Pagelle Udinese-Genoa 1-2, top e flop: De Rossi vince grazie a Malinovskyi e Norton-Cuffy, Piotrowski non basta

Il Genoa di Daniele De Rossi conquista un’altra vittoria importante in chiave salvezza, superando in trasferta l’Udinese di Kosta Runjaic, grazie alle reti di Malinovskyi e Norton-Cuffy, che rendono vano il gol del momentaneo 1-1 di un super Piotrowski. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match andato in scena a Udine in occasione della 14a giornata del campionato di Serie A.
Meglio il Genoa in avvio, con Malinovskyi e Vitinha che provano a farsi vedere dalle parti di Okoye, che poco dopo la mezzora combina la frittata sbagliando il tempo dell’uscita e travolgendo Colombo. Per l’arbitro Maresca è calcio di rigore per gli ospiti, con lo stesso Ruslan Malinovskyi che non sbaglia dagli 11 metri, portando avanti la formazione allenata da Daniele De Rossi.
Nella ripresa, l’Udinese si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, che trova grazie ad un’azione manovrata condotta da Solet, bravo a servire il neo entrato Rui Modesto, lucido nell’effettuare il traversone per Piotrowski, letale a pochi passi da Leali. È 1-1. Squadre stanchissime nell’ultimo terzo di gara, con il Genoa che si avvale di forze fresche e recuperando palla nella metà campo avversaria pesca addirittura il jolly, con Messias che consente a Norton-Cuffy di realizzare il gol del definitivo 1-2. Quarto risultato utile consecutivo in campionato per il Grifone, che mette subito alle spalle il pesante ko in Coppa Italia con l’Atalanta.
TOP
- Piotrowski voto 7: Realizza un gol tanto bello quanto importante, finalizzando l’assist di Rui Modesto. Prestazione sontuosa nel complesso. Non basta, però, all’Udinese per evitare una pesante sconfitta interna.
- Rui Modesto voto 6: È suo l’assist che vale l’1-1 dei friulani, al termine di un’azione ben costruita dalla squadra di Runjaic. Chiamato ad entrare a freddo al posto dell’infortunato Zemura, si fa trovare prontissimo, pur sbagliando tante scelte nel finale di gara.
FLOP
- Davis voto 5: Fatica ad imporsi tra i centrali del Genoa, si vede annullato un gol in avvio e poi risulta troppo falloso nell’arco dei 90 minuti.
- Okoye voto 5: Sbaglia completamente il tempo dell’uscita nel primo tempo, regalando al Genoa il calcio di rigore che vale il gol del momentaneo 0-1.
TOP
- Malinovskyi voto 7: Gestione del possesso, personalità, fase di interdizione e costruzione, freddezza dagli 11 metri. Tutto questo nella partita del centrocampista ucraino, tra i migliori al di là della rete realizzata dal dischetto.
- Norton-Cuffy voto 7: Torna a spingere come nelle serate migliori, rivelandosi un’autentica spina nel fianco per la difesa dell’Udinese. Nel finale, un gol che vale tantissimo in chiave salvezza, ma vale soprattutto tre punti. Tap-in vincente e ciliegina sulla torta.
FLOP
- Colombo voto 5,5: Partita di sacrificio per l’ex Lecce, mai particolarmente preciso negli ultimi 30 metri quest’oggi. Si cerca con Vitinha in più di una circostanza, ma senza troppa convinzione. Ha il merito di guadagnarsi il rigore del temporaneo 1-0.
- Marcandalli voto 5,5: Il più in difficoltà dei tre difensori genoani, troppo compassato e non in una gran serata. Lo aiutano i compagni di reparto, soprattutto contro la fisicità di Davis e Zaniolo.