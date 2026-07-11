La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle della Sprint del Gp di Germania vinta da Marc Marquez davanti ad Alex e Diggia con Bagnaia 7° dietro Martin col forfait di Bezzecchi

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Una Sprint un po’ noiosetta, tutti in fila indiana dal primo al 15° giro senza sussulti, senza brividi, per fortuna almeno senza cadute visto che avevamo già dato col povero Bezzecchi. E allora a prendersi la scena è stata la famiglia Marquez con Marc magistrale come al solito nel giardino di casa Sachsenring e Alex rimessosi del tutto. E allora tra pagelle e pagelline vediamo cosa cambia anche in classifica piloti.

Le pagelle della Sprint del Sachsenring

Marc Marquez 10 : sarà anche non al 100% ma quando c’è una pista che gira a sinistra basta anche mezzo Marquez, in ciabatte, con uno scooter o qualsiasi mezzo a motore per vincere. Una pole da paura e una gara passata in completa gestione. Impressionante. E Martin è a -34, la rimonta continua.

: sarà anche non al 100% ma quando c’è una pista che gira a sinistra basta anche mezzo Marquez, in ciabatte, con uno scooter o qualsiasi mezzo a motore per vincere. Una pole da paura e una gara passata in completa gestione. Impressionante. E Martin è a -34, la rimonta continua. Bagnaia 5,5 : vivacchia dopo un venerdì infernale rimedia un po’ ma continua ad andare a corrente alternata, quarto ducatista su 5 in gara con gli altri tre che han fatto primo, secondo e terzo. Non bene, non bene.

: vivacchia dopo un venerdì infernale rimedia un po’ ma continua ad andare a corrente alternata, quarto ducatista su 5 in gara con gli altri tre che han fatto primo, secondo e terzo. Non bene, non bene. Bezzecchi sv : ci stava di dargli addosso per l’ennesima caduta fuori programma ma non ce la sentiamo di sparare addosso alla croce rossa, in senso di ambulanza per davvero. Forza Bez, prenditi sta pausa per riprenderti nel corpo e nella mente.

: ci stava di dargli addosso per l’ennesima caduta fuori programma ma non ce la sentiamo di sparare addosso alla croce rossa, in senso di ambulanza per davvero. Forza Bez, prenditi sta pausa per riprenderti nel corpo e nella mente. Raul Fernandez e Ogura 8 : vorrei ma non posso, stavolta i due terribili del team Trackhouse stan lì davanti ma senza eccellere, ma sempre meglio dell’ufficiale Martin. Ed è tutto dire.

: vorrei ma non posso, stavolta i due terribili del team Trackhouse stan lì davanti ma senza eccellere, ma sempre meglio dell’ufficiale Martin. Ed è tutto dire. Martin 6 : fa il compitino, pare, come da qualche gara a questa parte. E intanto Marquez gli prende qualche punticino. In testa al mondiale ma non sembra crederci manco lui.

: fa il compitino, pare, come da qualche gara a questa parte. E intanto Marquez gli prende qualche punticino. In testa al mondiale ma non sembra crederci manco lui. Di Giannantonio 7.5: lo diremo da qui alla fine, non si capisce fino in fondo perchè mollare una Ducati, qualunque essa sia, per andare fare l’ufficiale in KTM con tutti i punti interrogativi del caso. Intanto il Diggia è là in gara e nel mondiale e domani potrebbe essere 2°.

Rivivi la Sprint del Sachsenring

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