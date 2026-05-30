La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle della Sprint del Mugello vinta da Raul Fernandez davanti a Martin e Di Giannantonio con Bezzecchi ai piedi del podio poi Marquez e Bagnaia solo 7°

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Tra i due litiganti il terzo gode. Tutti si aspettavano il duello made in Aprilia tra Bezzecchi e Martin ed invece a prendersi gli onori e la vittoria della Sprint al Mugello è stato Raul Fernandez, primo sigillo della gara veloce assolutamente dominata dal primo all’ultimo giro. Martinator 2° rosicchia qualche punto a Bezzecchi arrivato a piedi del podio mentre Di Giannantonio si conferma il miglior ducatista davanti a Marquez, Aldeguer e Bagnaia.

Le pagelle della Sprint del Gp d’Italia

Raul Fernandez 10 : date una moto a quest’uomo per la prossima stagione. Pilota sottovalutato ma che sa tirare come un dannato, batte i due “ufficiali” e vince al sua prima Sprint nel momento in cui le moto per il 2027 stanno per finire e lui non ha uno straccio di contratto. AAA cercasi un team!

: date una moto a quest’uomo per la prossima stagione. Pilota sottovalutato ma che sa tirare come un dannato, batte i due “ufficiali” e vince al sua prima Sprint nel momento in cui le moto per il 2027 stanno per finire e lui non ha uno straccio di contratto. AAA cercasi un team! Bagnaia 5 : ha fatto fuoco e fiamme nelle prove poi si è sciolto complice una partenza più che pessima. Pecco pasticcione, non ci siamo, ce n’è sempre una che va storta.

: ha fatto fuoco e fiamme nelle prove poi si è sciolto complice una partenza più che pessima. Pecco pasticcione, non ci siamo, ce n’è sempre una che va storta. Bezzecchi 6 : classico risultato del “poteva fare di più” in modalità sabato per il Bez che la Sprint proprio non la digerisce, sarà il giorno, sarà la gara breve. Parte male poi vivacchia ai piedi del podio.

: classico risultato del “poteva fare di più” in modalità sabato per il Bez che la Sprint proprio non la digerisce, sarà il giorno, sarà la gara breve. Parte male poi vivacchia ai piedi del podio. Martin 7 : Quando lo abbiamo visto alle spalle di Raul abbiamo pensato che l’uomo delle Sprint avrebbe vinto la Sprint; lui quando ha visto Raul davanti avrà pure pensato al volo di Barcellona e allora se n’è stato buonino alle sue spalle. Scherzi a parte, solito cagnaccio da Sprint.

: Quando lo abbiamo visto alle spalle di Raul abbiamo pensato che l’uomo delle Sprint avrebbe vinto la Sprint; lui quando ha visto Raul davanti avrà pure pensato al volo di Barcellona e allora se n’è stato buonino alle sue spalle. Scherzi a parte, solito cagnaccio da Sprint. Marquez 7,5 : difficile chiedere di più a Marc che arriva al Mugello direttamente dalla sala operatoria quasi. Partenza spettacolare, poi gestisce e fa meglio di Bagnaia tanto per dirne una….

: difficile chiedere di più a Marc che arriva al Mugello direttamente dalla sala operatoria quasi. Partenza spettacolare, poi gestisce e fa meglio di Bagnaia tanto per dirne una…. Di Giannantonio 7.5: si conferma il miglior con la Ducati, ancora una volta, paga una qualifica al di sotto delle sue possibilità dopo aver dominato tutti i turni di qualifica. In gara può bissare il successo di Barcellona.

Rivivi la Sprint del Mugello

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La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Marco Bezzecchi Aprilia 148 2 Jorge Martin Aprilia 136 3 Pedro Acosta KTM 123 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 93 5 Raul Fernandez Aprilia 80

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