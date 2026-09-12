La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle della Sprint del Gp di Germania vinta da Marc Marquez davanti ad Alex e Diggia con Bagnaia 7° dietro Martin col forfait di Bezzecchi

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il fiato sul collo di Martin, sempre di più. Un altro tassello, la freccia del sorpasso che lampeggia. Marc Marquez ha fatto una Sprint strepitosa, su ritmi incredibili a parte un paio di giri di riposo. A monte la scelta della gomma media che si è rivelata vincente contro Bezzecchi. Nella classifica piloti, il pilota Ducati è lì e chissà già domani potrebbe andare davanti a Martinator.

Le pagelle della Sprint di Misano

Marc Marquez 10 : ha azzeccato tutto anche il colore dei calzini ma soprattutto quello delle gomme. Ha impallinato Bezzecchi alla partenza ed ora si prepara a prendere Martin in cima alla classifica piloti. Un cerchio che si chiude a Misano o forse dopo. Inevitabile.

: ha azzeccato tutto anche il colore dei calzini ma soprattutto quello delle gomme. Ha impallinato Bezzecchi alla partenza ed ora si prepara a prendere Martin in cima alla classifica piloti. Un cerchio che si chiude a Misano o forse dopo. Inevitabile. Bagnaia 4 : non ne ha, forse anche stanco e voglioso di voltare pagina. Il resto della stagione rischia di diventare un calvario. Dispiace tanto per Pecco.

: non ne ha, forse anche stanco e voglioso di voltare pagina. Il resto della stagione rischia di diventare un calvario. Dispiace tanto per Pecco. Bezzecchi 8 : non segue la scelta di Marquez, bruciato allo start non riesce mai a stare con lo spagnolo. Lo ha detto lui stesso: “Le Sprint non sono il mio forte”. Dai Bez, domani è un altro giorno.

: non segue la scelta di Marquez, bruciato allo start non riesce mai a stare con lo spagnolo. Lo ha detto lui stesso: “Le Sprint non sono il mio forte”. Dai Bez, domani è un altro giorno. Martin 7 : limita i danni andando a podio, è in crescita in questo week end, iniziato maluccio e che sta raddrizzando giro dopo giro. Basterà per evitare di essere superato da Marquez?

: limita i danni andando a podio, è in crescita in questo week end, iniziato maluccio e che sta raddrizzando giro dopo giro. Basterà per evitare di essere superato da Marquez? Di Giannantonio 7,5: quarto in clasifica, quarto in gara, quarto in qualifica. Insomma verrebbe da dargli 4 ma è stato bravo Diggia.

Rivivi la Sprint di San Marino

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La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026