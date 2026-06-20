Quando Pecco corre così non ce n’è per nessuno. Bagnaia torna nel suo prime, nella confort zone che gli permette di esprimere il meglio stando davanti e tornando alla vittoria nella Sprint del Gp di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Marc Marquez che continua il suo rodaggio post infortunio. Sprecone Bezzecchi che cade sul più bello, bene ma non benissimo Di Giannantonio e Martin.
- Le pagelle della Sprint del Gp di Repubblica Ceca
- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
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Le pagelle della Sprint del Gp di Repubblica Ceca
- Marc Marquez 7,5: c’è ancora un po’ di ruggine e si vede, parte maluccio, gestisce bene la gomma ma nel finale quando arriva lì dove bisognava dare una sterzata, anzi due, per provare a vincere o arrivare 2° gli manca qualcosa, di gomma o di fisico. Ma la strada è quella giusta.
- Bagnaia 10: vittoria di classe, alla Pecco che è partito alla stragrande, ha rischiato con la gomma e la scelta ha pagato, quella morbida che gli ha dato quello sprint e quel vantaggio che ha saputo gestire, quando Pecco corre così è bello da vedere e tremendamente forte. Fosse sempre così.
- Bezzecchi 4: il classico Bez in formato Sprint che cade o fa male. Per fortuna i punti sono pochi e domani è già domenica.
- Ogura 9: dal Giappone con furore, record al venerdì, pole al sabato, e 2° posto a un passo dalla vittoria. Insomma un week end alla grandessima, manca la ciliegina sulla torta.
- Martin 6,5: bene ma non benissimo, ha sbarellato per tutto il week end cercando di performare quel long lap penalty che pagherà in gara due volte. Beneficia delle cadute di Acosta e Bez per arrivare 5° e recuperare 5 punti in classifica. Niente male.
- Acosta 5: cade malamente, come non gli succedeva da tempo mentre lottava per tenere dietro Martin e avvicinare Bezzecchi.
- Di Giannantonio 7: da lui oramai ci si aspetta sempre che lotti per il podio, specie se due Ducati gli arrivano davanti. Il 4° posto però lo conferma al top di classe.
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|180
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|165
|3
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|144
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|132
|5
|Marc Marquez
|Ducati
|115