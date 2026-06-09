Pagelle Svezia-Italia femminile 2-2: Olivieri e Piemonte non bastano. Ma le azzurre restano seconde

Ecco i top e flop del match del Gamla Ullevi di Göteborg, valevole per le qualificazioni a Brasile 2027. Primo tempo top, secondo tempo choc per le ragazze di Soncin.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Italia dal doppio volto quella che ha affrontato la Svezia al Gamla Ullevi di Göteborg nel cammino di qualificazione a Brasile 2027. Il primo tempo è interamente di marca azzurra, ben sintetizzato dall’uno-due assestato alle scandinave da Oliviero e Piemonte. Dalla Serbia, però, arrivano notizie non buone per la formazione di Soncin con la Danimarca che sta stravincendo blindando così il primo posto. Nella ripresa le gialloblù tornano prepotentemente in carreggiata con le reti di Lundqvist e Rolfo. Alla fine va bene così all’Italia che mantiene il secondo posto che vale gli spareggi.

Le scelte di Soncin per una missione quasi impossibile

Per la sfida contro la Svezia, il commissario tecnico Andrea Soncin ha deciso di intervenire in modo significativo sull’undici titolare, apportando cinque cambi rispetto alla gara precedente. In attacco si affida alla coppia formata da Piemonte e Cantore in un 3-5-2 che non può essere soltanto difensivo. Alle azzurre, infatti, non basterebbe vincere per assicurarsi il primo posto e la qualificazione ai prossimi Mondiali: servirebbe contestualmente una sconfitta della Danimarca contro la Serbia fanalino di coda. Il secondo posto sarebbe utile soltanto per accedere agli spareggi.

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Italia brillante a Göteborg: uno-due nel primo tempo

Primo tempo di grande personalità dell’Italia, che chiude i primi 45 minuti avanti 2-0 contro la Svezia al Gamla Ullevi. Le azzurre di Andrea Soncin hanno interpretato la gara con coraggio, pressando alto e creando numerose occasioni da rete sin dai minuti iniziali. Dopo una fase di equilibrio, il meritato vantaggio arriva al 35′ con Oliviero, bravissima a inserirsi sul secondo palo e a finalizzare un perfetto assist rasoterra di Cantore. La reazione svedese è limitata e poco incisiva, mentre l’Italia continua a spingere con qualità sulle corsie esterne. Al 44′ arriva anche il raddoppio: splendida azione sviluppata da Cantore e Soffia, cross preciso di Oliviero e colpo di testa vincente di Piemonte.

Crollo azzurro e rimonta svedese nella ripresa

Dagli altri campi non arrivano belle notizie: la Danimarca sta triturando la Serbia. Nulla che non ci si potesse già attendere alla vigilia. Prevedibile anche il cambio di atteggiamento della Svezia, rivitalizzata dai cambi e dal fatto di non avere più nulla da perdere. Le gialloblù riaprono il match con l’incornata di Lundqvist che batte una non irreprensibile Giuliani. Poco dopo arriva addirittura anche il 2-2 di Rolfo. D’altro canto qui in Svezia l’Italia non aveva mai finto. Di buono c’è che il secondo posto resta nelle mani dell’Italia. Ma il pari finale lascia un sapore amaro in bocca.

Top e flop dell’Italia

Oliviero 7 Segna il gol dell’1-0 e confeziona l’assist perfetto per il raddoppio di Piemonte. Sempre presente nelle due fasi.

Segna il gol dell’1-0 e confeziona l’assist perfetto per il raddoppio di Piemonte. Sempre presente nelle due fasi. Piemonte 7 Lotta contro le centrali svedesi, protegge palloni preziosi e trova il meritato gol di testa. Prestazione da centravanti vera.

Lotta contro le centrali svedesi, protegge palloni preziosi e trova il meritato gol di testa. Prestazione da centravanti vera. Cantore 6,5 Primo tempo eccellente, nella ripresa si vede decisamente meno.

Primo tempo eccellente, nella ripresa si vede decisamente meno. Di Guglielmo 6,5 Spinge con continuità sulla destra, crea superiorità numerica e guadagna diversi calci d’angolo. Molto propositiva.

Spinge con continuità sulla destra, crea superiorità numerica e guadagna diversi calci d’angolo. Molto propositiva. Giugliano 6,5 Dirige il centrocampo con qualità, recupera palloni e prova anche la conclusione dalla distanza. Regista lucida.

Dirige il centrocampo con qualità, recupera palloni e prova anche la conclusione dalla distanza. Regista lucida. Salvai 5,5 La difesa soffre molto sulle palle inattive. Non sempre riesce a guidare il reparto nel momento di massima pressione svedese.

La difesa soffre molto sulle palle inattive. Non sempre riesce a guidare il reparto nel momento di massima pressione svedese. Caruso 5 Fallisce una clamorosa occasione del possibile 3-0 al 63′, poi si prende un giallo pesante da diffidata. Ripresa complicata.

Fallisce una clamorosa occasione del possibile 3-0 al 63′, poi si prende un giallo pesante da diffidata. Ripresa complicata. Giugliani 5 Qualche uscita non impeccabile e un paio di situazioni gestite con eccessiva leggerezza. Non benissimo sulle due reti subite.

Top e flop della Svezia

Lundqvist 7 Entra dalla panchina e cambia completamente l’inerzia della gara. Segna il gol che riapre il match e crea continui problemi sulla fascia.

Entra dalla panchina e cambia completamente l’inerzia della gara. Segna il gol che riapre il match e crea continui problemi sulla fascia. Rolfo 7 Anche qui ingresso devastante. Prima mette qualità e profondità all’attacco svedese, poi firma il 2-2 approfittando di una situazione confusa in area.

Anche qui ingresso devastante. Prima mette qualità e profondità all’attacco svedese, poi firma il 2-2 approfittando di una situazione confusa in area. Falk 5,5 Incolpevole sui gol, ma la difesa davanti a lei balla spesso nel primo tempo e non trasmette particolare sicurezza nelle uscite.

Incolpevole sui gol, ma la difesa davanti a lei balla spesso nel primo tempo e non trasmette particolare sicurezza nelle uscite. Bah 5Praticamente annullata dalle centrali azzurre. Non riesce mai a incidere e viene sostituita dopo un’ora di gioco.