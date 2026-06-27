Perchè Bagnaia è stato penalizzato, Bezzecchi e Marquez spuntati: pagelle Sprint Assen e classifica piloti MotoGP

La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle della Sprint di Assen vinta dalle Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura davanti a Di Giannantonio, poi Bezzecchi, Martin e Marc Marquez con Bagnaia retrocesso al 7° posto

Pubblicato: 27-06-2026 15:49 Condividi











Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio