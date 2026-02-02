Pagelle Udinese-Roma 1-0, top e flop: Ekkelenkamp decisivo, male Soulé e Malen. Si salva Svilar

L'esito del Monday Night della 23esima giornata di Serie A, una volta chiuso il mercato di riparazione: la decide un calcio di punizione deviato dal neo attaccante giallorosso

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La Roma di Gian Piero Gasperini si infrange sulla solidità e sulla fisicità dell’Udinese di Kosta Runjaic, capace di battere la formazione giallorossa grazie alla punizione vincente di Ekkelenkamp, deviata in fondo al sacco da un tocco di Malen in barriera. Nel finale, annullato il gol del possibile pareggio di Bryan Cristante, per posizione di off-side di Tsimikas. Qui di seguito le pagelle del Monday Night della 23esima giornata di Serie A, tra top e flop.

Udinese-Roma 1-0: la decide Ekkelenkamp, a Gasperini non basta Svilar

Primo tempo dominato dallo strapotere fisico dell’Udinese, che travolge la Roma quando riparte e costringe Svilar agli straordinari sin dalle battute iniziali. Atta pericoloso con il suo destro dalla distanza, prima di lasciare spazio ad un salvataggio decisivo di Mancini sul tiro-cross di Davis. Malen, oggi orfano di Paulo Dybala, dimostra di essere ancora lontano da una vera e propria sinergia con Matias Soulé. È 0-0 all’intervallo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In avvio di ripresa, la partita viene sbloccata dalla punizione dai 20 metri di Ekkelenkamp, che viene deviata dal gomito di Malen in barriera e termina la sua corsa alle spalle di uno spiazzato Svilar. Grandi proteste da parte di Gasperini per il fallo concesso dal direttore di gara, per un presunto intervento irregolare di Mancini ai danni di Davis. Gli ospiti faticano ad organizzare una reazione e i padroni di casa possono permettersi di gestire il vantaggio, andando persino vicini al raddoppio con lo stesso Ekkelenkamp, ancora su calcio piazzato. A ridosso del 90′, i giallorossi si sbilanciano e concedono il fianco alle ripartenze, ma si vedono annullare anche il gol del possibile 1-1 firmato da Cristante. Decisiva la posizione irregolare di Tsimikas, autore dell’assist. E all’ultimo secondo, ci vuole anche la mano di Okoye per cancellare il tentativo di Mancini. Parata clamorosa.

Finisce 1-0. Tre punti importantissimi per l’Udinese di Runjaic, che si regala una vittoria di platino contro la Roma di Gasperini, che frena la sua corsa in zona Champions. Ci sarà da riflettere in casa giallorossa, tra scelte e nuovi volti.

Rivivi il Live di Udinese-Roma

Le Pagelle della Roma

Svilar voto 7: Tra i pochi a salvarsi anche nelle serate “no”. Decisivo su Atta nel primo tempo, fortunato nella seconda occasione. Sulla punizione vincente di Ekkelenkamp, viene spiazzato dalla sfortunata deviazione di Malen, che fa cambiare completamente direzione al pallone e lo rende imprendibile. Nel finale, risponde presente su un’altra punizione dello stesso Ekkelenkamp e sul colpo di testa ravvicinato di Kabasele.

voto 7: Tra i pochi a salvarsi anche nelle serate “no”. Decisivo su Atta nel primo tempo, fortunato nella seconda occasione. Sulla punizione vincente di Ekkelenkamp, viene spiazzato dalla sfortunata deviazione di Malen, che fa cambiare completamente direzione al pallone e lo rende imprendibile. Nel finale, risponde presente su un’altra punizione dello stesso Ekkelenkamp e sul colpo di testa ravvicinato di Kabasele. Mancini voto 6,5: Ultimo a mollare. Nonostante lo scontro con Atta nella prima frazione, sforna un paio di chiusure di pregevole fattura. Suo il fallo che porta alla punizione dell’1-0 bianconero, ma la decisione dell’arbitro risulta discutibile nella circostanza. All’ultimo secondo, ci vuole un super Okoye per cancellare la sua girata da attaccante puro. Non dormirà stanotte.

voto 6,5: Ultimo a mollare. Nonostante lo scontro con Atta nella prima frazione, sforna un paio di chiusure di pregevole fattura. Suo il fallo che porta alla punizione dell’1-0 bianconero, ma la decisione dell’arbitro risulta discutibile nella circostanza. All’ultimo secondo, ci vuole un super Okoye per cancellare la sua girata da attaccante puro. Non dormirà stanotte. N’Dicka voto 5,5: Si becca un’ammonizione piuttosto ingenua in avvio, condizionando la sua partita. La struttura fisica e il dinamismo dell’attacco friulano lo mettono in difficoltà.

voto 5,5: Si becca un’ammonizione piuttosto ingenua in avvio, condizionando la sua partita. La struttura fisica e il dinamismo dell’attacco friulano lo mettono in difficoltà. Hermoso voto 5: Impacciato e meno deciso del solito, fa fatica a tenere il passo dei centrocampisti offensivi dell’Udinese, complice una condizione fisica non ottimale; dal 70′ Ghilardi voto 6: Gasperini non gli dà fiducia dal 1′, dopo la prova agrodolce di Atene, e forse commette uno dei primi errori della sua stagione.

