Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Pagelle Udinese-Verona 1-1: Serdar risponde a Kristensen, che talento Giovane, Solet ed Ehizibue deludono

Top e flop della partita Udinese-Verona, valevole per la 1a giornata di serie A 2025/2026: il talentino brasiliano di Zanetti tra i migliori in campo. Ok Lovric, Niasse beffato

Pubblicato:

Domenico Esposito

Domenico Esposito

Giornalista

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Finisce 1-1 tra Udinese e Verona. Dopo un primo tempo soporifero, la partita decolla nella ripresa: Kristensen apre le danze, Serdar pareggia i conti. Tre i legni centrati, ma la copertina è tutta del talentino brasiliano Giovane, che già si candida a essere una delle possibili rivelazioni del campionato. Male Ehizibue, delude Solet.

Udinese-Verona, primo tempo bloccato

Per l’esordio in campionato Runjaic si affida al tandem d’attacco composta da Iker Bravo e Davis, mentre Zanetti risponde col giovane brasiliano Giovane in coppia con Sarr. Il primo sussulto al 22′, quando Frese scivola nella sua area di rigore, spianando la strada a Zemura che calcia alto da posizione invitante.

Clicca qui per rivivere tutte le emozioni di Udinese-Verona

È l’Udinese a fare la partita, ma le occasioni latitano e lo spettacolo non è certo dei migliori. Pochi istanti prima dell’intervallo ci prova Davis, però l’attaccante chiamato a non far rimpiangere Lucca non inquadra la porta.

Serdar risponde a Kristensen

A inizio ripresa sale in cattedra il ‘Giovane’ brasiliano del Verona: prima impegna Sava, poi colpisce la traversa. Ma al 53′ a passare sono i padroni di casa sugli sviluppi di un corner: Lovric apre il compasso e Kristensen svetta più in alto di tutti trafiggendo Montipò. I friulani accelerano e vanno vicinissimi al raddoppio, ma questa volta la traversa ferma Zarraga.

Al 73′ gli scaligeri trovano il pareggio, ancora da calcio d’angolo: spizzata dell’ottimo Giovane e capitan Serdar anticipa un distratto Ehizibue, insaccando alle spalle di Sava. Nel finale terzo legno dell’incontro: a centrarlo è Kamara.

Top e flop dell’Udinese

  • Kristensen 7: Trova un gol pesantissimo nel momento migliore del Verona.
  • Lovric 6,5: Disegna una traiettoria perfetta che si rivela uno zuccherino per Kristensen.
  • Bravo 6,5: Nomen omen, lo spagnolo crea pericoli tra le linee.
  • Davis 6: Fa a sportellate, però non graffia.
  • Bertola 5,5: Vince il ballottaggio con Palma, ma nella prima parte del match commette diversi errori in fase di appoggio.
  • Solet 5,5: È la stella dell’Udinese, ma non brilla. Impreciso, lento nel dare il via all’azione e anche lento nella marcatura.+
  • Ehizibue 5: S’addormenta in marcatura su Serdar: disattenzione fatale.

Top e flop del Verona

  • Serdar 7: Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. E i gialloblù pareggiano.
  • Giovane 7: Sua la prima vera conclusione del Verona a inizio ripresa: salta secco Solet e impegna Sava con un tiro potente. Subito dopo altro spunto degno di nota, ma la traversa gli nega il primo gol italiano. Poi la spizzata decisiva per l’1-1 di Serdar. L’impressione è che il brasiliano farà parlare di sé.
  • Sarr 6: Tra i più attivi degli scaligeri. Si muove tanto, si fa vedere, anche se poi non si rende mai veramente pericolo.
  • Frese 5,5: Uno scivolone in area nel primo tempo rischia di costare caro alla sua squadra. Per sua fortuna Zemura spara alle stelle da ottima posizione.
  • Bernede 5,5: Pochi acuti e tanta confusione nella zona nevralgica del campo.
  • Niasse 5: Sovrastato da Kristensen, che non perdona.

Pagelle Udinese-Verona 1-1: Serdar risponde a Kristensen, che talento Giovane, Solet ed Ehizibue deludono Serie A 2025-2026: tutti gli allenatori delle venti squadre del prossimo campionato

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Inter - Torino

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio