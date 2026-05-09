La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle della Sprint di Le Mans vinta da Jorge Martin su Bagnaia e Bezzecchi. Ansia Marquez dopo la caduta nel finale

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un tuffo nel 2023/24 a Le Mans per le nostre pagelle. Nella Sprint del Gran Premio di Francia primo Martin, secondo Bagnaia come in quegli anni in cui il duo Martinator e Pecco dominavano la scena mondiale, lo spagnolo specialmente nelle Sprint. Così è stato sulla pista francese, come già ad Austin un mese fa. Bezzecchi “si accontenta” del podio in vista della domenica mentre Marc Marquez ci fa prendere un colpo e un brutto colpo si prende lui nella caduta finale.

Le pagelle della Sprint del Gp di Francia

Martin 10 : semplicemente perfetto, il capolavoro compiuto alla partenza vale il prezzo del biglietto ma gli vale la vittoria perchè da lì in poi è un monologo degno del miglior Martinator.

: semplicemente perfetto, il capolavoro compiuto alla partenza vale il prezzo del biglietto ma gli vale la vittoria perchè da lì in poi è un monologo degno del miglior Martinator. Bagnaia 8 : sta diventando uno specialista delle Sprint alla faccia di quello che sembrava essere un suo tallone d’achille. A sto giro sta andando forte: pole, 2° posto e ora bisogna sbloccarsi in gara altrimenti dal tunnel non si esce.

: sta diventando uno specialista delle Sprint alla faccia di quello che sembrava essere un suo tallone d’achille. A sto giro sta andando forte: pole, 2° posto e ora bisogna sbloccarsi in gara altrimenti dal tunnel non si esce. Bezzecchi 7 : le Sprint non sono il suo pane quotidiano ma il 3° posto è un bel punto di “ripartenza” per uno che finora cadeva una volta sì e una volta no. Domenica di solito è il suo giorno, pioggia permettendo

: le Sprint non sono il suo pane quotidiano ma il 3° posto è un bel punto di “ripartenza” per uno che finora cadeva una volta sì e una volta no. Domenica di solito è il suo giorno, pioggia permettendo Marc Marquez 5: non è periodo, e se la fortuna è cieca la sfortuna a volte ci vede benissimo. Già malconcio ci cade pure sopra con una dinamica maldestra che fa male a lui e fa male a noi. Forza campione, rimettiti per l’ennesima volta. Ti aspettiamo.

Acosta 7,5 : tira la carretta per KTM sfiorando il podio mentre le altre moto austriache annaspano.

: tira la carretta per KTM sfiorando il podio mentre le altre moto austriache annaspano. Zarco 5 : sta lì in linea di galleggiamento, col sole che spaccava le pietre non era la sua gara. Ora di corsa a fare la danza della pioggia per domenica.

: sta lì in linea di galleggiamento, col sole che spaccava le pietre non era la sua gara. Ora di corsa a fare la danza della pioggia per domenica. Quartararo 7: tirato a lucido, sente aria di casa, e spinge come un dannato, l’equazione El Diablo – indiavolato ci sta eccome. Come Acosta, le altre Yamaha faticano, lui si spinge oltre.

tirato a lucido, sente aria di casa, e spinge come un dannato, l’equazione El Diablo – indiavolato ci sta eccome. Come Acosta, le altre Yamaha faticano, lui si spinge oltre. Di Giannantonio 5: in forma e in formissima sbarella in partenza ma non c’è fine al peggio visto che finisce per le terre in un sabato disastroso. Domani è un altro giorno.

Rivivi la Sprint di Le Mans

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La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Marco Bezzecchi Aprilia 108 2 Jorge Martin Aprilia 102 3 Pedro Acosta KTM 72 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 71 5 Marc Marquez Ducati 57

Calendario: la MotoGP torna in Spagna

La MotoGP non si ferma, almeno a questo giro. Dopo la gara di domenica in Francia fa armi e bagagli per spostarsi al volo e tornare in Spagna per il Gran Premio di Catalogna sulla pista di Barcellona già la settimana prossima, 15-17 maggio.