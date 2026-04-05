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CALCIO SERIE B

Palermo-Avellino 5 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 33a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Palermo-Avellino

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Redazione

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Serie B 2025-26, 33a giornata: al Renzo Barbera di Palermo domenica 5 aprile 2026 alle 19.30 va in scena PalermoAvellino. Sfida da corsa playoff: i rosanero sono 4º con 61 punti in 32 gare (17V, 10N, 5P; 52 gol fatti, 27 subiti), gli irpini 10º a quota 39 (10V, 9N, 13P; 37 reti segnate, 51 incassate). Il Barbera è un fortino e spinge il Palermo (11 successi interni), ma l’ambizioso Avellino cerca il colpo esterno: equilibrio, intensità e dettagli faranno la differenza in un confronto ad alta tensione.

Le ultime partite giocate

Palermo in fiducia e con ritmo da alta classifica, Avellino capace di strappare successi pesanti ma altalenante lontano da casa. Ecco l’andamento recente a colpo d’occhio: verde per vittoria (ok), grigio per pareggio (x), rosso per sconfitta (ko).

Palermo ok ok ko x ok
Avellino ko ok ok ok ko

Nelle ultime 5 partite: Palermo 10 punti (3V, 1N, 1P); Avellino 9 punti (3V, 0N, 2P). Dettaglio gare:

  • Palermo
    • Palermo–Mantova 2-1
    • Carrarese–Palermo 0-1
    • Monza–Palermo 3-0
    • Palermo–Juve Stabia 2-2
    • Calcio Padova–Palermo 0-1
  • Avellino
    • Venezia–Avellino 4-0
    • Avellino–Calcio Padova 1-0
    • Virtus Entella–Avellino 1-2
    • Avellino–Südtirol 3-2
    • Sampdoria–Avellino 2-1

Arbitro

La direzione di gara di PalermoAvellino è affidata a Valerio Crezzini. In stagione 2025/26 ha arbitrato 8 incontri in Serie B: 3 rigori concessi, 31 gialli e 1 rosso estratti (media 4,0 cartellini a partita). Una conduzione tendenzialmente lineare, attenta ai contrasti (231 falli fischiati) e con buon ricorso al VAR quando necessario.

  • Arbitro: CREZZINI
  • Assistenti: GIUGGIOLI – SCARPA
  • IV: DORILLO
  • VAR: GHERSINI
  • AVAR: PRENNA

Informazioni interessanti sul match

Il Palermo arriva all’appuntamento con un Barbera fortino e numeri da vertice, mentre l’Avellino alterna colpi importanti a qualche caduta nelle sfide con le big. La tradizione recente sorride ai rosanero, spesso padroni in casa contro gli irpini, e la spinta del pubblico potrebbe pesare nel duello per i playoff. Riflettori puntati sui bomber: Joel Pohjanpalo sta inseguendo nuovi record personali, dall’altra parte Tommaso Biasci ha feeling con la porta quando affronta i rosanero. Nella lettura tattica, aggressività e riaggressione del Palermo contro la costruzione dell’Avellino: chi vincerà i duelli nella metà campo avversaria può indirizzare la serata. Occhio anche al fattore episodi: calci piazzati e rigori hanno già inciso nel cammino di entrambe, con il direttore di gara chiamato a gestire ritmi e contatti in un confronto che promette intensità e gol.

  • Trend favorevole rosanero: il Palermo è imbattuto da 9 sfide di Serie B contro l’Avellino (6V, 3N), con pareggio nell’ultimo incrocio.
  • Fortino Barbera: in casa, i rosanero non hanno mai perso in 10 precedenti di B con gli irpini (8V, 2N; punteggio complessivo 18-3).
  • Neopromosse nel mirino: il Palermo ha vinto le ultime tre gare interne senza subire gol contro neopromosse.
  • Striscia casalinga: il Palermo è imbattuto al Barbera da 10 gare (9V, 1N), con 26 reti fatte e 5 incassate.
  • Altalena irpina: l’Avellino ha perso l’ultima dopo tre successi di fila e con Ballardini non ha mai infilato due ko consecutivi in B.
  • Contro le prime 4: per l’Avellino solo 1 vittoria in 7 gare contro le attuali top-4 (2N, 4P; gol 7-15).
  • Pressione alta rosanero: 231 recuperi offensivi del Palermo (solo Venezia e Südtirol meglio); l’Avellino è a 147.
  • Uomo-copertina: Joel Pohjanpalo (21 gol) insegue il suo record stagionale in B; all’andata segnò su rigore contro gli irpini.
  • Jolly dalla distanza: Filippo Ranocchia ha già colpito all’andata: con un altro centro firmerebbe la sua miglior stagione in B.
  • Spina nel fianco: Tommaso Biasci ha già segnato 5 gol in B contro il Palermo, una rete a partita nei suoi 5 incroci.

Le statistiche stagionali di Palermo e Avellino

Numeri a confronto: il Palermo segna di più (52) e subisce molto meno (27) dell’Avellino (37 fatti, 51 incassati). I rosanero hanno 15 clean sheet, indice di grande solidità, con possesso medio 48,4% e PPDA 10,8; gli irpini controllano palla leggermente di più (50,1%) ma concedono tanto dietro, pur mantenendo buone percentuali al tiro (47,5% di precisione, conversione 16,7%). Sui piazzati, pericolosità diffusa del Palermo e attenzione massima in area Avellino.

Focus giocatori: per il Palermo il faro è Joel Pohjanpalo (21 gol) con Antonio Palumbo principale rifinitore (10 assist); ammonizioni pesano su Mattia Bani (9 gialli), in porta brilla Jesse Joronen (15 clean sheet). Nell’Avellino guida i marcatori Tommaso Biasci (12), top assist Dimitrios Sounas (4); più sanzionato Luca Palmiero (8 gialli), mentre tra i pali Giovanni Daffara conta 3 clean sheet e Antony Iannarilli 2.

Palermo Avellino
Partite giocate 32 32
Vittorie 17 10
Pareggi 10 9
Sconfitte 5 13
Gol fatti 52 37
Gol subiti 27 51
Clean sheet 15 5
Possesso palla (%) 48,4 50,1
Precisione tiri (%) 42,8 47,5
Conversione gol (%) 15,9 16,7
PPDA 10,8 11,5
Cartellini gialli (tot.) 65 75
Cartellini rossi (tot.) 5 6
Capocannoniere Joel Pohjanpalo 21 Tommaso Biasci 12
Top assist Antonio Palumbo 10 Dimitrios Sounas 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Palermo-Avellino e a che ora?

Domenica 5 aprile 2026 alle ore 19:30 (33a giornata di Serie B 2025-26).

Dove si gioca Palermo-Avellino?

Allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Chi è l’arbitro di Palermo-Avellino?

Valerio Crezzini, con assistenti Giuggioli e Scarpa; IV uomo Dorillo; VAR Ghersini; AVAR Prenna.

Palermo-Avellino 5 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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