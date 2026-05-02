Tremate, tremate le McLaren son tornate. Questo lo slogan da applicare alla Sprint Race di Miami. La scuderia di Woking dopo aver cannato le prime due gare, appena ha messo tutto apposto sembra essere tornata quella dello scorso anno, compreso il suo campione del mondo, Norris vincitore davanti a Piastri. Il solito Leclerc solido, Antonelli invece pasticcione dal via alla bandiera a scacchi e un Hamilton che sembra aver già perso l’entusiasmo delle prime gare.
- Le pagelle della Sprint di Miami
- F1, classifica mondiale piloti dopo la Sprint
- F1, classifica costruttori dopo la Sprint
- La classifica costruttori completa
- F1, calendario: domani la gara poi Gp Las Vegas
Le pagelle della Sprint di Miami
- Norris 10: finora un week end perfetto, dimostra che l’essere campione del mondo non è un trofeo appeso in bacheca a casa, come sopra, appena tutto è stato messo apposto dal team ha dimostrato il suo valore.
- Antonelli 4: ha sbagliato una, due, tre volte. In 19 giri ne ha combinate una più di Bertoldo, dal via all’ultimo errore che lo ha portato all’ennesimo track limits che gli è costato due posizioni, due punti e tre nei confronti di Russell. Tutta esperienza per la crescita. Voltare pagina che si torna subito in pista.
- Verstappen 7: ringalluzzito da una Red Bull migliore e da una lotta come ai vecchi tempi con Hamilton. Bentornato Max!
- Leclerc 8: sempre più maturo, sempre più solido. Mette tanta grinta tenendo dietro non una ma ben due Mercedes nei primi giri, poi pian piano se ne va e mette nel mirino la McLaren. Avesse qualche cavallo in più… Con Charles la teoria del “what if” diventa un postulato.
- Hamilton 5: non si capisce se sia la macchina o sia lui, come in altre occasioni, come in Giappone, inizia bene, passa Verstappen e minaccia le Mercedes. Poi si spegne, quasi senza motivo, passato da Max alza bandiera bianca, e dire che se fosse rimasto nel trenino buono avrebbe preso una posizione a Kimi. Che succede Lewis?
- Piastri 8: vale il discorso di Norris anche se a differenza del Giappone qui a Miami appare una spanna sotto l’inglese.
- Russell 6,5: si limita al compitino, la dea bendata e Antonelli gli regalano tre punti recuperati in classifica ma non pare meritarseli, quando passa Kimi viene subito ripassato.
- Gasly 7,5: fate un monumento a quest’uomo che da inizio stagione porta regolarmente l’Alpine in zona punti pur non avendo una McLaren, una Ferrari, una Red Bull ma potendo contare almeno sul motore Mercedes.
La cronaca e il report della Sprint di Miami
F1, classifica mondiale piloti dopo la Sprint
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|75
|2
|George Russell
|Mercedes
|68
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|55
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|43
|5
|Lando Norris
|McLaren
|33
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|28
F1, classifica costruttori dopo la Sprint
|1
|Mercedes
|143
|2
|Ferrari
|98
|3
|McLaren
|61
|4
|Red Bull
|20
|5
|Haas
|18
La classifica costruttori completa
F1, calendario: domani la gara poi Gp Las Vegas
La F1 si ferma ancora. A Miami il circus torna dopo oltre un mese di sosta e dopo il Gran Premio di domenica, si prende altre tre settimane di pausa. Il calendario del Mondiale 2026 porterà poi il carrozzone della Formula 1 a Montreal, verso fine mese, per il Gran Premio del Canada 22/24 maggio.