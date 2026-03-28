Pagelle Sprint Austin e classifica piloti MotoGP: Martin top con figuraccia, Bagnaia impreca. Disastro Marquez

La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle della Sprint di Austin vinta da Jorge Martin davanti a Bagnaia e Acosta dopo le cadute di Bezzecchi, Marquez e Di Giannantonio

Pubblicato: 28-03-2026 22:22 Condividi











Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio