Benoit Paire non potrà prendere parte agli imminenti US Open perché ha contratto il Coronavirus.

Il tennista francese è il primo atleta trovato positivo ai test nella bolla di New York: anche gli altri giocatori transalpini in contatto con lui, Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Grégoire Barrere e Édouard Roger Vasselin, restano per ora in isolamento nelle loro stanze in attesa di ulteriori comunicazioni in merito.

OMNISPORT | 31-08-2020 12:18