Pagelle Sprint Jerez e classifica piloti MotoGP: furbata di Marquez e Bagnaia come Giuliacci

Chiamatela pure MotoCaos. Sono bastate un paio di gocce d’acqua a rivitalizzare una Sprint che sembrava segnata a favore di Alex Marquez rimescolando tutte le carte. Ha vinto il genio maligno di Marc, quello intuitivo di Bagnaia e la resilienza di Morbidelli (bello il suo messaggio a fine corsa). Sabato da dimenticare per Bezzecchi, Martin e l’Aprilia. Il tutto condensato nelle nostre pagelline sprint.
- Le pagelle della Sprint del Gp di Spagna
- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
- La classifica piloti MotoGP completa
- Calendario: la MotoGP torna in Francia
Le pagelle della Sprint del Gp di Spagna
- Marc Marquez 1o: malconcio, non al 100%, ma nel sabato di Jerez piazza una pole e una vittoria. Nulla da dire vostro onore. Alla solita si inventa la furbata per far girare una Sprint che si era complicata, tra i primi a cadere, il primo a gioire, in mezzo un taglio di pista che farà discutere. Insomma una vittoria alla Marc Marquez.
- Bagnaia 9: come un esperto meteorologo nasa le condizioni del tempo prima degli altri, anticipa il cambio gomme e si ritrova davanti a tutti come per incanto in un sabato difficile come tanti altri del recente passato. Bravo Pecco.
- Bezzecchi 3: il solito sabato del Bez che parte male, se non malissimo e poi va per le terre appena monta le rain. Un disastro simile a quello dell’Aprilia. Un po’ di sfortuna dopo tre week end magici.
- Morbidelli 8: da buon segugio ha battezzato come buona la scelta dello stratega Bagnaia, ha messo le scarpe giuste e si è preso un podio meritato quasi quanto il suo discorso alla fine dedicato agli underdog, come lui in un momento particolare del mercato.
- Binder 7,5: la pioggia lo rivitalizza e come spesso accade s come spesso accade lo si rivede coi primi.
- Zarco 5: con queste condizioni da lupi da lui ci si aspetta sempre il colpaccio, il jolly, il colpo di genio che stavolta è mancato. Quasi meglio sull’asciutto.
- Razgatlıoğlu 3: prende l’Aprilia della wild card Savadori come un birillo e lo centra in pieno in una frenata molto generosa.
- Alex Marquez 5: il fratello sfortunato, sul più bello quando sembra lanciato verso la vittoria, arriva il monsone che stravolge tutto e lo mette a terra. Poverino, figlio di un dio minore.
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|81
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|77
|3
|Pedro Acosta
|KTM
|60
|4
|Marc Marquez
|Ducati
|57
|5
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|55
La classifica piloti MotoGP completa
Calendario: la MotoGP torna in Francia
La MotoGP dopo il mese di sosta, si prende solo una settimana, per poi tornare il week end successivo, 8-10 maggio quando si correrà il Gran Premio di Francia a Le Mans.