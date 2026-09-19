Come buttare al vento una corsa già in tasca, chiedere a Pedro Acosta che decide di prendersi un votaccio nelle pagelle dopo essere incredibilmente finito per terra quando la Sprint del Gp di Austria sembrava nelle sue mani dopo una gara dominata. Martin ringrazia e porta a casa la sua terza gara veloce della stagione riprendendosi la testa solitaria del Mondiale con 3 lunghezze di margine su Marc Marquez. Bezzecchi tiene botta ma continua a perdere punti. Quelli che non ha preso Di Giannantonio sempre più fuori da ogni lotta, al di là della matematica. Segnali di risveglio da parte di Bagnaia.
- Le pagelle della Sprint del GP di Austria
- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
- La classifica piloti MotoGP completa
Le pagelle della Sprint del GP di Austria
- Martin 10: si merita il regalo di Natale anticipato da parte di Acosta con una rimonta rabbiosa in cui ha travolto nell’ordine Bagnaia, Ogura, Alex Marquez, Bezzecchi e quel Marc Marquez che dopo la partenza, alla prima curva, lo aveva gentilmente accompagnato a fare un po’ di rodeo fuori traiettoria. Che forza Martinator!
- Marc Marquez 8: ha lavorato anche di gomito pur di tenersi dietro Martin, almeno in partenza, conti alla mano Acosta gli fa un bello scherzetto visto che senza la caduta di Pedro, Marc sarebbe a -1 da Martin. Ha rimontato 102 punti in 7 gare, cosa vuoi che siano 3 lunghezze…
- Bezzecchi 7,5: gli manca qualcosa per stare davanti a Marquez e Martin, vuoi uno o vuoi l’altro o entrambi. Il Bez di inizio stagione è ancora lontano ma sicuramente non finire a terra aiuta.
- Acosta 3: come i giri che mancavano alla sua vittoria, se hai tutto quel vantaggio sul secondo e arrivi sparato alla curva vuol dire che hai l’ansia da prestazione, il braccino del tennista. Peccato davvero perchè l’aveva meritata come non mai. Riprovaci Pedro!
- Bagnaia 7: di incoraggiamento, come la sua classifica prima della caduta di Acosta, il suo risultato e valore reale oggi. Ma sicuramente molto meglio di quanto Pecco ci ha fatto vedere in estate. Segnali di vita
- Di Giananntonio 5: fuori dai punti, desaparecido fino ad ora, da chi è 4° in classifica c’è da aspettarsi di più, molto di più.
- Ogura e Zarco 8: piccoli capolavori da parte dei due “convalescenti”, il giapponese era al rientro, è andato subito forte, quarto ai piedi del podio; tanta roba per il francese che ha saltato tutta la parte centrale della stagione dopo il volo al Montmelò. Bentornato Johann!
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Jorge Martin
|Aprilia
|286
|2
|Marc Marquez
|Ducati
|283
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|249
|4
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|223
|5
|Pedro Acosta
|KTM
|209