Alessandro Pajola a Belgado s'è già preso un posto nella storia: con una tripla ha deciso l'attesissimo derby di Eurolega tra Partizan e Stella Rossa. Trump torna ad attaccare LeBron (e lui rimonta i Cavs da -29)

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Certe emozioni meritano soltanto di essere vissute appieno. Ma quella che ha letteralmente travolto Alessandro Pajola nella serata del primo derby di Eurolega vissuto da giocatore del Partizan Belgrado non ha eguali. Perché ha fatto esplodere letteralmente i 25mila assiepati in ogni ordine di posto alla Stark Arena, con la Stella Rossa freddata a 17 secondi dalla sirena dell’overtime dalla tripla mandata a bersaglio dall’ex play della Virtus. Che in un istante è diventato molto più di un semplice beniamino del pubblico di fede grobari, firmando in calce la vittoria della formazione bianconera nel 317esimo derby della storia di Belgrado.

Pajola nella storia grobari: una giocata da sogno

Debita è la premessa: Partizan-Stella Rossa non è una semplice partita di basket, è la madre di tutte le partite che possano esistere sul suolo serbo, e non solo. Un confronto che dura da sempre, spesso motivo di grandi tensioni sociali, vissuto alla stregua di un evento nell’evento ogni volta che va in scena. Per questo la palla che Pajola ha spedito nella retina nel finale di partita pesava non i canonici 6 etti, ma probabilmente tonnellate: lo scarico di Lakic è stato quasi improvviso, così come immediato il rilascio della palla, scagliata da almeno 8 metri di distanza dal tabellone.

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Una volta entrato il tiro, la Stark Arena è venuta giù: Pajola è corso in panchina per provare a realizzare ciò che aveva appena fatto, con coach Penarroya che non ha perso tempo per complimentarsi con lui. Ma quella corsa aveva anche un significato particolare: un minuto prima, lo stesso Pajola s’era presentato dalla lunetta per due tiri liberi, ed entrambi non erano andati a bersaglio.

Sentiva evidentemente un peso sulle spalle che la tripla con la quale ha mandato al bar tutta la difesa schierata della Stella Rossa ha contribuito a rimuovere. Il punteggio è rimasto poi sull’85-82, con la difesa del Partizan che ha completato l’opera, prima del tributo dell’intero palazzetto nei confronti del play marchigiano. Che un posto nella storia del club grobari l’ha trovato per l’eternità.

Trump torna ad attaccare LeBron

Dall’altra parte del mondo, nella notte è arrivato l’ennesimo record di LeBron James: la rimonta che i Philadelphia Sixers hanno operato contro i Cleveland Cavaliers (la squadra che in estate tanto ha lavorato per riportare il “prescelto” a casa), battuti dopo essere stati sotto di 29 punti, è la più grande di sempre in una partita disputata da James.

Che nel post partita ha dovuto replicare anche all’ennesimo affronto di Donald Trump, che l’aveva criticato per aver inscenato il gesto della mazza da golf (l’altra grande passione di LeBron) e un tiro a canestro durante l’esecuzione dell’inno americano prima della sfida tra Knicks-Sixers, commentando la cosa come una “vergogna totale” nonché una mancanza di rispetto per tutti gli americani impegnati per la difesa della libertà. A pochi giorni dalle elezioni di midterm, non proprio un’accusa inattesa.

James risponde… sul campo: Phila rimonta da -29!

James con il tycoon ha sempre avuto un rapporto (per così dire) molto turbolento e di profondo antipatia reciproca. Sollecitato dai media locali, s’è limitato a rispondere con una frase che ha distolto totalmente l’attenzione dall’argomento. “Oggi devono esserci state poche notizie da commentare in ufficio”, ha detto il giocatore di Phila, che contro la sua ex squadra (i Cavs) ha realizzato 17 punti con 5/17 dal campo (1/4 da tre punti) dopo i 14 punti con i quali s’era presentato al debutto al MSG, aggiungendo 10 rimbalzi e 5 assist.

Phila è 2-0 di record e ancora una volta ha trovato in Maxey uno scorer affidabile (32 punti), mentre Embiid è stato determinante nella risalita da -29 siglando 24 punti. Per i Cavs, dopo le rimonte subite dai Knicks durante le finali di conference dell’anno passato, una sorta di Halloween in anticipo.