'Pagliaccio simulatore': adesso Neymar si infuria

La stella del Brasile Neymar, sempre più sotto accusa dopo la sceneggiata durante il quarto di finale contro il Messico, ha risposto alle critiche degli addetti ai lavori e agli insulti sul web di tanti tifosi per il suo comportamento in campo: "Pagliaccio" e "Simulatore" sono stati gli epiteti più civili nei suoi confronti.

Anche due leggende del calcio come Schmeichel e Shearer sono state durissime nei confronti del numero 10 della Seleçao: "Penso che la FIFA dovrebbe prestare attenzione al suo comportamento, che è vergognoso. Sono tutti infastiditi, a vederlo per terra sembrava stesse per morire. Anche Cristiano Ronaldo era così, ma si è rapidamente disabituato al Manchester United. Avete mai visto Messi o Harry Kane fare così? No", sono le parole del portiere danese. "Neymar, ora basta. Siamo stufi", ha invece twittato l'ex bomber inglese.

Ma la stella verdeoro tira dritto: "Cosa penso delle critiche e delle accuse che mi rivolgono? Credo ci sia gente che prova a intimorirmi, condizionarmi. Ma io sono qui per giocare il mio calcio e aiutare il Brasile ad andare avanti e a vincere il Mondiale. Le altre cose non mi interessano. Penso solo a giocare il mio calcio".

"Sono critiche contro di me, nient’altro – continua O'Ney -, ma io non ho risposto alla stampa dopo le ultime due partite, perché altrimenti si creano troppe polemiche, io devo solo giocare e cercare di fare vincere la mia squadra. Sono contento di come ho giocato e del miglioramento del Brasile, ogni volta facciamo un passo in avanti. Ho fatto tanta fatica per recuperare e per essere qui, dobbiamo fare felice il nostro paese. I messicani hanno parlato troppo ed è per questo che vanno a casa".

"Se Neymar non sopporta di essere sfiorato, che si dedichi a un altro sport", aveva dichiarato Layun dopo il match perso con il Brasile. Passa la maggior parte del tempo sdraiato a terra, diventa complicato giocare se gli arbitri gli permettono tutto".

Il tecnico del Messico Osorio era stato ancora più duro. "È una vergogna che si comporti così e che gli arbitri consentano simili sceneggiate e perdite di tempo. Ieri si sono persi oltre 4' per la sua pantomima, dovrebbero darci un taglio".

SPORTAL.IT | 04-07-2018 08:15