Pagelle Sprint Valencia, classifica piloti MotoGP: Alex Marquez è maturo, Bezzecchi si perde, Bagnaia non pervenuto

L’ultima Sprint dell’anno non poteva non essere griffata Marquez. Che sia Alex o Marc comunque presente ai box è relativo in un mondiale mono-cognome come quello di quest’anno che si andrà a chiudere domani. A Valencia nella gara breve delude un po’ Bezzecchi che si è perso dopo le prime curve scoraggianti, applauso per Di Giannantonio che si è preso il podio in extremis mentre c’è poco da dire su Bagnaia che dopo il caos della benzina non emerge dalle retrovie.

Francesco Bagnaia e Ducati 4 : il votaccio è al pacchetto, quindi sarebbero praticamente 2+2. Ma conta poco. Pecco è andato fuori giri e pure il Team si è perso specie dopo il ko di Marc Marquez. Serve un reset generale che avverrà domenica pomeriggio. Inutile stare qui a dire sempre le stesse cose: incubo, disastro, sprofondo.

: il votaccio è al pacchetto, quindi sarebbero praticamente 2+2. Ma conta poco. Pecco è andato fuori giri e pure il Team si è perso specie dopo il ko di Marc Marquez. Serve un reset generale che avverrà domenica pomeriggio. Inutile stare qui a dire sempre le stesse cose: incubo, disastro, sprofondo. Bezzecchi 5 : ha fatto un giro capolavoro, una partenza anche buona ma una volta passato da Alex si è smarrito nelle curve successive e una volta passato dagli altri e finito sesto ha faticato a risalire. La speranza è che ripeta il week end di Portimao: pole, non vittoria nella Sprint e vittoria in gara.

: ha fatto un giro capolavoro, una partenza anche buona ma una volta passato da Alex si è smarrito nelle curve successive e una volta passato dagli altri e finito sesto ha faticato a risalire. La speranza è che ripeta il week end di Portimao: pole, non vittoria nella Sprint e vittoria in gara. Acosta 7 : continua inanellare secondi posti e podi a profusione mentre le altre Ktm vivacchiano nelle retrovie, segno sempre più inequivocabile del talento.

: continua inanellare secondi posti e podi a profusione mentre le altre Ktm vivacchiano nelle retrovie, segno sempre più inequivocabile del talento. Alex Marquez 9 : senza il fratello in pista potrebbe aver trovato quello switch che gli è mancato nella prima parte di stagione, arrivando comunque sempre secondo, sia chiaro… Anche la cattiveria con cui ha staccato su Bezzecchi alla partenza è indice di un upgrade.

: senza il fratello in pista potrebbe aver trovato quello switch che gli è mancato nella prima parte di stagione, arrivando comunque sempre secondo, sia chiaro… Anche la cattiveria con cui ha staccato su Bezzecchi alla partenza è indice di un upgrade. Fabio Di Giannantonio 7 : il sorpasso al penultimo giro su Raul Fernandez merita una nota di encomio in una gara priva di colpi di scena e di grandi sorpassi.

: il sorpasso al penultimo giro su Raul Fernandez merita una nota di encomio in una gara priva di colpi di scena e di grandi sorpassi. Mir 2: non l’ha fatto apposta sia chiaro ma il modo in cui ha tirato giù il compagno di Honda Marini è degno delle Comiche.

1 Marc Marquez Ducati 545 2 Alex Marquez Ducati 425 3 Marco Bezzecchi Aprilia 298 4 Francesco Bagnaia Ducati 288 5 Pedro Acosta KTM 269

Domani ultimo giorno di scuola, poi test e tutti a casa

Il Motomondiale torna domani, domenica, con la classica gara “long” del Gran Premio della Comunità Valenciana che chiuderà la stagione. Ma prima dell’arrivederci al 2026 ci sarà il prologo del prossimo anno coi test di martedì sempre al Ricardo Tormo. Poi davvero un po’ di vacanze, per loro e per noi…