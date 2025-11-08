Pagelle Sprint Portimao, classifica piloti MotoGP: Marquez implacabile, Bagnaia scoppiato, Bulega paga dazio

I voti ai principali protagonisti della Sprint del GP di Portoballo vinta da Alex Marquez davanti a Pedro Acosta e Bezzecchi col crollo di Bagnaia e la caduta di Bulega

Per molti la più bella Sprint della stagione quella di Portimao. Quei tre lì davanti hanno dato spettacolo dal primo all’ultimo giro con alcuni rettilinei in cui si sono aperti a ventaglio nel tentativo di superarsi l’un l’altro. Alla fine l’ha spuntata Alex Marquez nel nome del fratello Marc ma Pedro Costa e Bezzecchi non hanno demeritato. Quasi incomprensibile il crollo di Bagnaia, ottimo Di Giannantonio mentre paga dazio Bulega caduto alla “prima” in MotoGP.

Le pagelle della Sprint di Portimao

Francesco Bagnaia 5 : scoppiato lui, scoppiata la sua Ducati, più semplicemente scoppiata, o meglio crollata la gomma. Insomma Pecco deve andare a Louders appena finisce la stagione, in pellegrinaggio.

: scoppiato lui, scoppiata la sua Ducati, più semplicemente scoppiata, o meglio crollata la gomma. Insomma Pecco deve andare a Louders appena finisce la stagione, in pellegrinaggio. Bezzecchi 7 : ci ha provato ma ne aveva un filo di meno degli altri e già restare appeso alla gara nel terzetto è stato importante, allunga pure su Pecco in classifica.

: ci ha provato ma ne aveva un filo di meno degli altri e già restare appeso alla gara nel terzetto è stato importante, allunga pure su Pecco in classifica. Acosta 8 : un vero e proprio garone con un mezzo che i risultati delle altre Ktm dimostra non essere poi sto missile che fa sembrare lo spagnolo quando lo guida.

: un vero e proprio garone con un mezzo che i risultati delle altre Ktm dimostra non essere poi sto missile che fa sembrare lo spagnolo quando lo guida. Alex Marquez 9 : una supremazia che una stupida caduta nelle qualifiche sembrava poter mettere in dubbio. Li ha ripresi tutti subito, li ha passati e poi ha pure concesso loro l’illusione di essersi addormentato nell’ultimo giro. Vero Alex? Resta il fatto che ko Marc è sbocciato Alex. Sarà un caso?

: una supremazia che una stupida caduta nelle qualifiche sembrava poter mettere in dubbio. Li ha ripresi tutti subito, li ha passati e poi ha pure concesso loro l’illusione di essersi addormentato nell’ultimo giro. Vero Alex? Resta il fatto che ko Marc è sbocciato Alex. Sarà un caso? Fabio Di Giannantonio 7 : arriva davanti a Bagnaia ed è già qualcosa ma finire quarto con la GP25 con una GP24 che vince non è sempre il massimo dei massimi.

: arriva davanti a Bagnaia ed è già qualcosa ma finire quarto con la GP25 con una GP24 che vince non è sempre il massimo dei massimi. Nicolò Bulega 6: la sufficienza è frutto della stima, sarebbe inutile punirlo per averso il controllo della sua Ducati forse per le gomme ancora fredde a inizio gara, lui abituato con le Michelin. Deve imparare Nicolò. Dai su, forza ragazzo!

Classifica Mondiale Piloti MotoGP

1 Marc Marquez Ducati 545 2 Alex Marquez Ducati 425 3 Marco Bezzecchi Aprilia 298 4 Francesco Bagnaia Ducati 288 5 Pedro Acosta KTM 269

Prossima tappa: domani il Gp poi gran finaler a Valencia

Il Motomondiale torna domani, domenica, con la classica gara “long” del Gran Premio di Portogallo che chiuderà il fine settimana di Portimao. Poi il calendario della MotoGP offre la fine dei giochi. L’ultima gara del campionato si correrà già la prossima settimana, 14-16 novembre a Valencia per il Gran Premio della Comunità Valenciana.