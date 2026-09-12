Il fiato sul collo di Martin, sempre di più. Un altro tassello, la freccia del sorpasso che lampeggia. Marc Marquez ha fatto una Sprint strepitosa, su ritmi incredibili a parte un paio di giri di riposo. A monte la scelta della gomma media che si è rivelata vincente contro Bezzecchi. Nella classifica piloti, il pilota Ducati è lì e chissà già domani potrebbe andare davanti a Martinator.
- Le pagelle della Sprint di Misano
- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
- La classifica piloti MotoGP completa
Le pagelle della Sprint di Misano
- Marc Marquez 10: ha azzeccato tutto anche il colore dei calzini ma soprattutto quello delle gomme. Ha impallinato Bezzecchi alla partenza ed ora si prepara a prendere Martin in cima alla classifica piloti. Un cerchio che si chiude a Misano o forse dopo. Inevitabile.
- Bagnaia 4: non ne ha, forse anche stanco e voglioso di voltare pagina. Il resto della stagione rischia di diventare un calvario. Dispiace tanto per Pecco.
- Bezzecchi 8: non segue la scelta di Marquez, bruciato allo start non riesce mai a stare con lo spagnolo. Lo ha detto lui stesso: “Le Sprint non sono il mio forte”. Dai Bez, domani è un altro giorno.
- Martin 7: limita i danni andando a podio, è in crescita in questo week end, iniziato maluccio e che sta raddrizzando giro dopo giro. Basterà per evitare di essere superato da Marquez?
- Di Giannantonio 7,5: quarto in clasifica, quarto in gara, quarto in qualifica. Insomma verrebbe da dargli 4 ma è stato bravo Diggia.
Rivivi la Sprint di San Marino
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Jorge Martin
|Aprilia
|263
|2
|Marc Marquez
|Ducati
|249
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|241
|4
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|214
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|203