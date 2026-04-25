Pagelle Sprint Jerez e classifica piloti MotoGP: furbata di Marquez e Bagnaia come Giuliacci

La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle della Sprint di Jerez vinta in modo rocambolesco da Marc Marquez su Bagnaia e Morbidelli con entrambe le Aprilia di Bezzecchi e Martin ritirate

Pubblicato: 25-04-2026 16:00 Condividi











Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio