Pagelle Verona-Lazio 0-1: Nelsson sfortunato, decisivo Lazzari. Gila è una diga, Bella-Kotchap un treno

I biancocelesti tornano alla vittoria dopo quattro giornate: Noslin non punge, decide l'esterno subentrato nella ripresa con una conclusione deviata del difensore dell'Hellas.

La Lazio torna alla vittoria dopo quattro giornate: espugnato il Bentegodi e battuto il Verona grazie a un autogol di Nelsson al 79′. Non basta una prestazione volitiva dei padroni di casa per evitare la sconfitta, la terza nelle ultime quattro partite.

In classifica la Lazio resta in scia alla zona Europa, a -6 dal Como sesto, mentre il Verona scivola a -2 dal quartultimo posto occupato dal Genoa.

Verona-Lazio, la chiave della partita

La capacità della Lazio di soffrire e colpire nel momento cruciale della partita: pochi minuti dopo la sostituzione forzata delle migliore in campo, Bella-Kotchap. Dopo una partita condotta all’attacco dal Verona i biancocelesti hanno piazzato la zampata decisiva con il piglio della squadra che sa quando andare a colpire.

Rivivi le emozioni di Verona-Lazio

Verona, top e flop

  • Bella-Kotchap 7.5: Un treno inarrestabile. Spinge e rincula. Attacca e difende. Spadroneggia sulla sua corsia di riferimento. Lo ferma solo un infortunio.
  • Valentini 6.5: Granitico. Dalle sue parti non si passa. Ormai una salda certezza in difesa per Zanetti.
  • Giovane 6: Il più attivo nell’attacco dell’Hellas. Manda al tiro Bradaric, tenta la conclusione, tiene in apprensione la difesa della Lazio. Unico neo un contropiede due contro uno sciupato in tandem con Orban.
  • Montipò 6: Coinvolto di continuo nella costruzione dal basso. Solo un brivido per un’incomprensione per Bella-Kotchap. Sicuro in presa alta. Beffato dal tentativo di salvataggio di Nelsson su tiro di Lazzari.
  • Nelsson 5.5: Gioca un’ottima partita, ma è sfortunato sul tentativo di chiusura sul tiro di Lazzari che si tramuta in una palombella micidiale per Montipò.
  • Orban 5.5: Stavolta non timbra il cartellino. Si accende a sprazzi, ben imbrigliato dalla difesa della Lazio.
  • Bernede 5: Giornata no. Non riesce a esprimere il suo talento. Si fa segnalare solo per un tiro alle stelle.

Lazio, top e flop

  • Gila 7: Un muro per tutti gli attaccanti del Verona.
  • Lazzari 7: Entra e decide con una sovrapposizione perfetta, premiata da Cancellieri e resa oro in maniera involontaria da Nelsson.
  • Marusic 7: Festeggia il rinnovo con una prestazione solidissima. Sventa un contropiede due contro uno del Verona. Pericoloso su calcio di punizione.
  • Cancellieri 6.5: La difesa del Verona lo contiene senza sostanziali affanni. Si danna l’anima ma non incide fino a quando non trova il corridoio che manda in porta Lazzari.
  • Taylor 6.5: Gettato nella mischia da Sarri immediatamente fa la sua parte. Raccogliere l’eredità di Guendouzi non è semplice, ma si cala subito nella parte.
  • Vecino 5.5: Si vede poco. Sbaglia tanto. Non determina come è nelle sue corde.
  • Noslin 5: Annullato dalla difesa del Verona. Fallisce un tap-in in avvio di gara. Non punge. Sarri lo cambia al 55′.

Verona-Lazio, la pagella dell’arbitro

Verona-Lazio è stata diretta da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, assistito da Vito Mastrodonato (Molfetta) e Andrea Bianchini (Perugia). Quarto Ufficiale: Alberto Ruben Arena ( Torre del Greco). Al VAR Francesco Meraviglia (Pistoia) coadiuvato da Michael Fabbri (Ravenna). Gestione equilibrata dei cartellino. Non c’è bisogno di andare al monitor anche grazie a un fuorigioco che gli evita di sbrogliare una matassa per un contatto Valentini-Provedel nel finale. Ne guadagna lo spettacolo. Voto 6.5.

