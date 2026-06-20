La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle della Sprint di Brno vinta da Pecco Bagnaia davanti a Ogura e Marc Marquez con la caduta del leader del campionato Bezzecchi

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Quando Pecco corre così non ce n’è per nessuno. Bagnaia torna nel suo prime, nella confort zone che gli permette di esprimere il meglio stando davanti e tornando alla vittoria nella Sprint del Gp di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Marc Marquez che continua il suo rodaggio post infortunio. Sprecone Bezzecchi che cade sul più bello, bene ma non benissimo Di Giannantonio e Martin.

Le pagelle della Sprint del Gp di Repubblica Ceca

Marc Marquez 7,5 : c’è ancora un po’ di ruggine e si vede, parte maluccio, gestisce bene la gomma ma nel finale quando arriva lì dove bisognava dare una sterzata, anzi due, per provare a vincere o arrivare 2° gli manca qualcosa, di gomma o di fisico. Ma la strada è quella giusta.

: c’è ancora un po’ di ruggine e si vede, parte maluccio, gestisce bene la gomma ma nel finale quando arriva lì dove bisognava dare una sterzata, anzi due, per provare a vincere o arrivare 2° gli manca qualcosa, di gomma o di fisico. Ma la strada è quella giusta. Bagnaia 10 : vittoria di classe, alla Pecco che è partito alla stragrande, ha rischiato con la gomma e la scelta ha pagato, quella morbida che gli ha dato quello sprint e quel vantaggio che ha saputo gestire, quando Pecco corre così è bello da vedere e tremendamente forte. Fosse sempre così.

: vittoria di classe, alla Pecco che è partito alla stragrande, ha rischiato con la gomma e la scelta ha pagato, quella morbida che gli ha dato quello sprint e quel vantaggio che ha saputo gestire, quando Pecco corre così è bello da vedere e tremendamente forte. Fosse sempre così. Bezzecchi 4 : il classico Bez in formato Sprint che cade o fa male. Per fortuna i punti sono pochi e domani è già domenica.

: il classico Bez in formato Sprint che cade o fa male. Per fortuna i punti sono pochi e domani è già domenica. Ogura 9 : dal Giappone con furore, record al venerdì, pole al sabato, e 2° posto a un passo dalla vittoria. Insomma un week end alla grandessima, manca la ciliegina sulla torta.

: dal Giappone con furore, record al venerdì, pole al sabato, e 2° posto a un passo dalla vittoria. Insomma un week end alla grandessima, manca la ciliegina sulla torta. Martin 6,5 : bene ma non benissimo, ha sbarellato per tutto il week end cercando di performare quel long lap penalty che pagherà in gara due volte. Beneficia delle cadute di Acosta e Bez per arrivare 5° e recuperare 5 punti in classifica. Niente male.

: bene ma non benissimo, ha sbarellato per tutto il week end cercando di performare quel long lap penalty che pagherà in gara due volte. Beneficia delle cadute di Acosta e Bez per arrivare 5° e recuperare 5 punti in classifica. Niente male. Acosta 5 : cade malamente, come non gli succedeva da tempo mentre lottava per tenere dietro Martin e avvicinare Bezzecchi.

: cade malamente, come non gli succedeva da tempo mentre lottava per tenere dietro Martin e avvicinare Bezzecchi. Di Giannantonio 7: da lui oramai ci si aspetta sempre che lotti per il podio, specie se due Ducati gli arrivano davanti. Il 4° posto però lo conferma al top di classe.

Rivivi la Sprint di Brno

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