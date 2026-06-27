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Perchè Bagnaia è stato penalizzato, Bezzecchi e Marquez spuntati: pagelle Sprint Assen e classifica piloti MotoGP

La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle della Sprint di Assen vinta dalle Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura davanti a Di Giannantonio, poi Bezzecchi, Martin e Marc Marquez con Bagnaia retrocesso al 7° posto

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non sarà certo un punto in più o un punto in meno a fare la differenza. Resta il fatto che Bagnaia si prende una penalità per track limits proprio all’ultimo giro quando era ingarellato con Martin per un 5° posto che sfortunatamente per Pecco diventa 7° alle spalle anche di Marc Marquez. La Sprint di Assen ha premiato le moto satellite, quelle Trackhouse di Raul Fernandez e Ogura, la Ducati VR46 di Di Giannantonio, a differenza dei due capofila del mondiale, Bezzecchi e Martin un po’ col fiato corto.

Le pagelle della Sprint di Assen

  • Raul Fernandez 10: pilota solido come pochi, si vede e si sente poco ma è sempre lì e quando può piazza la zampata, è già la seconda Sprint in saccoccia dopo Mugello. E hanno pure dubitato a confermarlo in Trackhouse, questo bisogna tenerselo stretto.
  • Marc Marquez 6: fatica come non lo avevamo visto fare nelle ultime due gare, ci aveva ben abituato ma il fatto che non fosse ancora al 100% lo sapevamo, va detto che Ducati qui fatica.
  • Bagnaia 6,5: cornuto e mazziato verrebbe da dire, per una volta che sta davanti a Marquez seppur nelle retrovie, gli tolgono questa soddisfazione per un track limits su cui forse si poteva chiudere un occhio ma oramai la tecnologia anche in MotoGP non perdona.
  • Bezzecchi 5,5: sicuramente meglio di tante altre Sprint ma vedersi dietro due che hanno la stessa tua moto brucia un po’ specie se hai fatto un week end quasi perfetto.
  • Ogura 9: terzo 2° posto consecutivo per il giapponese, è nata una stella?
  • Martin 5: tanto fumo e niente arrosto, firma la pole ma poi scema alla lunga distanza, ultima delle 4 Aprilia.
  • Acosta 5: la sua Ktm non è perfetta e ogni tanto lo abbandona ma pure lui sbaglia in avvio di Sprint e pregiudica tutto, complimenti per la rimonta ma poco male.
  • Di Giannantonio 8: il miglior ducatista della Sprint e non è la prima volta che capita, quando la Desmosedici fatica lui riesce a tirare fuori il meglio…meglio di Marquez e Bagnaia.

Rivivi la Sprint di Assen

La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Marco Bezzecchi Aprilia 186
2 Jorge Martin Aprilia 177
3 Fabio Di Giannantonio Ducati 164
4 Marc Marquez Ducati 144
5 Ai Ogura Aprilia 143

La classifica piloti MotoGP completa

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