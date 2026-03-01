Pagelle Torino-Lazio 2-0, top e flop: Simeone alla Sal Da Vinci, D'Aversa ritrova anche Zapata. Sarri ko

Buona la prima per il Torino di Roberto D’Aversa, che bagna il suo esordio sulla panchina granata con una vittoria di capitale importanza in chiave salvezza. Ko la Lazio di Maurizio Sarri, caduta sotto i colpi del Cholito Simeone e di Duvan Zapata. Entriamo nel dettaglio delle pagelle di Torino-Lazio, tra top e flop della sfida valevole per la 27esima giornata di Serie A, andata in scena questa sera allo stadio Olimpico “Grande Torino”.
- Simeone trascinatore: esulta col balletto di Sal Da Vinci
- Il Toro ritrova Duvan Zapata, male la difesa della Lazio
- Top e flop del Torino
- Top e flop della Lazio
Simeone trascinatore: esulta col balletto di Sal Da Vinci
Il nuovo Torino di Roberto D’Aversa approccia nel modo giusto e mette subito in difficoltà la Lazio di Maurizio Sarri, sbloccando il match al 21′ del primo tempo con Giovanni Simeone, bravo a fiondarsi su una palla vagante figlia di una conclusione di Duvan Zapata, inizialmente deviata dal muro biancoceleste. Disattento Pellegrini e il Cholito ne approfitta, superando con un tocco molto dolce Provedel. Inutile l’intervento in extremis di Provstgaard, che non riesce ad intercettare la sfera prima che varchi interamente la linea di porta.
1-0 per i padroni di casa, con l’esultanza di Simeone destinata a segnare questo campionato, nella settimana dedicata al 76° Festival di Sanremo: il Cholito, con un passato nel Napoli, ha scelto di esultare con il “balletto” di Sal Da Vinci, fresco vincitore della kermesse ligure. Iconico.
Il Toro ritrova Duvan Zapata, male la difesa della Lazio
Nella ripresa la musica non cambia, con il Toro che resta compatto in fase difensiva e attacca con più convinzione, vincendo duelli e conquistando una lunga serie di seconde palle. Grande dinamismo e ottima attitudine, come dimostra l’azione manovrata che porta al gol del 2-0 firmato da Duvan Zapata, lesto nel prendere sul tempo i centrali della Lazio sul cross di Obrador. Una rete importante anche per il morale, oltre che per regalare una boccata d’ossigeno alla classifica del Toro.
Rivivi il Live di Torino-Lazio
Top e flop del Torino
TOP
- Simeone voto 7: Fame e voglia di riscatto al servizio del Toro. Lotta su ogni pallone e si iscrive a referto dopo 21 minuti, anticipando Pellegrini e beffando Provedel con astuzia
- Zapata voto 6,5: È tornato anche l’ex attaccante dell’Atalanta. Si rivede lo strapotere fisico del centravanti colombiano, che domina i duelli aerei e riesce a timbrare il cartellino in avvio di ripresa, battendo Provedel con un colpo di testa sporco ma efficace.
- Ismajli voto 7: Non può non finire tra i migliori il centrale difensivo ex Empoli, che disputa una partita senza sbavature, anticipando sempre e comunque i diretti avversari.
FLOP
- Vlasic voto 5,5: Per una volta lascia la scena ai compagni di reparto, non regalando giocate particolarmente significative. Va ugualmente vicino al gol al 90′, trovando ancora la risposta di Provedel.
- Ebosse voto 5,5: In una serata insolitamente tranquilla per la retroguardia granata, appare il più impacciato dei suoi in fase difensiva.
- Ilic voto 5: Entra per mettere minuti nelle gambe, ma si dimostra ancora fuori condizione. Abulico.
Top e flop della Lazio
TOP
- Provedel voto 6,5: Tiene a galla la Lazio in una serata tutt’altro che fortunata. Di fatto, incolpevole sui gol realizzati da Simeone e Zapata. Un paio di parate rilevanti per l’estremo difensore biancoceleste.
- Cataldi voto 6: Mette ordine in mezzo al campo, pur senza strafare. Ultimo a mollare, da vero baluardo dello spogliatoio laziale.
- Dele-Bashiru voto 6: Prova a dare un po’ di imprevedibilità al centrocampo biancoceleste, conferendo gamba e fisicità ad un reparto troppo lento nei primi 45 minuti.
FLOP
- L. Pellegrini voto 5: Troppo grave la dormita in occasione del gol di Giovanni Simeone, che lo beffa alle spalle con grande cattiveria. Sottovaluta la traiettoria del pallone e non legge il movimento dell’attaccante argentino, trovandosi a metà strada tra lui e Provedel.
- Ratkov voto 5: Anonimo. Prestazione non all’altezza, così come quella di gran parte della squadra di Maurizio Sarri, apparsa totalmente demotivata in casa del Torino. Pochissimi i palloni giocabili per il ragazzo arrivato nel mercato invernale.
- Belahyane voto 5: Lento e compassato, si divora una grande occasione su un potenziale assist di Mattia Zaccagni, calciando centralmente e graziando Paleari da buona posizione.