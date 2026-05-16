La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle della Sprint di Barcellona vinta da Alex Marquez davanti d Acosta e Di Giannantonio con Bagnaia 6° e Bezzecchi che guadagna un solo punto su Martin caduto

E i grandi stanno a guardare e le pagelle della MotoGP non perdonano. Senza Marc Marquez anche gli altri big o presunti tali sono sembrati assenti dalla Sprint di Barcellona così come in qualifica. Nonostante la parziale rimonta Bagnaia ha chiuso solo 6°, Bezzecchi ha fatto peggio, 9° prendendo un solo punto che è di più di quanto fatto da Martin caduto ancora per la quarta volta in due giorni. A prendersi la scena gli underdog: Alex Marquez che ha vinto ma anche Acosta 2°, Diggia 3° e così via Raul Fernandez e Zarco.

Le pagelle della Sprint del Gp di Catalogna

Alex Marquez 8 :senza il fratellone ingombrante si prende la scena e il nome, anzi il cognome sull’albo d’oro, per ora della Sprint. Ma nel complesso finora alti e bassi da paura.

:senza il fratellone ingombrante si prende la scena e il nome, anzi il cognome sull’albo d’oro, per ora della Sprint. Ma nel complesso finora alti e bassi da paura. Bagnaia 6 : anche qui, come la posizione finale, senza infamia e senza lode, Pecco risale dal 13° al 6° posto ma il suo pedigree racconta ben altro che una misera P6.

: anche qui, come la posizione finale, senza infamia e senza lode, Pecco risale dal 13° al 6° posto ma il suo pedigree racconta ben altro che una misera P6. Bezzecchi 5 : varrebbe lo stesso discorso di Pecco con l’aggravante del calo vistoso nel finale, in generale appare lontano parente del Bez che vinceva e stravinceva a inizio stagione, vi è più che il sabato non è mai stato il suo giorno, benchè meno le Sprint.

: varrebbe lo stesso discorso di Pecco con l’aggravante del calo vistoso nel finale, in generale appare lontano parente del Bez che vinceva e stravinceva a inizio stagione, vi è più che il sabato non è mai stato il suo giorno, benchè meno le Sprint. Martin 4: come le cadute finora racimolate in due giorni, non si sa quale sia il problema ma serve darsi una calmata altrimenti rischia di farsi male e lui ne sa qualcosa.

Acosta 7,5 : va a un passo dalla vittoria e considerando la pole l’avrebbe pure meritata, il finale nei tubi di scarico della Ducati, le difficoltà di Martin, Bezzecchi e Bagnaia, l’assenza di Marc Marquez, fanno pensare che domani, il giorno della gara, sia quello giusto.

: va a un passo dalla vittoria e considerando la pole l’avrebbe pure meritata, il finale nei tubi di scarico della Ducati, le difficoltà di Martin, Bezzecchi e Bagnaia, l’assenza di Marc Marquez, fanno pensare che domani, il giorno della gara, sia quello giusto. Zarco 7 : alla faccia di chi pensa che per vederlo nelle prime posizioni serva per forza la pioggia, Johan dimostra ancora una volta di essere un gran pilota, il migliore delle Honda. Chapeau.

: alla faccia di chi pensa che per vederlo nelle prime posizioni serva per forza la pioggia, Johan dimostra ancora una volta di essere un gran pilota, il migliore delle Honda. Chapeau. Di Giannantonio 7-: un altro garone, un altro podio, il nome caldo sul mercato. Il meno è ovviamente riferito alla carambola iniziale sbatacchiando fuori Mir e Binder in un colpo solo, cosa che potrebbe costargli una qualche penalità.

Rivivi la Sprint di Barcellona

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La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Marco Bezzecchi Aprilia 129 2 Jorge Martin Aprilia 127 3 Pedro Acosta KTM 92 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 91 5 Ai Ogura Aprilia 69

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