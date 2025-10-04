Pagelle Spezia-Palermo 1-2: Pohjanpalo e Pierozzi mettono le ali rosanero. Notte fonda per D'Angelo

Serie B: i top e flop del match del Picco, valevole per la 7a giornata del campionato. I rosanero soffrono nel finale ma tengono botta e fanno il colpaccio.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

E tutto va come deve andare. Lo Spezia non riesce a riscrivere una storia che sembrava avere un epilogo annunciato fin dall’inizio. Il Palermo espugna il Picco e si porta momentaneamente da solo in cima alla classifica di Serie B. Un gol per tempo per i rosanero: Pohjanpalo sblocca il risultato e Pierozzi completa l’opera rendendo vano ogni sforzo da parte dei bianconeri. Che pure segnano grazie all’autogol di Giovane dopo il rigore fallito da Esposito.

Spezia sul pezzo ma Pohjanpalo è implacabile

Una squadra che non ha mai vinto contro una che non ha mai perso. Sulla carta l’esito sembra scontato ma il calcio ci ha insegnato che non sempre il copione segue la logica. Infatti lo Spezia è vivo e parte con una discreta verve che peraltro va in crescendo nel corso del primo tempo. Poi ci sono quelle differenze di cui sopra e si vedono nei dettagli. A sbloccare il match in favore del Palermo, proprio poco prima del gong del duplice fischio, è il solito Pohjanpalo. 13 reti in 23 presenze il bottino del finlandese con la maglia rosanero.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pierozzi acuisce la crisi bianconera

I siciliani non sono neanche fortunatissimi: ben due giocatori persi per infortunio come Bani e Diakité con quest’ultimo che era subentrato proprio per sostituire il primo. I bianconeri, però, il colpo lo hanno accusato. Così prima rischiano di prendere gol da Le Douron e poi subiscono effettivamente il raddoppio con il pupillo di Inzaghi Pierozzi.

D’Angelo prova allora a dare la scossa ai suoi con qualche cambio. L’inerzia effettivamente si sposta in favore dei liguri che conquistano anche un rigore fallito da Esposito ma messo poi nella propria porta da Giovane dopo ribattuta di Lapadula. L’operazione rimonta non va in porto: il Palermo sale così in testa alla classifica in solitaria almeno per ora, lo Spezia resta in fondo e il cuore mostrato nel finale non basta.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Top e flop dello Spezia

Kouda 6,5 Il più ispirato dei padroni di casa.

Il più ispirato dei padroni di casa. Esposito 6 Costantemente nel vivo del gioco, nonostante non trovi l’ispirazione giusta per scardinare la retroguardia rosanero. Il rigore sbagliato? Capita, ha la personalità per batterlo però.

Costantemente nel vivo del gioco, nonostante non trovi l’ispirazione giusta per scardinare la retroguardia rosanero. Il rigore sbagliato? Capita, ha la personalità per batterlo però. Vignali 5,5 Uno degli uomini con più esperienza ma va in difficoltà.

Uno degli uomini con più esperienza ma va in difficoltà. Mateju 5 Emblema di un pomeriggio poco felice da parte del team ligure.

Top e flop del Palermo

Joronen 7 Dà tanta sicurezza al reparto. Per farlo crollare serve davvero l’impossibile: salva anche un rigore.

Dà tanta sicurezza al reparto. Per farlo crollare serve davvero l’impossibile: salva anche un rigore. Pohjanpalo 7 Il finlandese è una garanzia per la categoria. Se gli capita l’occasione, c’è poco da fare.

Il finlandese è una garanzia per la categoria. Se gli capita l’occasione, c’è poco da fare. Pierozzi 7 Secondo gol stagionale per l’onnipresente pupillo di Inzaghi. Si fa trovare sempre pronto.

Secondo gol stagionale per l’onnipresente pupillo di Inzaghi. Si fa trovare sempre pronto. Augello 6,5 Diventa un fattore nella ripresa: sfugge praticamente sempre al marcatore andando ripetutamente al cross.

Diventa un fattore nella ripresa: sfugge praticamente sempre al marcatore andando ripetutamente al cross. Blin 5 Ingenuità nel finale che può costare cara.

Gli altri risultati del pomeriggio

Nella settima giornata di Serie B cade la capolista Frosinone, travolta 3-0 dal Venezia grazie alle reti di Compagnon, Yeboah e Casas. I lagunari si portano così a -2 in classifica dai ciociari. Prima vittoria stagionale per il Bari, che rimonta e batte 2-1 il Padova con i gol di Moncini e Cerri dopo l’espulsione di Capelli. Rimonta anche per il Monza, vittorioso 2-1 sul Catanzaro con la firma decisiva di Birindelli dopo il vantaggio iniziale di Cissè. Pareggio senza reti, infine, tra Avellino e Mantova, con poche emozioni e un punto a testa.