ma senza particolare successo e lucidità. Spazi intasati e Spagna che prova ad aggirare il muro eretto dai diretti avversari, fino ad affidarsi allo straordinario talento di Lamine Yamal al minuto 71. Esordio in un Mondiale per il gioiello del Barcellona. Oyarzabal ha le chances giuste per far male, ma le spreca, così come Cucurella. Finisce 0-0, nonostante l’assalto finale.

Rivivi il Live di Sapgna-Capo Verde

Top e Flop della Spagna

TOP

Cucurella voto 6,5: Vola sulle ali dell’entusiasmo, dopo il trasferimento al Real Madrid, proponendosi con buona continuità in fase offensiva e facendo il solco sulla corsia sinistra. Nel finale, ha sulla testa l’occasione per sbloccare il match, ma non riesce ad angolare il suo tentativo.

voto 6,5: Vola sulle ali dell’entusiasmo, dopo il trasferimento al Real Madrid, proponendosi con buona continuità in fase offensiva e facendo il solco sulla corsia sinistra. Nel finale, ha sulla testa l’occasione per sbloccare il match, ma non riesce ad angolare il suo tentativo. Pedri voto 6,5: Uno dei leader tecnici di questa Spagna, si muove senza sosta per non dare punti di riferimento e stimolare la superiorità numerica sull’esterno. Prezioso, ma non particolarmente aiutato dai compagni.

voto 6,5: Uno dei leader tecnici di questa Spagna, si muove senza sosta per non dare punti di riferimento e stimolare la superiorità numerica sull’esterno. Prezioso, ma non particolarmente aiutato dai compagni. Laporte voto 6: Ordinaria amministrazione per lui, ma in partite come queste non è scontato restare concentrati per 90 minuti. Livramento ha davanti il peggior cliente possibile. Dal canto suo, il centrale dell’Athletic Bilbao sfiora persino il gol su azione da calcio d’angolo.

FLOP

Ferran Torres voto 5: Schierato in posizione di ala destra, al posto dell’acciaccato Lamine Yamal, ha sulla coscienza due clamorose palle gol capitate sul suo mancino nei primi 45 minuti. Contenuto da Lopes Cabral, fa fatica.

voto 5: Schierato in posizione di ala destra, al posto dell’acciaccato Lamine Yamal, ha sulla coscienza due clamorose palle gol capitate sul suo mancino nei primi 45 minuti. Contenuto da Lopes Cabral, fa fatica. Oyarzabal voto 5: Impacciato, non riesce a districarsi tra le maglie della difesa di Capo Verde. Sciupa un paio di buone chances da buona posizione. Stabilisce un nuovo record negativo: è il primo giocatore dal 1966 a giocare più di 30 minuti in una partita dei Mondiali FIFA senza toccare nemmeno una volta il pallone.

voto 5: Impacciato, non riesce a districarsi tra le maglie della difesa di Capo Verde. Sciupa un paio di buone chances da buona posizione. Stabilisce un nuovo record negativo: è il primo giocatore dal 1966 a giocare più di 30 minuti in una partita dei Mondiali FIFA senza toccare nemmeno una volta il pallone. Rodri voto 5: Lento, macchinoso, prevedibile. Non la partita che ti aspetteresti da un Pallone d’Oro, apparso in evidente difficoltà soprattutto nella prima mezzora di gioco.

Top e Flop di Capo Verde

TOP

Vozinha voto 6,5: Non bellissimo stilisticamente, ma efficace. Sforna un paio di interventi importanti nella prima frazione di gioco, tenendo a galla i suoi contro una nazionale nettamente superiore sotto il profilo tecnico.

voto 6,5: Non bellissimo stilisticamente, ma efficace. Sforna un paio di interventi importanti nella prima frazione di gioco, tenendo a galla i suoi contro una nazionale nettamente superiore sotto il profilo tecnico. Lopes Cabral voto 6,5: Primo tempo super dell’esterno difensivo di Capo Verde, che tiene a bada Ferran Torres e lo costringe spesso e volentieri all’errore. Cala alla distanza, ma resta attento e pragmatico in fase di non possesso.

voto 6,5: Primo tempo super dell’esterno difensivo di Capo Verde, che tiene a bada Ferran Torres e lo costringe spesso e volentieri all’errore. Cala alla distanza, ma resta attento e pragmatico in fase di non possesso. Borges voto 6,5: Baluardo difensivo della sua nazionale, è l’ultimo a mollare in ogni situazione. Sue un paio di respinte decisive nel cuore dell’area di rigore, in momenti critici del match. Carismatico.

FLOP