voto 5: Impacciato e meno deciso del solito, fa fatica a tenere il passo dei centrocampisti offensivi dell’Udinese, complice una condizione fisica non ottimale; dal 70′ voto 6: Gasperini non gli dà fiducia dal 1′, dopo la prova agrodolce di Atene, e forse commette uno dei primi errori della sua stagione. Celik voto 6: Fa il suo, provando a spezzare il pressing dell’Udinese e creando superiorità numerica nella metà campo bianconera. Non succede spesso, ma è l’unico a tentare la giocata; dal 78′ Tsimikas s.v.

voto 6: Fa il suo, provando a spezzare il pressing dell’Udinese e creando superiorità numerica nella metà campo bianconera. Non succede spesso, ma è l’unico a tentare la giocata; dal 78′ El Aynaoui voto 5: Troppo lento in fase di impostazione, mai realmente pericoloso con i suoi inserimenti. Costretto spesso a rincorrere gli avversari. Rischia di mettere nei guai i suoi compagni con giocate talvolta azzardate; dal 78′ Pisilli s.v.

voto 5: Troppo lento in fase di impostazione, mai realmente pericoloso con i suoi inserimenti. Costretto spesso a rincorrere gli avversari. Rischia di mettere nei guai i suoi compagni con giocate talvolta azzardate; dal 78′ Cristante voto 6: Baluardo della mediana giallorossa, prova a suonare la carica in un momento particolarmente delicato. Non basta. Al 90′, si vede annullare il gol del possibile 1-1 per l’off-side di Tsimikas. Oltre al danno, la beffa.

voto 6: Baluardo della mediana giallorossa, prova a suonare la carica in un momento particolarmente delicato. Non basta. Al 90′, si vede annullare il gol del possibile 1-1 per l’off-side di Tsimikas. Oltre al danno, la beffa. Wesley voto 5,5: Prova a salire in cattedra nella seconda frazione di gioco, ma i suoi cross non vengono raccolti dagli attaccanti giallorossi. Disordinato in fase di non possesso.

voto 5,5: Prova a salire in cattedra nella seconda frazione di gioco, ma i suoi cross non vengono raccolti dagli attaccanti giallorossi. Disordinato in fase di non possesso. Soulé voto 5: La sua tecnica non fa la differenza nella serata di Udine, tra errori e letture sbagliate. Non c’è sintonia con Malen, per il momento. Prestazione negativa; dal 78′ R. Vaz s.v.

voto 5: La sua tecnica non fa la differenza nella serata di Udine, tra errori e letture sbagliate. Non c’è sintonia con Malen, per il momento. Prestazione negativa; dal 78′ Pellegrini voto 5,5: Non sfigura là davanti, nonostante una partita complicata per gli avanti capitolini. Non è quello di Atene, ma limita i danni con spirito di sacrificio e senso di appartenenza; dal 67′ Venturino voto 6,5: Positivo il suo ingresso, per voglia ed intuizioni. Gli manca solo la stoccata vincente.

voto 5,5: Non sfigura là davanti, nonostante una partita complicata per gli avanti capitolini. Non è quello di Atene, ma limita i danni con spirito di sacrificio e senso di appartenenza; dal 67′ voto 6,5: Positivo il suo ingresso, per voglia ed intuizioni. Gli manca solo la stoccata vincente. Malen voto 5: Non la sua giornata. Viene arginato dai difensori dell’Udinese e sbaglia tutto quello può sbagliare negli ultimi 20 metri. Nella ripresa, va vicino al gol con l’aiuto di una deviazione, ma nulla più.

voto 5: Non la sua giornata. Viene arginato dai difensori dell’Udinese e sbaglia tutto quello può sbagliare negli ultimi 20 metri. Nella ripresa, va vicino al gol con l’aiuto di una deviazione, ma nulla più. All. Gasperini voto 5: Archiviata la trasferta di Atene, si affida all’esperienza in difesa ma non con particolare fortuna. L’assenza di Dybala si sente, Malen e Soulé non girano. Fatica a cambiare la gara in corso d’opera, cambi tardivi. Nervoso per il fallo che porta alla punizione vincente di Ekkelenkamp.

Top e Flop dell’Udinese

TOP

Ekkelenkamp voto 6,5: La punizione vincente è la ciliegina sulla torta di una prestazione di spessore, fatta di “strappi” in avanti e ordine in mezzo al campo.

voto 6,5: La punizione vincente è la ciliegina sulla torta di una prestazione di spessore, fatta di “strappi” in avanti e ordine in mezzo al campo. Atta voto 6,5: Primo tempo super del centrocampista bianconero, che impegna subito Svilar e trascina la squadra di Runjaic. Si percepisce il suo strapotere fisico nella metà campo avversaria.

FLOP