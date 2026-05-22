Pagelle Sudtirol-Bari 0-0: Molina onnipresente, Adamonis blinda la salvezza, Rao ci prova, Moncini evanescente

Il Sudtirol si salva con due 0-0 e manda il Bari in Serie C. Altoatesini più pericolosi, un palo di Molina e un gol annullato a Pecorino. Poi Adamonis ferma Gytkjaer e Artioli

Il Sudtirol è salvo con due 0-0, il Bari retrocede in Serie C: costa carissimo il punto in meno conquistato rispetto al Sudtirol in campionato. Dopo quattro anni i pugliesi tornano in Lega Pro. Nel primo tempo Rao colpisce il palo esterno, Molina quello interno, poi è Piscopo a sprecare da buona posizione in chiusura di tempo. Nella ripresa annullato l’1-0 di Pecorino , Adamonis è miracoloso su Gytkjaer e attento sulla conclusione di Artioli, blindando la salvezza degli altoatesini.

Sudtirol-Bari: il commento della gara

Top e flop Sudtirol

Top e flop Bari

La pagella dell'arbitro La Penna di Roma 1

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Sudtirol-Bari: il commento della gara

Castori conferma l’intera formazione schierata nella gara di andata , Longo cambia soltanto a centrocampo preferendo Braunoder a Esteves . Il Sudtirol è più propositivo nel primo tempo, con i suoi attaccanti Merkaj e Pecorino , che al 15′ gira di testa un corner di Casiraghi e impensierisce Cerofolini . I due scambiano ancora al 18′, per il rasoterra di Pecorino che si spegna sul fondo.

Due legni in pochi minuti : il palo esterno di Rao su un tiro-cross da posizione angolata e il palo interno colpito da Molina , che al 34′ si avvicina sensibilmente il Sudtirol al vantaggio. Il Bari risponde al 43′, con una fiammata di Piscopo : l’ex Juve Stabia raccoglie la sfera in area e calcia in diagonale senza inquadrare la porta, da buona posizione.

Nella ripresa un quarto d’ora di buon Sudtirol , con il Bari schiacciato in difesa. Longo manda in campo prima Verreth e poi Dickmann per provare ad alzare il baricentro della sua squadra. Anche troppo, perché al 18′, sugli sviluppi di una rimessa laterale in zona d’attacco, i pugliesi si fanno beffare in contropiede , ma La Penna, chiamato al monitor, annulla il gol di Pecorino , per una spallata troppo vigorosa dell’attaccante su Dickmann a inizio azione. Inutile il guizzo sottomisura sul suggerimento di Merkaj .

Il Bari respira, Longo cambia ancora alla ricerca del gol salvezza : dentro pure Gytkjaer e Pagano , per un assetto a trazione anteriore. Ma è sempre il Sudtirol a fare la partita . Al 26′, rasoterra di Tronchin , Cerofolini non trattiene e Pecorino di petto, in caduta, non riesce nel tap-in . Capovolgimento di fronte: calcia Dickmann , il tiro diventa un assist per Gytkjaer , che si ritrova il pallone addosso, miracoloso Adamonis nell’alzarlo sopra la traversa.

Il primo cambio di Castori all’83’ : entra Tait . Poi anche Odogwu e Crnigoj . Longo si gioca le ultime carte: Artioli e Cuni .

Top e flop Sudtirol

Molina 7 – A tutto campo. Ha il passo giusto per mettere in difficoltà il Bari e va vicino all’1-0 puntando Piscopo e stampando il suo sinistro sul palo. Nella ripresa si conferma ad alti livelli.

Adamonis 7 – Miracolosa la parata a metà ripresa, di puro istinto sulla deviazione sotto porta di Gytkjaer. Felino sulla battuta al volo di Artioli dalla distanza.

S. Davi 6,5 – Corre tanto, spinge, strappa, prova spesso la conclusione. Buona prestazione.

Pietrangeli 6,5 – Gioca d’anticipo, sveglio e deciso in marcatura.

Veseli 6,5 – Roccioso, non si fa mai sorprendere.

Pecorino 6,5 – Vivace in apertura di gara. Letale sotto porta al 18′ della ripresa, ma La Penna spegne la sua esultanza.

Casiraghi 5,5 – Non può andare sempre al massimo, ma è mancata la precisione nella giocata, sia su azione, che da fermo.

Top e flop Bari

Rao 6,5 – Il Bari si affida alla sua imprevedibilità per creare qualcosa di interessante. Imppensierisce El Kaouakibi e colpisce il palo esterno. Si danna l’anima pura nella ripresa.

Piscopo 6,5 – Si vede poco in attacco nel primo tempo, ma si sacrifica tantissimo in copertura. Manda sul fondo da buona posizione in chiusura di prima frazione. È l’ultimo ad arrendersi.

Moncini 5 – Evanescente come all’andata, neppure uno spunto degno di nota.

Mantovani 5 – Bloccato sulla destra, l’unica sortita offensiva al 10′ della ripresa. Troppo poco.

Maggiore 5 – Per nulla ispirato in cabina di regia, rischiando grosso per una “martellata” sulla tibia di Casiraghi e non rientra in campo nella ripresa.

La pagella dell’arbitro La Penna di Roma 1

Grazia Dorval dall’ammonizione (gamba alta sul petto di Merkaj ), ma non El Kaouakibi per una trattenuta su Rao . Ammonisce Maggiore a fine primo tempo per un pestone su Casiraghi (il centrocampista del Bari rischiando anche il rosso). Grossi dubbi sul gol annullato a Pecorino per una spallata energica su Dickmann. Nonostante l’episodio tiene in pugno la partita, un giallo puro a Nikolaou , giusto, per un intervento in ritardo su El Kaouakibi, un altro ad Artioli , appena entrato, per un fallo su Casiraghi da terra. Voto: 6.

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