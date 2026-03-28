Pagelle Sprint Austin e classifica piloti MotoGP: Martin top con figuraccia, Bagnaia impreca. Disastro Marquez

Appena dieci sono bastati a regalare uno spettacolo unico, prima, dopo e durante la Sprint del Gp di Austin. Quasi una ad ogni giro anche alla fine quando Jorge Martin per festeggiare troppo la vittoria ha impennato sul rettilineo ed è finito a gambe all’aria. Gara breve ma pazza con Marquez in versione bowling che stende il povero Di Giannantonio e Bezzecchi che fa harakiri così come le gomme di Bagnaia. Di tutto e di più insomma!
- Le pagelle della Sprint del Gp di Austin
- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
- La classifica piloti MotoGP completa
- Calendario MotoGP: niente sosta, si va ad Austin
Le pagelle della Sprint del Gp di Austin
- Marc Marquez 4: cade troppo e cade spesso male. Stavolta anche peggio visto che cadendo lui si è portato con se anche il povero Diggia. Lo spagnolo non sembra sicuro su questa Ducati
- Di Giannantonio sv: fa un’altra qualifica capolavoro ma viene steso da colui di cui sopra. Spiace tanto.
- Bagnaia 9: in una sola parola, bentornato Pecco. Al di là della vittoria sfumata all’ultimo giro per questioni di gomma, da qui il “vaffa” rifilato nel retropodio a Martin che ha scelto la media, rivedere il 63 davanti è un piacere soprattutto per lui e per la MotoGP. Ora bisogna continuare.
- Bezzecchi 5: ha fatto un garone e molto probabilmente ci sarebbe stato lui al posto di Martin sul gradino più alto del podio, spreca tutto con quella frenataccia che lo mette per terra. Davvero peccato.
- Acosta 8: resta lì, a galla, mette in tasca un altro podio approfittando anche delle disgrazie altrui ma è maturato un casino, laddove gli altri cadono lui che cadeva tanto resta in piedi come Ercolino.
- Martin 10: avrebbe meritato la lode anche per tutto il sacrificio di quest’ultimo anno passato più orizzontale che verticale ma vanifica tutto esagerando nell’esultanza e stendendosi come un pivello in rettilineo dopo un’impennata al limite. Vabbè, ci sta…forse.
- Bastianini 8: tra i tanti ritorni, Pecco e Martinator, c’è pure la Bestia che si riaffaccia nelle parti nobili, dove il suo talento gli compete, quarto a ridosso del fenomeno spagnolo che ha la sua stessa moto. Bentornato anche a lui.
- Mir 3: Ogni gara un grande sbatti e poi la conclusione è sempre la stessa: ghiaia, tanta ghiaia. Urge un viaggetto in qualche santuario. Il primo possibile.
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Jorge Martin
|Aprilia
|57
|2
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|56
|3
|Pedro Acosta
|KTM
|49
|4
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|37
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|36
|6
|Marc Marquez
|Ducati
|34
La classifica piloti MotoGP completa
Calendario MotoGP: niente sosta, si va ad Austin
La MotoGP non si prende pausa dopo il Brasile. Nemmeno il tempo di rifare le valigie, lasciare Goiania e si parte subito alla volta degli Stati Uniti. Nel prossimo week end 27-29 marzo si corre al Cota di Austin il Gran Premio degli Stati Uniti terza tappa del calendario 2026.