Pagelle Sprint Thailandia e classifica piloti: Marquez-Acosta show, Bezzecchi esagera, Bagnaia mood 2025

La prima classifica del Mondiale MotoGP e le pagelle della Sprint del Gp di Thailandia vinta da Pedro Acosta su Marquez e Raul Fernandez. Bezzecchi paga la caduta, Bagnaia non rimonta

Scintille, polemiche e spettacolo. Se il buongiorno si vede dal mattino la MotoGP è partita a mille in Thailandia. La vittoria di Pedro Acosta davanti a un penalizzato Marc Marquez con la caduta di Bezzecchi quando era in testa, un’Aprilia forte e una Ducati non così dominante ci restituiscono e ci rimandano a una stagione esaltante che ci aspetta. Chi non ha esagerato, nel senso di una rimonta davvero effimera è stato Bagnaia, per lui falsa partenza

Le pagelle della Sprint del Gp di Thailandia

Francesco Bagnaia 4 : come inizio non c’è bene. Finora è il Pecco del 2025 che non trova la finestra giusta, che pasticcia, che resta nelle retrovie, che si lamenta e si dà le colpe. Tutto cambia purchè resti tutto uguale. Almeno per ora

: come inizio non c’è bene. Finora è il Pecco del 2025 che non trova la finestra giusta, che pasticcia, che resta nelle retrovie, che si lamenta e si dà le colpe. Tutto cambia purchè resti tutto uguale. Almeno per ora Bezzecchi 4 : così no Bez, tutto perfetto fino al 2° giro, forse esagera nel voler rispondere a Marquez, nel voler fare sentire la voce del nuovo sceriffo. Però una scivolata ci sta, come dice la Cortellesi, c’è ancora domani.

: così no Bez, tutto perfetto fino al 2° giro, forse esagera nel voler rispondere a Marquez, nel voler fare sentire la voce del nuovo sceriffo. Però una scivolata ci sta, come dice la Cortellesi, c’è ancora domani. Acosta 10: e chi se l’aspettava un Pedro così tirato a lucido, sarà stato il contratto nel cassetto con Ducati per il 2027, sarà che la KTM così schifosa proprio non è, fatto sta che lo spagnolo firma il primo successo 2026, al di là di quello che è successo ha reso dura la vita alla Ducati del Re suo prossimo compagno di scuderia. Non male…:

e chi se l’aspettava un Pedro così tirato a lucido, sarà stato il contratto nel cassetto con Ducati per il 2027, sarà che la KTM così schifosa proprio non è, fatto sta che lo spagnolo firma il primo successo 2026, al di là di quello che è successo ha reso dura la vita alla Ducati del Re suo prossimo compagno di scuderia. Non male…: Marc Marquez 8 : in realtà avrebbe anche vinto, non è al meglio ma questo duello con Pedro Acosta, anche in ottica futuro in Ducati, lo ha un po’ risvegliato perchè il 2026 non sarà come lo scorso anno e lui lo sa e lo ha anche detto.

: in realtà avrebbe anche vinto, non è al meglio ma questo duello con Pedro Acosta, anche in ottica futuro in Ducati, lo ha un po’ risvegliato perchè il 2026 non sarà come lo scorso anno e lui lo sa e lo ha anche detto. Raul Fernandez 8 : parte bene, silente si prende il podio, come lo scorso anno in cui ci è scappata pure la vittoria da “privato”. La bontà dell’Aprilia 2026 passa anche e soprattutto dal suo podio così come dal 4° e 5° posto di Ai Ogura e Jorge Martin, voto 7 a tutti.

: parte bene, silente si prende il podio, come lo scorso anno in cui ci è scappata pure la vittoria da “privato”. La bontà dell’Aprilia 2026 passa anche e soprattutto dal suo podio così come dal 4° e 5° posto di e a tutti. direzione corsa 3: eccesso di protagonismo alla prima gara. Che poi detto tra noi, alla partenza un episodio simile con Alex Marquez che allunga la staccata e va largo portando con se Di Giannantonio non è stato sanzionato in un episodio che pare molto simile a quello che ha deciso la corsa tra Marc e Acosta. Insomma, come hanno fatto capire anche i piloti, “lasciamoli correre a sti qua”.

Rivivi la Sprint di Buriram

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La prima classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Pedro Acosta KTM 12 2 Marc Marquez Ducati 9 3 Raul Fernandez Aprilia 7 4 Ai Ogura Aprilia 6 5 Jorge Martin Aprilia 5

Calendario MotoGP: subito pausa poi si torna in Brasile

La MotoGP si prende subito un po’ di sosta dopo l’esordio stagionale. Dopo Buriram il carrozzone del Motomondiale lascia la Thailandia torna in Europa verosimilmente per rifiatare dopo un mese di test asiatici. Ma niente paura, solo un paio di settimane prima della partenza per il Brasile dopo le moto tornano. Nel week end 20-22 marzo si corre all’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna ed è lì che ci diamo appuntamento!