Pagelle Sprint Portimao, classifica piloti MotoGP: Marquez implacabile, Bagnaia scoppiato, Bulega paga dazio

Per molti la più bella Sprint della stagione quella di Portimao. Quei tre lì davanti hanno dato spettacolo dal primo all’ultimo giro con alcuni rettilinei in cui si sono aperti a ventaglio nel tentativo di superarsi l’un l’altro. Alla fine l’ha spuntata Alex Marquez nel nome del fratello Marc ma Pedro Costa e Bezzecchi non hanno demeritato. Quasi incomprensibile il crollo di Bagnaia, ottimo Di Giannantonio mentre paga dazio Bulega caduto alla “prima” in MotoGP.
- Francesco Bagnaia 5: scoppiato lui, scoppiata la sua Ducati, più semplicemente scoppiata, o meglio crollata la gomma. Insomma Pecco deve andare a Louders appena finisce la stagione, in pellegrinaggio.
- Bezzecchi 7: ci ha provato ma ne aveva un filo di meno degli altri e già restare appeso alla gara nel terzetto è stato importante, allunga pure su Pecco in classifica.
- Acosta 8: un vero e proprio garone con un mezzo che i risultati delle altre Ktm dimostra non essere poi sto missile che fa sembrare lo spagnolo quando lo guida.
- Alex Marquez 9: una supremazia che una stupida caduta nelle qualifiche sembrava poter mettere in dubbio. Li ha ripresi tutti subito, li ha passati e poi ha pure concesso loro l’illusione di essersi addormentato nell’ultimo giro. Vero Alex? Resta il fatto che ko Marc è sbocciato Alex. Sarà un caso?
- Fabio Di Giannantonio 7: arriva davanti a Bagnaia ed è già qualcosa ma finire quarto con la GP25 con una GP24 che vince non è sempre il massimo dei massimi.
- Nicolò Bulega 6: la sufficienza è frutto della stima, sarebbe inutile punirlo per averso il controllo della sua Ducati forse per le gomme ancora fredde a inizio gara, lui abituato con le Michelin. Deve imparare Nicolò. Dai su, forza ragazzo!
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|545
|2
|Alex Marquez
|Ducati
|425
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|298
|4
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|288
|5
|Pedro Acosta
|KTM
|269
Prossima tappa: domani il Gp poi gran finaler a Valencia
Il Motomondiale torna domani, domenica, con la classica gara “long” del Gran Premio di Portogallo che chiuderà il fine settimana di Portimao. Poi il calendario della MotoGP offre la fine dei giochi. L’ultima gara del campionato si correrà già la prossima settimana, 14-16 novembre a Valencia per il Gran Premio della Comunità Valenciana.