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Pagelle Torino-Roma 0-2: Malen non perdona, Mancini si riscatta, Dybala ispirato, Vlasic fantasma

La Roma fa 4 su 4 in campionato espugnando il campo del Torino con un gol del solito Malen e uno di Pisilli: prova di sostanza dei giallorossi, di nuovo rimandato il Toro

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Carmine Roca

Carmine Roca

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

La Roma fa 4 su 4 in campionato espugnando il campo di un tenero Torino: la decidono Malen, con un gol nel primo tempo e Pisilli nel recupero. I giallorossi attendono la risposta dell’Inter, impegnata stasera contro l’Udinese. Gasperini non recupera Wesley dalla botta subita contro il Fenerbahce in Champions League e perde pure Ndicka, vittima di un attacco febbrile. Nel Torino si rivede Coco al centro della difesa, fuori dai titolari Cacciamani, obiettivo di mercato della Roma quest’estate.

Roma padrona della partita nel primo tempo. Malen litiga col pallone e in 20′, ha tre grosse chance per sbloccare il risultato, ma all’11’ manda fuori un colpo di testa sul cross di Hermoso, un minuto dopo calcia al lato, col sinistro e al 20′ non controlla il filtrante di Dybala, particolarmente ispirato, a tu per tu con Perri. Quando vede la porta, non c’è scampo per il Torino: prima gli annullano il gol al 23′, per fuorigioco (su un altro assist di Dybala), poi sblocca il risultato sfruttando il recupero di Mancini e il passaggio preciso di Dybala: Perri si oppone al suo cucchiaio, l’attaccante segna da terra: 20 gol in 22 partite in Serie A. Il Torino è tutto in un tiro dalla distanza del solito Mandragora: Svilar respinge.

Cacciamani (e Braganca) subito in campo nella ripresa, Gasperini risponde con Rodrigo Mora e Castro subito dopo la grossa occasione avuta da Molina, che prova al volo sull’invito di Malen e sfiora l’eurogol. Simeone, assente ingiustificato fino all’ora di gioco, risponde con un pallonetto sul quale Svilar non si fa trovare impreparato. Per limitare i pericoli, Gasperini rimpolpa il centrocampo: dentro De Roon e Kone. Esce Dybala, Roma più accorta. Nel finale dentro Zapata, ma è la Roma a chiuderla con Pisilli: Mancini lotta sulla destra, il centrocampista raccoglie la sfera e in diagonale fulmina Perri.

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Top e flop Torino

Mandragora 6,5 - Buone geometrie e quella conclusione da fuori che rimane il suo punto di forza: al 33' spaventa Svilar.

Coco 6,5 - Recuperato dall'infortunio, baluardo di una difesa che per mezz'ora sbanda troppo

Vlasic 5 - Svagato, non un'azione degna di nota. Finisce imbrigliato tra le maglie della difesa giallorossa. Evanescente.

Perri 5 - Nei rinvii è un disastro, anche sul gol di Malen la combina grossa, prova a rimediare, ma al secondo tentativo l'olandese non perdona.

Top e flop Roma

Malen 7 - Litiga col pallone nei primi 20', ha tre occasioni per segnare. Poi prende meglio la mira, gli annullano un gol per fuorigioco e al 40' segna da terra. Quasi un assist per il quasi eurogol di Molina.

Mancini 7 - Si riscatta completamente dall'errore col Fenerbahce, entrando in tutti e due i gol della Roma. Quello di Malen è anche merito suo con il break sul portatore di palla granata. Il raddoppio di Pisilli nasce dalla lotta sulla destra.

Pisilli 6,5 - Non sempre preciso nella giocata, prende un giallo per irruenza. Non arriva alla sufficienza, almeno fino al recupero quando chiude la pratica col 2-0.

Dybala 6,5 - Ispirato nel primo tempo, scambia con Soulé e prova più volte a mandare in porta Malen, fino a quando non ci riesce. Ripresa più lenta, esce per una Roma più accorta.

Lulli 6,5 - Ha gamba, personalità, idee. Gasperini gli dà fiducia, lui ringrazia con un'altra prova di sostanza.

Svilar 6,5 - Risponde presente sulla bordata di Mandragora e sul lob di Simeone.

Balerdi 6,5 - Fa vedere buone cose già nel primo tempo, ma è col recupero in corsa su Braganca, alla mezzora della ripresa, che merita un voto alto in pagella.

Castro 5,5 - Entra un po' sottotono, non riesce a rendersi pericoloso.

Serie A: la classifica

La pagella dell'arbitro Maresca di Napoli

Facile la decisione di annullare il gol di Malen, al 23': l'olandese era oltre la linea difensiva del Torino. La prima ammonizione dopo un'ora di gioco è per Hermoso, la seconda a Pisilli: entrambe giuste. Estrae anche un rosso: a Lucas Biglia, collaboratore di Abate, per troppa foga nel protestare in panchina. Gestione dei gialli e della partita abbondantemente sufficiente: voto 6.

Il migliore in campo: Malen

Ventesimo gol in 22 partite in Serie A, l'olandese ha preso parte ad almeno un gol in ognuna delle ultime 5 partite gare esterne (7 reti e un assist). Malen non inizia benissimo, sembra una serata storta per lui, ma è un pensiero sbagliato. Appena aggiusta la mira, un gol annullato e l'altro buono. Quasi sforna un assist per Molina, altra prova sontuosa. Voto 7

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