Nel nome di Marc Marquez, per l’ennesima volta. Andata e ritorno dall’inferno dell’infortunio, della sala operatoria per tornare a vincere. Non è la prima volta, gli si augura che sia l’ultima. Resta il fatto che Marc vince, trionda al Balaton Park in perfetto stile da pluri campione del mondo. Pole e vittoria nella Sprint in attesaa della garta di domani. Briciole per gli altri, Acosta secondo e Bezzecchi che si accontenta del podio per allungare di qualche lunghezza nel mondiale. Non pervenuti Bagnaia e Di Giannantonio.
- Le pagelle della Sprint del Gp di Ungheria
- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
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Le pagelle della Sprint del Gp di Ungheria
- Marc Marquez 10: dall’polvere all’altare nel giro di tre settimane o poco più. E’ un po’ la sua storia di questi ultimi anni e allora si è adeguato, ha stretto i denti e alla fine ha vinto, pole e Sprint. E se lui dice che alla lunga il suo fisico non tiene adesso gli crediamo meno.
- Bagnaia 4: non pervenuto, l’antifona si era già capita al venerdì quando Pecco non ha centrato il Q2, partito male ha finito in maniera piatta. Non si capisce questa alternanza di risultati.
- Bezzecchi 7: senza infamia e con una lode la gara del Bez che fa una gran bella partenza, gira 3° e là resta senza nessun altro picco. Si accontenta, la sua gara è domani.
- Martin 5: non è in gran spolvero qui come altrove e nemmeno la modalità Sprint fa il miracolo, finisce 6° poco bene.
- Acosta 8: onfire come nessuno su quella Ktm, unico anche stavolta a stare negli scarichi, anche se per poco di Marquez. Lo segue da lontano ma almeno ci prova. Matura finalmente e parecchio.
- Di Giannantonio 5: niente magia, niente grinta, subisce un po’ la moto a differenza ad esempio di Aldeguer che gli finisce davanti nonostante due errori.
Rivivi la Sprint del Balaton Park
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|180
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|160
|3
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|134
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|112
|5
|Raul Fernandez
|Aprilia
|93