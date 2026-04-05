Palermo-Avellino 5 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 33a giornata: al Renzo Barbera di Palermo domenica 5 aprile 2026 alle 19.30 va in scena Palermo–Avellino. Sfida da corsa playoff: i rosanero sono 4º con 61 punti in 32 gare (17V, 10N, 5P; 52 gol fatti, 27 subiti), gli irpini 10º a quota 39 (10V, 9N, 13P; 37 reti segnate, 51 incassate). Il Barbera è un fortino e spinge il Palermo (11 successi interni), ma l’ambizioso Avellino cerca il colpo esterno: equilibrio, intensità e dettagli faranno la differenza in un confronto ad alta tensione.
- Le ultime partite giocate
- Arbitro
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Palermo e Avellino
Le ultime partite giocate
Palermo in fiducia e con ritmo da alta classifica, Avellino capace di strappare successi pesanti ma altalenante lontano da casa. Ecco l’andamento recente a colpo d’occhio: verde per vittoria (ok), grigio per pareggio (x), rosso per sconfitta (ko).
|Palermo
|ok
|ok
|ko
|x
|ok
|Avellino
|ko
|ok
|ok
|ok
|ko
Nelle ultime 5 partite: Palermo 10 punti (3V, 1N, 1P); Avellino 9 punti (3V, 0N, 2P). Dettaglio gare:
- Palermo
- Palermo–Mantova 2-1
- Carrarese–Palermo 0-1
- Monza–Palermo 3-0
- Palermo–Juve Stabia 2-2
- Calcio Padova–Palermo 0-1
- Avellino
- Venezia–Avellino 4-0
- Avellino–Calcio Padova 1-0
- Virtus Entella–Avellino 1-2
- Avellino–Südtirol 3-2
- Sampdoria–Avellino 2-1
Arbitro
La direzione di gara di Palermo–Avellino è affidata a Valerio Crezzini. In stagione 2025/26 ha arbitrato 8 incontri in Serie B: 3 rigori concessi, 31 gialli e 1 rosso estratti (media 4,0 cartellini a partita). Una conduzione tendenzialmente lineare, attenta ai contrasti (231 falli fischiati) e con buon ricorso al VAR quando necessario.
- Arbitro: CREZZINI
- Assistenti: GIUGGIOLI – SCARPA
- IV: DORILLO
- VAR: GHERSINI
- AVAR: PRENNA
Informazioni interessanti sul match
Il Palermo arriva all’appuntamento con un Barbera fortino e numeri da vertice, mentre l’Avellino alterna colpi importanti a qualche caduta nelle sfide con le big. La tradizione recente sorride ai rosanero, spesso padroni in casa contro gli irpini, e la spinta del pubblico potrebbe pesare nel duello per i playoff. Riflettori puntati sui bomber: Joel Pohjanpalo sta inseguendo nuovi record personali, dall’altra parte Tommaso Biasci ha feeling con la porta quando affronta i rosanero. Nella lettura tattica, aggressività e riaggressione del Palermo contro la costruzione dell’Avellino: chi vincerà i duelli nella metà campo avversaria può indirizzare la serata. Occhio anche al fattore episodi: calci piazzati e rigori hanno già inciso nel cammino di entrambe, con il direttore di gara chiamato a gestire ritmi e contatti in un confronto che promette intensità e gol.
- Trend favorevole rosanero: il Palermo è imbattuto da 9 sfide di Serie B contro l’Avellino (6V, 3N), con pareggio nell’ultimo incrocio.
- Fortino Barbera: in casa, i rosanero non hanno mai perso in 10 precedenti di B con gli irpini (8V, 2N; punteggio complessivo 18-3).
- Neopromosse nel mirino: il Palermo ha vinto le ultime tre gare interne senza subire gol contro neopromosse.
- Striscia casalinga: il Palermo è imbattuto al Barbera da 10 gare (9V, 1N), con 26 reti fatte e 5 incassate.
- Altalena irpina: l’Avellino ha perso l’ultima dopo tre successi di fila e con Ballardini non ha mai infilato due ko consecutivi in B.
- Contro le prime 4: per l’Avellino solo 1 vittoria in 7 gare contro le attuali top-4 (2N, 4P; gol 7-15).
- Pressione alta rosanero: 231 recuperi offensivi del Palermo (solo Venezia e Südtirol meglio); l’Avellino è a 147.
- Uomo-copertina: Joel Pohjanpalo (21 gol) insegue il suo record stagionale in B; all’andata segnò su rigore contro gli irpini.
- Jolly dalla distanza: Filippo Ranocchia ha già colpito all’andata: con un altro centro firmerebbe la sua miglior stagione in B.
- Spina nel fianco: Tommaso Biasci ha già segnato 5 gol in B contro il Palermo, una rete a partita nei suoi 5 incroci.
Le statistiche stagionali di Palermo e Avellino
Numeri a confronto: il Palermo segna di più (52) e subisce molto meno (27) dell’Avellino (37 fatti, 51 incassati). I rosanero hanno 15 clean sheet, indice di grande solidità, con possesso medio 48,4% e PPDA 10,8; gli irpini controllano palla leggermente di più (50,1%) ma concedono tanto dietro, pur mantenendo buone percentuali al tiro (47,5% di precisione, conversione 16,7%). Sui piazzati, pericolosità diffusa del Palermo e attenzione massima in area Avellino.
Focus giocatori: per il Palermo il faro è Joel Pohjanpalo (21 gol) con Antonio Palumbo principale rifinitore (10 assist); ammonizioni pesano su Mattia Bani (9 gialli), in porta brilla Jesse Joronen (15 clean sheet). Nell’Avellino guida i marcatori Tommaso Biasci (12), top assist Dimitrios Sounas (4); più sanzionato Luca Palmiero (8 gialli), mentre tra i pali Giovanni Daffara conta 3 clean sheet e Antony Iannarilli 2.
|Palermo
|Avellino
|Partite giocate
|32
|32
|Vittorie
|17
|10
|Pareggi
|10
|9
|Sconfitte
|5
|13
|Gol fatti
|52
|37
|Gol subiti
|27
|51
|Clean sheet
|15
|5
|Possesso palla (%)
|48,4
|50,1
|Precisione tiri (%)
|42,8
|47,5
|Conversione gol (%)
|15,9
|16,7
|PPDA
|10,8
|11,5
|Cartellini gialli (tot.)
|65
|75
|Cartellini rossi (tot.)
|5
|6
|Capocannoniere
|Joel Pohjanpalo 21
|Tommaso Biasci 12
|Top assist
|Antonio Palumbo 10
|Dimitrios Sounas 4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Palermo-Avellino e a che ora?
-
Domenica 5 aprile 2026 alle ore 19:30 (33a giornata di Serie B 2025-26).
- Dove si gioca Palermo-Avellino?
-
Allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
- Chi è l’arbitro di Palermo-Avellino?
-
Valerio Crezzini, con assistenti Giuggioli e Scarpa; IV uomo Dorillo; VAR Ghersini; AVAR Prenna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.