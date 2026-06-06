Pagelle Sprint Balaton e classifica piloti MotoGP: Marquez marziano, Bezzecchi ragioniere, Bagnaia spettatore

La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle della Sprint del Balaton Park vinta da Marc Marquez su Acosta e Bezzecchi con Bagnaia e Di Giannantonio fuori dai punti

Pubblicato: 06-06-2026 16:05 Condividi











Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio