Pagelle Udinese-Verona 1-1: Serdar risponde a Kristensen, che talento Giovane, Solet ed Ehizibue deludono

Top e flop della partita Udinese-Verona, valevole per la 1a giornata di serie A 2025/2026: il talentino brasiliano di Zanetti tra i migliori in campo. Ok Lovric, Niasse beffato

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Finisce 1-1 tra Udinese e Verona. Dopo un primo tempo soporifero, la partita decolla nella ripresa: Kristensen apre le danze, Serdar pareggia i conti. Tre i legni centrati, ma la copertina è tutta del talentino brasiliano Giovane, che già si candida a essere una delle possibili rivelazioni del campionato. Male Ehizibue, delude Solet.

Udinese-Verona, primo tempo bloccato

Per l’esordio in campionato Runjaic si affida al tandem d’attacco composta da Iker Bravo e Davis, mentre Zanetti risponde col giovane brasiliano Giovane in coppia con Sarr. Il primo sussulto al 22′, quando Frese scivola nella sua area di rigore, spianando la strada a Zemura che calcia alto da posizione invitante.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere tutte le emozioni di Udinese-Verona

È l’Udinese a fare la partita, ma le occasioni latitano e lo spettacolo non è certo dei migliori. Pochi istanti prima dell’intervallo ci prova Davis, però l’attaccante chiamato a non far rimpiangere Lucca non inquadra la porta.

Serdar risponde a Kristensen

A inizio ripresa sale in cattedra il ‘Giovane’ brasiliano del Verona: prima impegna Sava, poi colpisce la traversa. Ma al 53′ a passare sono i padroni di casa sugli sviluppi di un corner: Lovric apre il compasso e Kristensen svetta più in alto di tutti trafiggendo Montipò. I friulani accelerano e vanno vicinissimi al raddoppio, ma questa volta la traversa ferma Zarraga.

Al 73′ gli scaligeri trovano il pareggio, ancora da calcio d’angolo: spizzata dell’ottimo Giovane e capitan Serdar anticipa un distratto Ehizibue, insaccando alle spalle di Sava. Nel finale terzo legno dell’incontro: a centrarlo è Kamara.

Top e flop dell’Udinese

Kristensen 7: Trova un gol pesantissimo nel momento migliore del Verona.

Trova un gol pesantissimo nel momento migliore del Verona. Lovric 6,5: Disegna una traiettoria perfetta che si rivela uno zuccherino per Kristensen.

Disegna una traiettoria perfetta che si rivela uno zuccherino per Kristensen. Bravo 6,5: Nomen omen, lo spagnolo crea pericoli tra le linee.

Nomen omen, lo spagnolo crea pericoli tra le linee. Davis 6: Fa a sportellate, però non graffia.

Fa a sportellate, però non graffia. Bertola 5,5: Vince il ballottaggio con Palma, ma nella prima parte del match commette diversi errori in fase di appoggio.

Vince il ballottaggio con Palma, ma nella prima parte del match commette diversi errori in fase di appoggio. Solet 5,5: È la stella dell’Udinese, ma non brilla. Impreciso, lento nel dare il via all’azione e anche lento nella marcatura.+

È la stella dell’Udinese, ma non brilla. Impreciso, lento nel dare il via all’azione e anche lento nella marcatura.+ Ehizibue 5: S’addormenta in marcatura su Serdar: disattenzione fatale.

Top e flop del Verona