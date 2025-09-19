Palermo-Bari, probabili formazioni: Inzaghi e Caserta hanno deciso. La carica dei 30mila del Barbera

È iniziato il conto alla rovescia per Palermo-Bari, big match della 4a giornata di serie B: al Barbera 30mila spettatori sono pronti a spingere i rosanero verso la terza vittoria in campionato. Pippo Inzaghi e Fabio Caserta hanno scelto gli undici titolari: qui le probabili formazioni e molto altro sulla gara di stasera (ore 21).
- Il Palermo di Inzaghi
- Il Bari di Caserta
- Barbera, nuovo sold out
- Divieto di trasferta per i tifosi del Bari
- Palermo: i punti di forza e le assenze
- Bari: i punti di forza e le assenze
- Il cammino in campionato fino a oggi
- Arbitra Perenzoni: i precedenti
- Le probabili formazioni e dove vederla in tv
Il Palermo di Inzaghi
Contro il Bari il Palermo cerca la terza vittoria nella serie B 2025/26 e quindi Pippo Inzaghi non può che varare una formazione a trazione anteriore: la novità rispetto al 2-0 di Bolzano è il rientro da titolare di Brunori, che farà coppia in attacco con l’inamovibile Pohjanpalo. Si passa dunque al 3-4-1-2, con Gyasi che arretrerà sull’out destro del centrocampo e Pierozzi che scalerà dietro, nel ruolo di “braccetto” destro, per completare il trio difensivo con Bani e Ceccaroni (Peda si accomoderà in panchina). Ranocchia confermato in mediana, così come Augello a sinistra. I ballottaggi riguardano l’altro centrocampista (Gomes in vantaggio su Segre) e il ruolo di trequartista: Palumbo dovrebbe essere preferito a Le Douaron.
Il Bari di Caserta
Nel Bari, ancora senza vittorie in campionato, Fabio Caserta – ex della partita – sembra deciso a confermare il suo 4-3-3, ma la necessità di far risultato potrebbe spingere l’allenatore a chiedere agli esterni offensivi Partipilo e Sibilli un lavoro extra in fase di copertura: probabile, dunque, che i pugliesi giochino ampi tratti del match con un 4-5-1. In questo sistema, la novità principale dovrebbe essere rappresentata da Gytkjaer, centravanti al posto di Moncini, mentre in mezzo al campo Darboe scalpita per una maglia da titolare. In difesa, davanti a Cerofolini, l’esperienza dei centrali Nikolaou e Vicari, la gamba di Dickmann a destra e l’estro di Dorval a sinistra.
Barbera, nuovo sold out
Lo stadio Barbera sarà sold out per la sfida di stasera tra Palermo e Bari: la campagna acquisti e i risultati ottenuti dalla squadra di Pippo Inzaghi nelle prime tre giornate hanno acceso la speranza dei tifosi rosanero, che ancora una volta sono pronti a riempire l’impianto cittadino in ogni ordine di posto. È il quarto tutto esaurito della stagione del Palermo… nonostante i rosanero siano solo alla terza gara ufficiale: oltre ai match con Reggiana e Frosinone il Barbera è stato sold out anche nell’amichevole pre-campionato col Manchester City.
Divieto di trasferta per i tifosi del Bari
Il Barbera sarà colorato esclusivamente di rosanero: i tifosi del Bari non hanno potuto acquistare i biglietti per il big match di stasera a causa del divieto di trasferta stabilito dal Casms. Le autorità hanno vietato la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari sia per il settore ospiti che per tutti i settori dell’impianto.
Palermo: i punti di forza e le assenze
Il Palermo ha dimostrato una grande solidità difensiva nelle prime tre giornate della serie B 2025/26 e arriva al match con il Bari con due clean sheet consecutivi: in totale la squadra di Pippo Inzaghi ha subito un solo gol nelle prime tre giornate di campionato. In attacco Pohjanpalo è caldissimo dopo la doppietta rifilata al Südtirol: il bomber finlandese si candida al ruolo di trascinatore anche stasera. E occhio a Palumbo, che a Bolzano, entrando dalla panchina, s’è confermato tra i migliori assistman del torneo.
Bari: i punti di forza e le assenze
Il Bari vive una situazione opposta rispetto al Palermo: la fragilità difensiva è finora il grande problema della squadra di Caserta, che ha subito 6 reti nelle prime 3 giornate ed è crollata la scorsa settimana a Modena, incassando un pesante 3-0. Soltanto solo Pescara e Sampdoria (7 reti incassate) hanno fatto peggio. Davanti le cose non vanno meglio: solo 2 i gol segnati, da Dorval e Moncini. A dare una mano ai pugliesi potrebbe essere il rientro, oltre che di Gytkjaer, anche di Cerri, tornato nella lista dei convocati.
Il cammino in campionato fino a oggi
Il Palermo è attualmente primo in classifica con 7 punti insieme a Modena, Cesena e Frosinone: i rosanero hanno battuto la Reggiana (2-1) e pareggiato col Frosinone (0-0) al Barbera, prima di sbancare Bolzano (2-0). Il Bari, invece, è penultimo con un solo punto insieme a Pescara e Padova, davanti alla Sampdoria: i galletti hanno perso in trasferta con Venezia (2-1) e Modena (3-0) e pareggiato in casa col Monza (1-1).
Arbitra Perenzoni: i precedenti
Palermo-Bari sarà diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto, assistito da Andrea NIetta e Simone Biffi, con Giuseppe Ianniello come quarto uomo, Francesco Meraviglia al Var e Marco Monaldi Avar. Precedenti positivi per entrambe le squadre con Perenzoni: due vittorie, tre pareggi e una sconfitta per il Palermo, due vittorie, due pari e un k.o. per il Bari.
Le probabili formazioni e dove vederla in tv
Palermo (3-4-1-2): Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo; Brunori, Pohjanpalo.
Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Verreth, Braunöder, Pagano; Partipilo, Gytkjaer, Sibilli.
Palermo-Bari e tutte le partite di Serie B saranno trasmesse in diretta tv su DAZN, la cui applicazione è disponibile su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo su DAZN, attraverso il sito e l’applicazione mobile scaricabile su App Store e Play Store. Una volta sottoscritto l’abbonamento ed effettuato il login, basterà selezionare l’evento di riferimento e godersi il match.
Le gare del campionato cadetto sono live in streaming anche su LaBChannel, piattaforma presente su Amazon Prime Video e OneFootball, che ha acquisito i diritti di tutte le partite della Serie B 2025/26. I primi 7 giorni su Prime Video sono gratis, poi si attiva un abbonamento mensile e/o annuale, a seconda della scelta dell’utente.