Le tensioni tra Pakistan e India hanno fatto sì che la sfida di Coppa Davis in prgramma a metà settembre a Islamabad venisse rinviata.

Ora la Federazione Internazionale Tennis ha annunciato che è stata trovata una nuova sede: i match, validi per il girone Asia-Oceania, andranno in scena il 29 e il 30 novembre sul campo neutro di Astana in Kazakistan.

SPORTAL.IT | 21-11-2019 15:51