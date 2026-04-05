Palermo-Avellino 5 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 33a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Palermo-Avellino

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Serie B 2025-26, 33a giornata: al Renzo Barbera di Palermo domenica 5 aprile 2026 alle 19.30 va in scena Palermo–Avellino. Sfida da corsa playoff: i rosanero sono 4º con 61 punti in 32 gare (17V, 10N, 5P; 52 gol fatti, 27 subiti), gli irpini 10º a quota 39 (10V, 9N, 13P; 37 reti segnate, 51 incassate). Il Barbera è un fortino e spinge il Palermo (11 successi interni), ma l’ambizioso Avellino cerca il colpo esterno: equilibrio, intensità e dettagli faranno la differenza in un confronto ad alta tensione.

Le ultime partite giocate

Palermo in fiducia e con ritmo da alta classifica, Avellino capace di strappare successi pesanti ma altalenante lontano da casa. Ecco l’andamento recente a colpo d’occhio: verde per vittoria (ok), grigio per pareggio (x), rosso per sconfitta (ko).

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Palermo ok ok ko x ok Avellino ko ok ok ok ko

Nelle ultime 5 partite: Palermo 10 punti (3V, 1N, 1P); Avellino 9 punti (3V, 0N, 2P). Dettaglio gare:

Palermo Palermo–Mantova 2-1 Carrarese–Palermo 0-1 Monza–Palermo 3-0 Palermo–Juve Stabia 2-2 Calcio Padova–Palermo 0-1

Avellino Venezia–Avellino 4-0 Avellino–Calcio Padova 1-0 Virtus Entella–Avellino 1-2 Avellino–Südtirol 3-2 Sampdoria–Avellino 2-1



Arbitro

La direzione di gara di Palermo–Avellino è affidata a Valerio Crezzini. In stagione 2025/26 ha arbitrato 8 incontri in Serie B: 3 rigori concessi, 31 gialli e 1 rosso estratti (media 4,0 cartellini a partita). Una conduzione tendenzialmente lineare, attenta ai contrasti (231 falli fischiati) e con buon ricorso al VAR quando necessario.

Arbitro: CREZZINI

CREZZINI Assistenti: GIUGGIOLI – SCARPA

GIUGGIOLI – SCARPA IV: DORILLO

DORILLO VAR: GHERSINI

GHERSINI AVAR: PRENNA

Informazioni interessanti sul match

Il Palermo arriva all’appuntamento con un Barbera fortino e numeri da vertice, mentre l’Avellino alterna colpi importanti a qualche caduta nelle sfide con le big. La tradizione recente sorride ai rosanero, spesso padroni in casa contro gli irpini, e la spinta del pubblico potrebbe pesare nel duello per i playoff. Riflettori puntati sui bomber: Joel Pohjanpalo sta inseguendo nuovi record personali, dall’altra parte Tommaso Biasci ha feeling con la porta quando affronta i rosanero. Nella lettura tattica, aggressività e riaggressione del Palermo contro la costruzione dell’Avellino: chi vincerà i duelli nella metà campo avversaria può indirizzare la serata. Occhio anche al fattore episodi: calci piazzati e rigori hanno già inciso nel cammino di entrambe, con il direttore di gara chiamato a gestire ritmi e contatti in un confronto che promette intensità e gol.

Trend favorevole rosanero: il Palermo è imbattuto da 9 sfide di Serie B contro l’ Avellino (6V, 3N), con pareggio nell’ultimo incrocio.

il è imbattuto da 9 sfide di Serie B contro l’ (6V, 3N), con pareggio nell’ultimo incrocio. Fortino Barbera: in casa, i rosanero non hanno mai perso in 10 precedenti di B con gli irpini (8V, 2N; punteggio complessivo 18-3).

in casa, i rosanero non hanno mai perso in 10 precedenti di B con gli irpini (8V, 2N; punteggio complessivo 18-3). Neopromosse nel mirino: il Palermo ha vinto le ultime tre gare interne senza subire gol contro neopromosse.

