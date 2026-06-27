Non sarà certo un punto in più o un punto in meno a fare la differenza. Resta il fatto che Bagnaia si prende una penalità per track limits proprio all’ultimo giro quando era ingarellato con Martin per un 5° posto che sfortunatamente per Pecco diventa 7° alle spalle anche di Marc Marquez. La Sprint di Assen ha premiato le moto satellite, quelle Trackhouse di Raul Fernandez e Ogura, la Ducati VR46 di Di Giannantonio, a differenza dei due capofila del mondiale, Bezzecchi e Martin un po’ col fiato corto.
- Le pagelle della Sprint di Assen
- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
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Le pagelle della Sprint di Assen
- Raul Fernandez 10: pilota solido come pochi, si vede e si sente poco ma è sempre lì e quando può piazza la zampata, è già la seconda Sprint in saccoccia dopo Mugello. E hanno pure dubitato a confermarlo in Trackhouse, questo bisogna tenerselo stretto.
- Marc Marquez 6: fatica come non lo avevamo visto fare nelle ultime due gare, ci aveva ben abituato ma il fatto che non fosse ancora al 100% lo sapevamo, va detto che Ducati qui fatica.
- Bagnaia 6,5: cornuto e mazziato verrebbe da dire, per una volta che sta davanti a Marquez seppur nelle retrovie, gli tolgono questa soddisfazione per un track limits su cui forse si poteva chiudere un occhio ma oramai la tecnologia anche in MotoGP non perdona.
- Bezzecchi 5,5: sicuramente meglio di tante altre Sprint ma vedersi dietro due che hanno la stessa tua moto brucia un po’ specie se hai fatto un week end quasi perfetto.
- Ogura 9: terzo 2° posto consecutivo per il giapponese, è nata una stella?
- Martin 5: tanto fumo e niente arrosto, firma la pole ma poi scema alla lunga distanza, ultima delle 4 Aprilia.
- Acosta 5: la sua Ktm non è perfetta e ogni tanto lo abbandona ma pure lui sbaglia in avvio di Sprint e pregiudica tutto, complimenti per la rimonta ma poco male.
- Di Giannantonio 8: il miglior ducatista della Sprint e non è la prima volta che capita, quando la Desmosedici fatica lui riesce a tirare fuori il meglio…meglio di Marquez e Bagnaia.
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|186
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|177
|3
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|164
|4
|Marc Marquez
|Ducati
|144
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|143