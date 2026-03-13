Pagelle Torino-Parma 4-1: Suzuki disastroso, Simeone e Zapata certezze granata, Pellegrino ok

Ecco i top e flop del match del Grande Torino, valevole per la 29a giornata di Serie A. Primo tempo equilibrato poi i piemontesi prendono il sopravvento

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Torino batte 4-1 il Parma e accorcia in classifica sui ducali, portandosi a un solo punto di distanza. I granata si aggiudicano con merito lo scontro salvezza, passando in vantaggio nei primi minuti con Simeone. Nell’occasione non è impeccabile Suzuki, ma il suo errore viene in qualche modo “imitato” da Paleari poco dopo, permettendo ai gialloblù di trovare l’immediato pareggio con Pellegrino. Nella ripresa, poi, la formazione piemontese alza il livello e trova i gol decisivi prima con Ilkhan , poi con l’autorete di Keita e infine col bolide di Duvan Zapata.

Le scelte di D’Aversa e Cuesta

Un match point salvezza: questo è Torino-Parma che apre la 29a giornata di campionato. I granata sono messi peggio: da quando c’è D’Aversa sono arrivate 1 vittoria e 1 sconfitta. Il neo tecnico dei piemontesi fa 3 cambi rispetto all’ultima uscita inserendo Pedersen, Ilkhan e Adams. I ducali, forti di 4 lunghezze in più rispetto ai rivali, non si discostano dall’abituale 3-5-2. Torna titolare Suzuki tra i pali e chance per Ordonez a metà campo al posto di Nicolussi Caviglia.

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I centravanti funzionano, i portieri meno

Portieri protagonisti in negativo in avvio. Errore di Suzuki in avvio, con Simeone che gli fa passare il pallone sotto le gambe portando avanti il Torino e non irreprensibile neppure Paleari sull’1-1 di testa dell’ottimo Pellegrino. La squadra di D’Aversa prova a costruire con pazienza ma il Parma resta basso e concede pochissimi spazi. In più i gialloblù quando possono provano a colpire, ancora con Pellegrino ma anche con Strefezza. Da segnalare il brutto infortunio di Cremaschi, sostituito in corso d’opera da Britschgi.

Il Toro dilaga e chiude la pratica in avvio di ripresa

Il Toro parte forte anche a inizio ripresa. Tiro-cross di Che Adams e zampata di Ilkhan che mette la palla in rete per il nuovo vantaggio granata. Stavolta, però, i piemontesi non si fermano e trovano anche l’immediato tris: ancora una volta Adams a ispirare, poi tiro di Simeone, palla sulla traversa e rimbalzo su Keita per uno sfortunato autogol. Suzuki nel finale prova a riscattarsi su Kulenovic, evitando che il passivo possa peggiorare. Il Parma non rientra più in gara nonostante i cambi e successo meritato per la squadra di D’Aversa. Nel finale, trova gloria anche Duvan Zapata con la rete del definitivo 4-1.

Top e flop del Torino

Simeone 7 Segna dopo appena tre minuti sfruttando il rimpallo in area. Sempre pericoloso sui palloni alti e sfiora anche la doppietta di testa e propizia il tris.

Segna dopo appena tre minuti sfruttando il rimpallo in area. Sempre pericoloso sui palloni alti e sfiora anche la doppietta di testa e propizia il tris. Adams 7 Entra in scena con prepotenza nella ripresa, determinando di fatto il risultato.

Entra in scena con prepotenza nella ripresa, determinando di fatto il risultato. Ilkhan 7 Passa tanto dai suoi piedi nel gioco del Toro, che tiene comunque tanto palla. Tempista nell’inserimento del 2-1.

Passa tanto dai suoi piedi nel gioco del Toro, che tiene comunque tanto palla. Tempista nell’inserimento del 2-1. Vlasic 7 Leader assoluto. Prova a prendersi la squadra sulle spalle con giocate tra le linee. Ci prova anche dalla distanza con un tiro potente che esce di poco.

Leader assoluto. Prova a prendersi la squadra sulle spalle con giocate tra le linee. Ci prova anche dalla distanza con un tiro potente che esce di poco. Zapata 7 Entra e segna. Un gol peraltro neppure banale.

Entra e segna. Un gol peraltro neppure banale. Paleari 5,5 Non è esente da colpe sul colpo di testa di Pellegrino. Dopo prova a riscattarsi.

Top e flop del Parma