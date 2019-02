Pagliuca tradisce l'Inter

Gialuca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, ha analizzato il momento della squadra di Spalletti: "Il 2019 è partito male per l'Inter. E' cominciato tutto col pareggio contro il Sassuolo. La partita di ieri è l'esempio di un momento no. Nell'arco di un anno capitano, deve essere molto bravo l'allenatore con i giocatori a uscirne. Non esiste una squadra che vada a mille all'ora sempre".

Proprio il futuro del tecnico ex Roma è stato messo in discussione: "Il futuro del tecnico non è roseo. Penso che l'anno riuscirà a finirlo. Me lo auguro. Per l'anno prossimo ha ancora un contratto ma l'ombra di Conte c'è. Ha fatto molto bene alla Juventus e al Chelsea, penso che sia l'allenatore giusto. Non dico che spero vada ad allenare l'Inter, mi auguro che Spalletti rimanga il più a lungo possibile. Ma Conte potrebbe certamente fare al caso dell'Inter" ha detto Pagliuca a 'Radio Rai'.

In chiusura l'ex portiere ha confessato: "Tra Donnarumma e Handanovic sceglierei Donnarumma perché è giovane, ma Handanovic è fortissimo. Anche ieri ha fatto molto bene, anche se sul gol non mi è piaciuto tanto".

SPORTAL.IT | 04-02-2019 17:25