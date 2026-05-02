Pagelle Sprint Miami, classifica piloti e costruttori F1: Antonelli pasticcia, Leclerc tenace, Hamilton remissivo

Le pagelle e le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2026 di F1 della Sprint di Miami vinta da Norris su Piastri e Leclerc con Antonelli 6° e penalizzato, Hamilton 7°

Pubblicato: 02-05-2026 19:05 Condividi









