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Pagelle Sprint Brno e classifica piloti MotoGP: Bagnaia come ai bei tempi, Bezzecchi la butta via

La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle della Sprint di Brno vinta da Pecco Bagnaia davanti a Ogura e Marc Marquez con la caduta del leader del campionato Bezzecchi

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Quando Pecco corre così non ce n’è per nessuno. Bagnaia torna nel suo prime, nella confort zone che gli permette di esprimere il meglio stando davanti e tornando alla vittoria nella Sprint del Gp di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Marc Marquez che continua il suo rodaggio post infortunio. Sprecone Bezzecchi che cade sul più bello, bene ma non benissimo Di Giannantonio e Martin.

Le pagelle della Sprint del Gp di Repubblica Ceca

  • Marc Marquez 7,5: c’è ancora un po’ di ruggine e si vede, parte maluccio, gestisce bene la gomma ma nel finale quando arriva lì dove bisognava dare una sterzata, anzi due, per provare a vincere o arrivare 2° gli manca qualcosa, di gomma o di fisico. Ma la strada è quella giusta.
  • Bagnaia 10: vittoria di classe, alla Pecco che è partito alla stragrande, ha rischiato con la gomma e la scelta ha pagato, quella morbida che gli ha dato quello sprint e quel vantaggio che ha saputo gestire, quando Pecco corre così è bello da vedere e tremendamente forte. Fosse sempre così.
  • Bezzecchi 4: il classico Bez in formato Sprint che cade o fa male. Per fortuna i punti sono pochi e domani è già domenica.
  • Ogura 9: dal Giappone con furore, record al venerdì, pole al sabato, e 2° posto a un passo dalla vittoria. Insomma un week end alla grandessima, manca la ciliegina sulla torta.
  • Martin 6,5: bene ma non benissimo, ha sbarellato per tutto il week end cercando di performare quel long lap penalty che pagherà in gara due volte. Beneficia delle cadute di Acosta e Bez per arrivare 5° e recuperare 5 punti in classifica. Niente male.
  • Acosta 5: cade malamente, come non gli succedeva da tempo mentre lottava per tenere dietro Martin e avvicinare Bezzecchi.
  • Di Giannantonio 7: da lui oramai ci si aspetta sempre che lotti per il podio, specie se due Ducati gli arrivano davanti. Il 4° posto però lo conferma al top di classe.

Rivivi la Sprint di Brno

La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Marco Bezzecchi Aprilia 180
2 Jorge Martin Aprilia 165
3 Fabio Di Giannantonio Ducati 144
4 Pedro Acosta KTM 132
5 Marc Marquez Ducati 115

La classifica piloti MotoGP completa

Pagelle Sprint Brno e classifica piloti MotoGP: Bagnaia come ai bei tempi, Bezzecchi la butta via Gp Repubblica Ceca: Alex Marquez alza bandiera bianca, perchè non corre la Sprint e la gara di Brno Getty

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