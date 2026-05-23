Il primo vero confronto della stagione tra George Russell e Kimi Antonelli ha visto l’inglese uscire vincitore, della Sprint di Montreal ma anche dello scontro diretto con il “nostro” Andrea che finisce per cadere nel trappolone, innervosirsi ed offrire il fianco. Pagelle anonime da sufficienza striminzita per una Ferrari quasi anonima con Hamilton che ha ceduto di colpo nel finale, ben due posizioni, e Leclerc mai davvero in palla, almeno finora.
- Le pagelle della Sprint di Montreal
- F1, classifica mondiale piloti dopo la Sprint
- La classifica piloti completa
- F1, classifica costruttori dopo la Sprint
- La classifica costruttori completa
- F1, calendario: tra due settimana Gp di Monaco
Le pagelle della Sprint di Montreal
- Russell 8,5: esce vincente e rafforzato dal corpo a corpo con Antonelli, da buon vecchio volpone è riuscito a portare a casa il duello quando forse ne aveva di meno di Kimi, porta a casa l’intera posta e per oggi ride lui. Domani vedremo.
- Norris 8: colui che sta nel mezzo, quasi senza farsi vedere arriva 2° senza mai impensierire Russell approfittando del casotto con Antonelli per prendersi il 2° posto. Massimo risultato col minimo sforzo.
- Antonelli 5: per una volta che parte bene si mette un po’ nei casini da solo per la foga di voler passare Giorgione subito al primo colpo invece di aspettare qualche giro visto che sembrava averne di più. Errore di gioventù, se così non fosse sarebbe un alieno. Alla prossima non farà lo stesso errore.
- Verstappen 6: senza infamia e senza lode la sua gara, quando non riesce a fare la differenza vuole dire che la sua Red Bull non glielo consente. Era meglio il Nurburgring.
- Leclerc 6: stesso discorso per Max, Charles a Montreal non è quello pimpante dei giorni migliori, aspetta il suo momento, che arriva solo quando Hamilton sbarella nel finale, una posizione in più, meglio di niente.
- Hamilton 5: ci aveva illuso, come ogni tanto capita, per un attimo anche minaccia Antonelli per il podio, poi si spegne, lui o la Ferrari, e nel finale con l’acqua alla gola perde due posizioni. Non va bene Lewis.
- Piastri 6,5: vivacchia pure lui complice una partenza non idilliaca. Norris sta performando meglio di lui, ovunque. Alla fine il sorpasso su Hamilton vale un contentino.
- Lindblad 7,5: mvp di gran lunga di questa Sprint, arraffa un punticino ma è di fatti il primo dei non eletti che non hanno un’astronave.
La cronaca e il report della Sprint del Canada
F1, classifica mondiale piloti dopo la Sprint
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 106 punti
- George Russell (Mercedes) – 88 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 63 punti
- Lando Norris (McLaren)- 58 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 54 punti
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori dopo la Sprint
- Mercedes – 194 punti
- Ferrari – 117 punti
- McLaren – 106 punti
- Red Bull – 32 punti
- Alpine – 23 punti
La classifica costruttori completa
F1, calendario: tra due settimana Gp di Monaco
La F1 si ferma ancora. A Montreal il circus tornato dopo altre tre settimane di sosta e dopo il Gran Premio di domenica, si prende stavolta solo un week end di pausa. Il calendario del Mondiale 2026 porterà il carrozzone della Formula 1 per la prima volta in Europa, nella prima settimana di maggio, per lo storico e ricco di glamour appuntamento col Gran Premio di Monaco 5/7 giugno.