Pagelle Union Saint Gilloise-Inter 0-4: Lautaro Martinez trascinatore, Pio Esposito croce e delizia, bene Dumfries

Le pagelle della partita tra Union Saint-Gilloise e Inter, valida per la terza giornata della League Phase. Nerazzurri a punteggio pieno, Lautaro capitano vero

L’Inter chiude le prime tre giornate della Champions League a punteggio pieno: 4-0 contro l’Union Saint-Gilloise e nove punti in classifica per i nerazzurri. Due gol per tempo per la squadra di Chivu che ottiene la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Nel finale del primo tempo, Dumfries e Lautaro Martinez mettono in discesa la partita. A chiudere i giochi ci pensano Calhanoglu su rigore e Pio Esposito, al primo gol in Champions League.

Inter, Dumfries e Lautaro fanno dimenticare lo spavento iniziale

La partita inizia subito fortissimo con l’Union Saint-Gilloise che prova a colpire l’Inter a sorpresa. Nei primi 5 minuti i belgi creano almeno tre palle gol nitide. Prima Sommer salva sul tiro ravvicinato di David, poi, sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo, Lautaro respinge sulla linea il tiro dall’area piccola di Burgess. L’assedio dell’Usg si ferma dopo il tiro al volo di Van de Perre che sfila di pochissimo al lato del palo sinistro. L’Inter si sistema e cresce, con la prima grande occasione creato da Lautaro che attacca la profondità e mette un ottimo pallone in mezzo per Pio Esposito che tutto solo da due passi non colpisce bene il pallone e la mette fuori. L’argentino a fine primo tempo si vede negare il gol del vantaggio con un miracolo da parte di . Ma la rete che sblocca la sfida arriva sul calcio d’angolo successivo: Bisseck la spizza di testa e nell’area piccola il primo ad arrivare è Dumfries che la mette dentro. Nel recupero della prima frazione c’è spazio anche per il raddoppio di lautaro, che stava flirtando da qualche minuto con il gol. Dumfries sfrutta gli spazi, rientra, serve Pio Esposito che serve l’assist per il capitano. Tiro a giro e pallone in rete per lo 0-2.

Pio Esposito segna il suo primo gol in Champions

All’inizio della ripresa, l’Inter chiude subito i giochi. Mac Allister mura con il braccio un colpo di testa di Lautaro Martinez e, dopo l’on field review, l’arbitro assegna il calcio di rigore per i nerazzurri. Il capitano lo lascia calciare a Calhanoglu che spiazza il portiere avversario e chiude la partita. I nerazzurri comunque non si fermano dopo il terzo gol e vanno alla ricerca del quarto, che viene sfiorato dal tiro di Pio Esposito a porta libera che però la mette fuori malamente. Si fa perdonare ancora una volta segnando il suo primo gol in Champions League e calando il poker: stavolta a porta vuota sul bell’assist di Bonny non sbaglia.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6,5: Regge la barca dell’Inter nell’inizio lampo degli avversari, bella la parata su David. Poi amministra in tranquillità.

Bisseck 5,5: Qualche errore difensivo di troppo, ma fa la sponda decisiva per la rete che sblocca la sfida.

De Vrij 5: Troppo docile nei primi minuti sull’occasione di David, attaccante che soffrirà per tutta la partita (dal 1′ st Akanji 6: pochissimi i pericoli da arginare, amministra bene).

Bastoni 6: Solita predisposizione per l’attacco degli spazi. Lo fa bene e serve anche qualche traversone interessante (dall’8′ st Dimarco 6: entra bene nelle dinamiche e fa il suo).

Dumfries6,5: Non sembrava la sua miglior partita. Poca intraprendenza e spinta sulla fascia. Ma nel finale del primo tempo arriva prima di tutti sul pallone e porta avanti i suoi. Buone le diagonali difensive (dal 31′ st Luis Enrique s.v.).

Frattesi 6: Nel primo tempo si vede molto poco, nella ripresa si aprono gli spazi e le sue incursioni diventano molto pericolose. Va vicino al gol nell’ultimo quarto d’ora, ma Scherpen respinge ancora con un ottimo intervento.

Calhanoglu 6,5: Vicino al gol con un bel tiro dalla distanza nel primo tempo. L’appuntamento col gol è solo rimandato perché nella ripresa Lautaro gli cede il rigore e spiazza il portiere avversario (dall’8′ st Sucic 6,5: grande palla per Frattesi nel finale).

Zielinski 5: Impalpabile. Non si vede quasi mai, nonostante la partita fosse sulle sue caratteristiche con il gioco verticale.

Carlos Augusto 6: Troppo bloccato. Si spinge poco in avanti e non si fa vedere quasi mai. Meglio in difesa dove è più attento e regge bene sulla sua fascia.

Lautaro Martinez 8: Salva un gol sulla linea dopo pochissimi minuti. A fine primo tempo ha due occasioni per il gol: prima un miracolo del portiere, poi una finta di troppo gli negano il gol. Nel recupero del primo tempo la bella rete del pareggio con il tiro a giro. Capisce le difficoltà della difesa dei belgi e attacca bene la profondità (dall’8′ st Bonny 6,5: entra bene e serve l’assist per il gol di Pio Esposito).

Pio Esposito 7: Succede di tutto per lui nella partita. Prima si divora il gol del vantaggio nel primo quarto d’ora e lo rifà al 68′ quando a porta vuota la colpisce malissimo e la mette fuori. Due errori importanti, ma rimane la buona partita, l’assist per il raddoppio di Lautaro e soprattutto il suo primo gol in Champions League. I cori per lui dei tifosi dell’Inter sono meritati.

Top e flop dell’Union Saint-Gilloise

Mac Allister 4,5: Rigore ingenuo concesso dal fratello d’arte che va a murare con un braccio il colpo di testa di Lautaro.

Burgess 5,5: Va vicinissimo al gol del vantaggio nell’assedio dei primi minuti, ma poi diventa il simbolo della precaria stabilità della difesa dell’Union Saint-Gilloise.

Leysen 5: Dumfries fa quello che vuole sulla sua fascia e lascia spesso Pio Esposito libero in area. Quando arriva il momento della marcatura più importante viene meno.

David 6,5: Sfiora il gol dopo pochi minuti prendendo posizione su De Vrij. Nonostante l’assenza di doti tecniche spiccate, è il più pericoloso dei suoi. Lotta su ogni pallone e usa bene il fisico.

Ait El Hadji 6: L’unico che riesce a dare un po’ di fantasia in avanti per provare a mettere in difficoltà la difesa nerazzurra. Qualche difficoltà però nell’ultimo passaggio.

Zorgane 6: Si merita la sufficienza con una buona partita, nonostante le tante difficoltà. Uno dei pochi che prova a far palleggiare la squadra con qualità.