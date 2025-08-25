Pagelle Udinese-Verona 1-1: Serdar risponde a Kristensen, che talento Giovane, Solet ed Ehizibue deludono

Finisce 1-1 tra Udinese e Verona. Dopo un primo tempo soporifero, la partita decolla nella ripresa: Kristensen apre le danze, Serdar pareggia i conti. Tre i legni centrati, ma la copertina è tutta del talentino brasiliano Giovane, che già si candida a essere una delle possibili rivelazioni del campionato. Male Ehizibue, delude Solet.
- Udinese-Verona, primo tempo bloccato
- Serdar risponde a Kristensen
- Top e flop dell'Udinese
- Top e flop del Verona
Udinese-Verona, primo tempo bloccato
Per l’esordio in campionato Runjaic si affida al tandem d’attacco composta da Iker Bravo e Davis, mentre Zanetti risponde col giovane brasiliano Giovane in coppia con Sarr. Il primo sussulto al 22′, quando Frese scivola nella sua area di rigore, spianando la strada a Zemura che calcia alto da posizione invitante.
Clicca qui per rivivere tutte le emozioni di Udinese-Verona
È l’Udinese a fare la partita, ma le occasioni latitano e lo spettacolo non è certo dei migliori. Pochi istanti prima dell’intervallo ci prova Davis, però l’attaccante chiamato a non far rimpiangere Lucca non inquadra la porta.
Serdar risponde a Kristensen
A inizio ripresa sale in cattedra il ‘Giovane’ brasiliano del Verona: prima impegna Sava, poi colpisce la traversa. Ma al 53′ a passare sono i padroni di casa sugli sviluppi di un corner: Lovric apre il compasso e Kristensen svetta più in alto di tutti trafiggendo Montipò. I friulani accelerano e vanno vicinissimi al raddoppio, ma questa volta la traversa ferma Zarraga.
Al 73′ gli scaligeri trovano il pareggio, ancora da calcio d’angolo: spizzata dell’ottimo Giovane e capitan Serdar anticipa un distratto Ehizibue, insaccando alle spalle di Sava. Nel finale terzo legno dell’incontro: a centrarlo è Kamara.
Top e flop dell’Udinese
- Kristensen 7: Trova un gol pesantissimo nel momento migliore del Verona.
- Lovric 6,5: Disegna una traiettoria perfetta che si rivela uno zuccherino per Kristensen.
- Bravo 6,5: Nomen omen, lo spagnolo crea pericoli tra le linee.
- Davis 6: Fa a sportellate, però non graffia.
- Bertola 5,5: Vince il ballottaggio con Palma, ma nella prima parte del match commette diversi errori in fase di appoggio.
- Solet 5,5: È la stella dell’Udinese, ma non brilla. Impreciso, lento nel dare il via all’azione e anche lento nella marcatura.+
- Ehizibue 5: S’addormenta in marcatura su Serdar: disattenzione fatale.
Top e flop del Verona
- Serdar 7: Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. E i gialloblù pareggiano.
- Giovane 7: Sua la prima vera conclusione del Verona a inizio ripresa: salta secco Solet e impegna Sava con un tiro potente. Subito dopo altro spunto degno di nota, ma la traversa gli nega il primo gol italiano. Poi la spizzata decisiva per l’1-1 di Serdar. L’impressione è che il brasiliano farà parlare di sé.
- Sarr 6: Tra i più attivi degli scaligeri. Si muove tanto, si fa vedere, anche se poi non si rende mai veramente pericolo.
- Frese 5,5: Uno scivolone in area nel primo tempo rischia di costare caro alla sua squadra. Per sua fortuna Zemura spara alle stelle da ottima posizione.
- Bernede 5,5: Pochi acuti e tanta confusione nella zona nevralgica del campo.
- Niasse 5: Sovrastato da Kristensen, che non perdona.