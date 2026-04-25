Pagelle di Verona-Lecce 0-0: i veneti rinviano la retrocessione. Per i salentini punto utile ma l'attacco piange

Ecco i top e flop del match del Bentegodi, valevole per la 34a giornata di Serie A. Poche emozioni e gara soporifera tra due squadre in difficoltà.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Verona e Lecce danno vita ad un anticipo serale soporifero e senza reti. I gialloblù giocano un discreto primo tempo e dimostrano di essere ancora sul pezzo ma la retrocessione è soltanto rinviata. Per quanto riguarda i salentini, il punto è utile per staccare la Cremonese e lasciarla sola al terz’ultimo posto. Ma la squadra Di Francesco non calcia quasi mai in porta né riesce a produrre occasioni da rete importanti. Insomma, da un lato e dall’altro pochi segnali confortanti. Nel finale gol dell’Hellas ma interviene il Var e annulla: c’è fallo su Falcone.

Le scelte di Sammarco e Di Francesco

Verona-Lecce è una sorta di spareggio salvezza. Se l’epilogo sembra ormai già scritto per gli scaligeri, i salentini continuano invece a sperare rinvigoriti anche dalla sconfitta della Cremonese a Napoli. Orban è momentaneamente fuori rosa: il peso dell’attacco dei veneti è sulle spalle di Bowie con Suslov a supporto. Per quanto riguarda i giallorossi, invece, Stulic viene preferito a Cheddira. L’assenza pesante è però in difesa con Jean chiamato all’arduo compito di sostituire l’uomo mercato Tiago Gabriel.

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Verona più attivo, Falcone decisivo

Il Lecce deve combattere anche con la storia: in 10 incontri non ha mai vinto al Bentegodi (5 pareggi e 5 sconfitte). Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con poche occasioni e ritmi piuttosto bassi. I gialloblù partono meglio e costruiscono l’unica vera chance con Akpa Akpro, fermato da un intervento decisivo di Falcone. La squadra di Di Francesco fatica a creare gioco e si affida soprattutto alle iniziative individuali sugli esterni. La partita resta spezzettata, con molti errori tecnici da entrambe le parti. Nel finale cala ulteriormente l’intensità, senza sussulti rilevanti.

Il Lecce ci prova ma è spuntato

A scuotere il secondo tempo è l’infortunio di Bella-Kotchap e la consueta girandola di cambi per tentare di ravvivare un match spento. Il Lecce è sterile dal punto di vista offensivo: gli attaccanti giallorossi sono impalpabili e si spengono con l’avvicinarsi all’area avversaria. La forza della disperazione e l’importanza di un’eventuale vittoria rendono il finale un po’ più pepato. Se nel primo tempo il Verona aveva fatto qualcosa in più, nella ripresa sono i pugliesi a provarci. Di Francesco chiude con la coppia Camarda-Cheddira. Al 95′ gol di Edmundsson e 1-0 Hellas: interviene il Var per annullare a causa di un fallo su Falcone.

Top e flop del Verona

Montipò 6,5 Attento nelle poche situazioni in cui è chiamato in causa.

Attento nelle poche situazioni in cui è chiamato in causa. Belghali 6 La sua posizione mette in difficoltà il Lecce, specialmente nel primo tempo. Manca però nella fase conclusiva.

La sua posizione mette in difficoltà il Lecce, specialmente nel primo tempo. Manca però nella fase conclusiva. Suslov 6 Prova a dare vivacità tra le linee, anche se poco concreto.Attento nelle poche situazioni chiamate in causa.

Prova a dare vivacità tra le linee, anche se poco concreto.Attento nelle poche situazioni chiamate in causa. Gagliardini 5,5 Diversi errori in costruzione, perde un pallone pericoloso.

Diversi errori in costruzione, perde un pallone pericoloso. Bowie 5,5 Si muove tanto ma senza mai rendersi pericoloso.

Top e flop del Lecce