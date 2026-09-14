La Roma fa 4 su 4 in campionato espugnando il campo del Torino con un gol del solito Malen e uno di Pisilli: prova di sostanza dei giallorossi, di nuovo rimandato il Toro

La Roma fa 4 su 4 in campionato espugnando il campo di un tenero Torino: la decidono Malen, con un gol nel primo tempo e Pisilli nel recupero. I giallorossi attendono la risposta dell’Inter, impegnata stasera contro l’Udinese. Gasperini non recupera Wesley dalla botta subita contro il Fenerbahce in Champions League e perde pure Ndicka, vittima di un attacco febbrile. Nel Torino si rivede Coco al centro della difesa, fuori dai titolari Cacciamani, obiettivo di mercato della Roma quest’estate.

Roma padrona della partita nel primo tempo. Malen litiga col pallone e in 20′, ha tre grosse chance per sbloccare il risultato, ma all’11’ manda fuori un colpo di testa sul cross di Hermoso, un minuto dopo calcia al lato, col sinistro e al 20′ non controlla il filtrante di Dybala, particolarmente ispirato, a tu per tu con Perri. Quando vede la porta, non c’è scampo per il Torino: prima gli annullano il gol al 23′, per fuorigioco (su un altro assist di Dybala), poi sblocca il risultato sfruttando il recupero di Mancini e il passaggio preciso di Dybala: Perri si oppone al suo cucchiaio, l’attaccante segna da terra: 20 gol in 22 partite in Serie A. Il Torino è tutto in un tiro dalla distanza del solito Mandragora: Svilar respinge.

Cacciamani (e Braganca) subito in campo nella ripresa, Gasperini risponde con Rodrigo Mora e Castro subito dopo la grossa occasione avuta da Molina, che prova al volo sull’invito di Malen e sfiora l’eurogol. Simeone, assente ingiustificato fino all’ora di gioco, risponde con un pallonetto sul quale Svilar non si fa trovare impreparato. Per limitare i pericoli, Gasperini rimpolpa il centrocampo: dentro De Roon e Kone. Esce Dybala, Roma più accorta. Nel finale dentro Zapata, ma è la Roma a chiuderla con Pisilli: Mancini lotta sulla destra, il centrocampista raccoglie la sfera e in diagonale fulmina Perri.