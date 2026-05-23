Pagelle Sprint Canada, classifica piloti e costruttori F1: Russell volpone, Antonelli ingenuo, Hamilton delude

Le pagelle e le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2026 di F1 dopo la Sprint del Canada vinta da Russell su Norris e Antonelli dopo le scintille tra George e Kimi con le Ferrari anonime

Pubblicato: 23-05-2026 18:58 Condividi









