Pagelle Sprint Brasile, classifica piloti e costruttori F1: Antonelli fantastico, grinta Leclerc, crisi Piastri

Otto punti a zero e un altro colpo alla propria autostima. Così il duello mondiale tra Norris e Piastri dopo la Sprint del Gran Premio del Brasile che ha visto la vittoria di Lando e un altro ritiro, con la McLaren a muro, di Oscar che ora vede l’inglese scappare via a +9 nella classifica mondiale piloti. Gran gara di Antonelli che per qualche giro ha cullato il sogno di vincerla mentre anonimo Verstappen solo quarto. Il solito Leclerc strappa un 5° posto per la Ferrari, gran start e poco altro per Hamilton settimo alle spalle dell’eterno Alonso.
- Le pagelle della Sprint del Gp del Brasile
- F1, classifica piloti dopo la Sprint Brasile
- F1, classifica costruttori dopo la Sprint di Interlagos
- La classifica costruttori completa
- F1, calendario: domani la gara poi Gp Las Vegas
Le pagelle della Sprint del Gp del Brasile
- Norris 8: partiva in pole, ha vinto, si è preso 8 punti che pesano tanto, non solo nella matematica. Ha fatto il suo dovere. Sta facendo il suo dovere. Doveva crollare lui a -35, invece è crollato l’altro. Il titolo è là, prendilo Lando.
- Antonelli 9: che bravo Kimi, sta crescendo il ragazzino che si è tenuto dietro prima Piastri e poi il lamentoso compagno inglese e nel finale si era messo in testa di realizzare già oggi il sogno di una vita. Ma la cosa è solo rimandata.
- Verstappen 6: stranamente anonimo. Non è riuscito mai a fare la differenza, se n’è stato là buono buono a combattere con la sua Red Bull invece che con le McLaren. A sto giro va così, se non sarà possibile, è stato bello averci anche solo pensato alla grande rimonta mondiale.
- Leclerc 7: il solito Charles capace di gettare il cuore oltre l’ostacolo, che in questo caso e sempre è la sua SF25. Alonso gli fa sudare sette camicie ma alla fine passa per un onorevole 5° posto.
- Hamilton 6,5: vorrei ma non posso, un po’ la stagione di Lewis, che fa una grande partenza ma poi si trova dietro Leclerc a sua volta “tappato” da Alonso. Ci ha provato a fare lo scherzetto a Charles ma niente da fare. Vorrei ma non posso.
- Piastri 2: un po’ fuori di melone da quando incredibilmente è andato in testa al Mondiale con margine su Norris. Ha avvertito il peso della sua giovane età, altro che Iceman. Ne sta combinando una più di Bertoldo: da Baku a Interlagos passando per Austin.
- Russell 6,5: tra qualifiche e Sprint si prende una bella ridimensionata dal giovane compagno che lo batte di nuovo dopo il Messico. Occhio George.
- Alonso 7,5: eterno, non ci sono altri aggettivi, o meglio, ce ne sarebbero tanti ma quello rende l’idea. A 44 anni si tiene dietro per 22 giri le due Ferrari con grande godimento. Niente da dire. Fernando è uno spettacolo.
- Colapinto 4: il modo migliore per festeggiare il rinnovo con Alpine, tanto i danni li pagano gli sponsor sudamericani che poi son quelli che gli han fatto mantenere il sedile.
La cronaca e il report della Sprint di Interlagos
F1, classifica piloti dopo la Sprint Brasile
- Lando Norris (McLaren) – 365 punti
- Oscar Piastri (McLaren) – 356 punti
- Max Verstappen (Red Bull) – 326 punti
- George Russell (Mercedes) -264 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 214 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 148 punti
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 104 punti
F1, classifica costruttori dopo la Sprint di Interlagos
- McLaren – 721 punti
- Mercedes – 368 punti
- Ferrari – 362 punti
- Red Bull – 351 punti
- Williams – 111 punti
La classifica costruttori completa
F1, calendario: domani la gara poi Gp Las Vegas
La F1 si ferma ovviamente a San Paolo. Subito le qualifiche classiche e domenica in serata, in Italia, il Gran Premio del Brasile sulla lunga distanza. Poi il circus farà subito armi e bagagli. Il calendario del Mondiale 2025 offre la quarta tappa americana ma si torna negli Stati Uniti, tra 15 giorni per il Gran Premio di Las Vegas, 21-23 novembre stavolta senza Sprint.