il ha vinto le ultime tre gare interne senza subire gol contro neopromosse. Striscia casalinga: il Palermo è imbattuto al Barbera da 10 gare (9V, 1N), con 26 reti fatte e 5 incassate.

il è imbattuto al Barbera da 10 gare (9V, 1N), con 26 reti fatte e 5 incassate. Altalena irpina: l’ Avellino ha perso l’ultima dopo tre successi di fila e con Ballardini non ha mai infilato due ko consecutivi in B.

l’ ha perso l’ultima dopo tre successi di fila e con non ha mai infilato due ko consecutivi in B. Contro le prime 4: per l’ Avellino solo 1 vittoria in 7 gare contro le attuali top-4 (2N, 4P; gol 7-15).

per l’ solo 1 vittoria in 7 gare contro le attuali top-4 (2N, 4P; gol 7-15). Pressione alta rosanero: 231 recuperi offensivi del Palermo (solo Venezia e Südtirol meglio); l’ Avellino è a 147.

231 recuperi offensivi del (solo Venezia e Südtirol meglio); l’ è a 147. Uomo-copertina: Joel Pohjanpalo (21 gol) insegue il suo record stagionale in B; all’andata segnò su rigore contro gli irpini.

(21 gol) insegue il suo record stagionale in B; all’andata segnò su rigore contro gli irpini. Jolly dalla distanza: Filippo Ranocchia ha già colpito all’andata: con un altro centro firmerebbe la sua miglior stagione in B.

ha già colpito all’andata: con un altro centro firmerebbe la sua miglior stagione in B. Spina nel fianco: Tommaso Biasci ha già segnato 5 gol in B contro il Palermo, una rete a partita nei suoi 5 incroci.

Le statistiche stagionali di Palermo e Avellino

Numeri a confronto: il Palermo segna di più (52) e subisce molto meno (27) dell’Avellino (37 fatti, 51 incassati). I rosanero hanno 15 clean sheet, indice di grande solidità, con possesso medio 48,4% e PPDA 10,8; gli irpini controllano palla leggermente di più (50,1%) ma concedono tanto dietro, pur mantenendo buone percentuali al tiro (47,5% di precisione, conversione 16,7%). Sui piazzati, pericolosità diffusa del Palermo e attenzione massima in area Avellino.

Focus giocatori: per il Palermo il faro è Joel Pohjanpalo (21 gol) con Antonio Palumbo principale rifinitore (10 assist); ammonizioni pesano su Mattia Bani (9 gialli), in porta brilla Jesse Joronen (15 clean sheet). Nell’Avellino guida i marcatori Tommaso Biasci (12), top assist Dimitrios Sounas (4); più sanzionato Luca Palmiero (8 gialli), mentre tra i pali Giovanni Daffara conta 3 clean sheet e Antony Iannarilli 2.

Palermo Avellino Partite giocate 32 32 Vittorie 17 10 Pareggi 10 9 Sconfitte 5 13 Gol fatti 52 37 Gol subiti 27 51 Clean sheet 15 5 Possesso palla (%) 48,4 50,1 Precisione tiri (%) 42,8 47,5 Conversione gol (%) 15,9 16,7 PPDA 10,8 11,5 Cartellini gialli (tot.) 65 75 Cartellini rossi (tot.) 5 6 Capocannoniere Joel Pohjanpalo 21 Tommaso Biasci 12 Top assist Antonio Palumbo 10 Dimitrios Sounas 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Palermo-Avellino e a che ora? Domenica 5 aprile 2026 alle ore 19:30 (33a giornata di Serie B 2025-26). Dove si gioca Palermo-Avellino? Allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Chi è l’arbitro di Palermo-Avellino? Valerio Crezzini, con assistenti Giuggioli e Scarpa; IV uomo Dorillo; VAR Ghersini; AVAR Prenna.