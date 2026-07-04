Pagelle Sprint Silverstone, classifica piloti e costruttori F1: Antonelli mastodontico, la magia di Hamilton non basta

Le pagelle e le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2026 di F1 dopo la Sprint di Silverstone vinto alla grande da Antonelli davanti a Hamilton e Norris e poi ancora Russell, Leclerc e Verstappen

Pubblicato: 04-07-2026 14:01 Condividi











Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Due generazioni a confronto nei primi due posti della Sprint di Silverstone che ha premiato la superiorità di Kimi Antonelli e della sua Mercedes mentre alla Ferrari e Hamilton è mancato quello spunto di velocità tanto richiamato alla vigilia e venuto a galla nel confronto con la freccia d’argento. Alle loro spalle la bagarre che ha tenuto alta la tensione con Leclerc e Verstappen che hanno pagato una pessima partenza a vantaggio di Norris e Russell che li sono arrivati davanti. Le pagelle della Sprint di Silverstone

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La classifica costruttori completa Le pagelle della Sprint di Silverstone Antonelli 10 : una gara da veterano, Lewis gli ha chiuso la porta in faccia, si è ritrovato dietro Norris ma non ha perso la calma come in Austria, si è rimesso in corsa e con la superiorità del mezzo ha ripreso Lando e soprattutto Hamilton. Il giro veloce all’ultima tornata è una dimostrazione di forza in faccia all’inglese a casa sua. Kimi fantastico, basta vedere dove sta Russell per capire la sua grandezza!

: una gara da veterano, Lewis gli ha chiuso la porta in faccia, si è ritrovato dietro Norris ma non ha perso la calma come in Austria, si è rimesso in corsa e con la superiorità del mezzo ha ripreso Lando e soprattutto Hamilton. Il giro veloce all’ultima tornata è una dimostrazione di forza in faccia all’inglese a casa sua. Kimi fantastico, basta vedere dove sta Russell per capire la sua grandezza! Hamilton 9 : ci aveva creduto tutta Silverstone, eh vabbè. Vale lo stesso ragionamento fatto per Kimi, confrontando Lewis con Leclerc. Resta una grande gara, dopo la magia della pole. Per metà gara tiene botta ma ad un certo punto la differenza di velocità ha fatto, appunto, la differenza. Ma questo Lewis è tanta roba.

: ci aveva creduto tutta Silverstone, eh vabbè. Vale lo stesso ragionamento fatto per Kimi, confrontando Lewis con Leclerc. Resta una grande gara, dopo la magia della pole. Per metà gara tiene botta ma ad un certo punto la differenza di velocità ha fatto, appunto, la differenza. Ma questo Lewis è tanta roba. Russell 5,5 : con quella macchina fa il minimo sindacale ma per ora esce con le ossa rotte dal confronto con Antonelli.

: con quella macchina fa il minimo sindacale ma per ora esce con le ossa rotte dal confronto con Antonelli. Norris 8: dimostra di valere quell’1 che ha sul musetto vincendo la bagarre col resto del mondo, pure relegando ad anni luce il compagno Piastri. Visualizza questo post su Instagram Verstappen 6 : dorme in partenza ed è costretto agli straordinari per risalire, alla fine paga dazio con le gomme e finisce solo 6°. Per lui sicuramente una mezza delusione se non intera.

: dorme in partenza ed è costretto agli straordinari per risalire, alla fine paga dazio con le gomme e finisce solo 6°. Per lui sicuramente una mezza delusione se non intera. Leclerc 6 : idem come sopra per Max, al di là di mancargli qualcosa cronicamente, pattina un sacco allo start ed è costretto a risalire, bene va detto, fino a sognare il 4° posto. Bene ma non benissimo Charles.

: idem come sopra per Max, al di là di mancargli qualcosa cronicamente, pattina un sacco allo start ed è costretto a risalire, bene va detto, fino a sognare il 4° posto. Bene ma non benissimo Charles. Piastri 5 : settimo e ultimo dei big lontano anni luce da Norris, malaccio Oscar.

: settimo e ultimo dei big lontano anni luce da Norris, malaccio Oscar. Lawson 7,5: senza un’astronave becca un punto che sa di vittoria con tanto di furbata finale su Hadjar che reclamava il punticino. Furbacchione! La cronaca e il report della Sprint di Silverstone Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp F1, classifica mondiale piloti dopo la Sprint 1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 179 2 George Russell Mercedes 136 3 Lewis Hamilton Ferrari 132 4 Lando Norris McLaren 85 4 Charles Leclerc Ferrari 83 5 Oscar Piastri McLaren 82 7 Max Verstappen Red Bull 76 La classifica piloti completa F1, classifica costruttori dopo la Sprint Mercedes – 315 punti Ferrari – 215 punti McLaren – 167 punti Red Bull – 118 punti Alpine – 57 punti La classifica costruttori completa