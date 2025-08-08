Palermo, arriva il fenomeno Haaland. E Inzaghi va a cena con Guardiola: Pippo sogna lo sgambetto al City

Amichevole da Champions al Barbera per celebrare i 125 anni del club rosanero. SuperPippo sfida Pep e i suoi marziani: "Ma non ho sentito mio fratello Simone"

Non dite ai tifosi del Palermo che è solo calcio d’agosto. Perché non capita tutti i giorni di assistere allo spettacolo di un ufo che atterra al Barbera. Già, il capoluogo siciliano accoglie i marziani del Manchester City per un’amichevole che ha il sapore di una finale di Champions. Che spiana la strada a un futuro roseo, e non soltanto per il colore della maglia. E mentre Pippo Inzaghi si concede una cena con Guardiola, Bani si scervella per capire come arginare Haaland.

Palermo, notte da Champions: ecco il City

Il Palermo si regala una notte da sogno per celebrare il suo 125esimo anniversario. Domani, sabato 9 agosto (ore 21:00), i fenomeni del Manchester City, reduci dal Mondiale per Club negli Stati Uniti, calpesteranno l’erba del Renzo Barbera per l’Anglo-Palermitan Trophy.

Un’amichevole da sogno ma pur sempre in famiglia, visto che i rosanero fanno parte della stessa galassia che detiene la proprietà dei citizens. L’entusiasmo è alle stelle così come il sold out assicurato: ora sì che i tifosi palermitani possono davvero abbandonarsi a dolci pensieri.

Salta la conferenza di Guardiola, ma non la cena con Inzaghi

Un contrattempo ha costretto l’allenatore catalano a saltare la conferenza stampa prevista nel pomeriggio. Tutta colpo del ritardo accumulato dal volo che ha trasportato ‘gli alieni’, come sono stati definiti in città, in Sicilia. Non sarà invece annullata la cena con Inzaghi che vedrà coinvolti anche tutti i calciatori delle due squadre.

“Sarà un orgoglio stare allo stesso tavolo con Guardiola” ha detto il nuovo tecnico rosanero, che ha scelto di restare in Serie B nonostante la straordinaria promozione ottenuta col Pisa. E rivela di non aver chiesto consigli al fratello Simone, che al timone dell’Al Hilal ha eliminato il Manchester al Mondiale dopo una partita sulle montagne russe terminata 4-3. “Non l’ho sentito, certe partite si preparano da sole”.

Arriva Haaland, Pippo sogna lo sgambetto

La lista dei convocati del City è da brividi, anche perché l’esordio in Premier League col Wolverhampton è alle porte e Guardiola farà le prove generali. Ci saranno proprio tutti: da Haaland al nuovo acquisto Reijnders, da Bernardo Silva a Ruben Dias, da Cherki a Gundogan.

Se il Palermo ha nel mirino la promozione in Serie A, la corazzata inglese punta a tornare al top in patria e a conquistare la Champions League. Ma ciò non ferma SuperPippo, che sogna l’impresa contro una delle squadre più forti del pianeta. Forte della spinta di un Barbera versione bolgia infernale.