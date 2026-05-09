Un tuffo nel 2023/24 a Le Mans per le nostre pagelle. Nella Sprint del Gran Premio di Francia primo Martin, secondo Bagnaia come in quegli anni in cui il duo Martinator e Pecco dominavano la scena mondiale, lo spagnolo specialmente nelle Sprint. Così è stato sulla pista francese, come già ad Austin un mese fa. Bezzecchi “si accontenta” del podio in vista della domenica mentre Marc Marquez ci fa prendere un colpo e un brutto colpo si prende lui nella caduta finale.
- Le pagelle della Sprint del Gp di Francia
- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
- La classifica piloti MotoGP completa
- Calendario: la MotoGP torna in Spagna
Le pagelle della Sprint del Gp di Francia
- Martin 10: semplicemente perfetto, il capolavoro compiuto alla partenza vale il prezzo del biglietto ma gli vale la vittoria perchè da lì in poi è un monologo degno del miglior Martinator.
- Bagnaia 8: sta diventando uno specialista delle Sprint alla faccia di quello che sembrava essere un suo tallone d’achille. A sto giro sta andando forte: pole, 2° posto e ora bisogna sbloccarsi in gara altrimenti dal tunnel non si esce.
- Bezzecchi 7: le Sprint non sono il suo pane quotidiano ma il 3° posto è un bel punto di “ripartenza” per uno che finora cadeva una volta sì e una volta no. Domenica di solito è il suo giorno, pioggia permettendo
- Marc Marquez 5: non è periodo, e se la fortuna è cieca la sfortuna a volte ci vede benissimo. Già malconcio ci cade pure sopra con una dinamica maldestra che fa male a lui e fa male a noi. Forza campione, rimettiti per l’ennesima volta. Ti aspettiamo.
- Acosta 7,5: tira la carretta per KTM sfiorando il podio mentre le altre moto austriache annaspano.
- Zarco 5: sta lì in linea di galleggiamento, col sole che spaccava le pietre non era la sua gara. Ora di corsa a fare la danza della pioggia per domenica.
- Quartararo 7: tirato a lucido, sente aria di casa, e spinge come un dannato, l’equazione El Diablo – indiavolato ci sta eccome. Come Acosta, le altre Yamaha faticano, lui si spinge oltre.
- Di Giannantonio 5: in forma e in formissima sbarella in partenza ma non c’è fine al peggio visto che finisce per le terre in un sabato disastroso. Domani è un altro giorno.
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|108
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|102
|3
|Pedro Acosta
|KTM
|72
|4
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|71
|5
|Marc Marquez
|Ducati
|57
La classifica piloti MotoGP completa
Calendario: la MotoGP torna in Spagna
La MotoGP non si ferma, almeno a questo giro. Dopo la gara di domenica in Francia fa armi e bagagli per spostarsi al volo e tornare in Spagna per il Gran Premio di Catalogna sulla pista di Barcellona già la settimana prossima, 15-17 maggio.